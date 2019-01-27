



2009年的时候呢，台湾VOGUE杂志做了一个《new power火红十颗星》专题，当时台湾当红或最有希望的十位女演员一字排开，关颖、郭碧婷、曾珮瑜、杨谨华、柯佳嬿、陈怡蓉、林依晨、张均甯、张榕容、郭采洁。十年过去，十种不同的轨迹，闪亮与黯然，那都是自己的人生









2019年开年，几乎是一夜之间，网络掀起“十年对比挑战”热潮，啊啊啊，原来，我们以为很近的2009年，距离现在就整整十年啦！（我的青春小鸟一去不复返啊！）





岁月是不是杀猪刀，明星有没有吃防腐剂，别急别急，照片会说话





来来来，2009VS2019，台片明星十年对比挑战来了！





要加入这场挑战，首先你得在2009年有电影出来嘛不是





2009这一年，台片里最活跃的男演员之一是莫子仪，那一年，他28岁，剧场小王子，也同时是台片热门小生





《一席之地》（2009）VS《台北歌手》（2018）





《一席之地》真是太丧了，里面莫子仪演的那个摇滚歌手，和他自己的命运也很交叠，才比天高，命却比纸厚一点点，这和他极为沉默的个性有关。2018年他演台湾第一才子吕赫若，那种清奇的人文气质，也正好是他这个年龄才能驾驭的





《一席之地》（2009）VS《台北歌手》（2018）





《一席之地》的女主路嘉欣，这十年对于电影来说，几乎是一个“失踪人口”，她一直在演舞台剧，轰动的《聊斋》正在大陆巡回中，几乎每座城市都是提前卖光光





路嘉欣的当下，似乎在诠释着，迈入40岁的年纪，可能是女人最浸润通透的时光





《一席之地》（2009）VS 路嘉欣自拍 （2019）





2009年，莫子仪还拍了《台北飘雪》，但这部电影2012年才正式上映。片中的杨祐宁是这样的艺术家杀马特的造型，他自己本人的十年对比，2009年也用的是这一个造型，不过我们找的剧照更直观





《台北飘雪》（2009） VS 杨祐宁自晒最新照（2019）





2009年，21岁的林柏宏拍了《带我去远方》，十年间，他从懵懂少年郎，完成了到专业演员的渐变，并以黑马之姿拿到金马奖最佳男配角。大陆发展的两年间也相当顺遂，最新作品是成龙的春节档《神探蒲松龄》





《带我去远方》（2009）VS 林柏宏最新官方宣传照（2019）





这是林柏宏本人在社交媒体的十年对比





林柏宏前不久跨年的时候和《带我去远方》的“初恋”周咏轩十年再相见





周咏轩的变化……你们自己看啦





《带我去远方》（2009）VS 周咏轩2019官方贺年照





和林柏宏一起主演成龙新片《蒲松龄探案》的阮经天，2009年已是连续两年的台湾偶像剧收视之王，在拼盘电影《爱到底》里演一个替身演员，至于得到金马奖，那是一年多后的事情了





《爱到底》之《幸运》（2009）VS《神探蒲松龄》宣传现场照（2019）





2009年，票房最高的台湾本土电影，是《听说》





十年后，《听说》的三位主演，都红遍两岸





可是当时彭于晏还只是天使面孔的弱鸡美少年，被经纪公司封杀，人生低谷，前途未卜。也就是十年的光阴，他经历拍体操片——健身精壮——拍拳击片——健身成肌肉男，再一步步成为最具票房号召力的男演员（整个大华语圈）





“你的身材很彭于晏”，是对一个男生健身成就至高的夸赞；





“你以为你是彭于晏啊”，是对臭屁孔雀男的啪啪打脸;





“嘉义彭于晏”，“凯里彭于晏”，“霍尔果斯彭于晏”——XX彭于晏，是最厚脸皮的自嘲式介绍，也是大中华区统一审美的帅哥代名词；





彭于晏俨然已经成为华语男性美的一个文化符号





《听说》（2009）VS 彭于晏代言法国奢侈品牌宣传照（2019）





而大发陈意涵，十年来不断去跑步，不断在谈恋爱，不断地元气满满，十年后终于要当妈妈了（说不定我们这篇文章出街一会儿，或者过不了几天，她就宣布卸货了）





《听说》（2009）VS 陈意涵自拍（2019）





《星月无尽》（2009）VS 怀孕期间上山下水跑步吃吃吃的陈意涵（2019）





2009年的陈妍希还没红，之后的十年，她经历沈佳宜的全民追捧，跳槽出走，大陆打拼，再到小笼包的网络狂欢，以及收获爱情家庭的高光时刻，感觉经历了太多，却又好像只隔着一部电影而已







《听说》（2009）VS 陈妍希杂志照（2019）





2009年，台片中很活跃的男演员张孝全，虽然才25岁，但却少年老成如35岁，开始撑起一部部电影的大阵仗了。十年里，张孝全的作品着实不多，但却成为在港式动作片和台式文艺片中游刃有余，又荷尔蒙满溢的独特所在





《练·恋·舞》（2009）VS 《罪梦者》杀青宴（2019）





《泪王子》（2009）VS 《罪梦者》发布会（2018）





《泪王子》是范植伟迄今在台湾主演的最后一部电影，之后的十年，用颠沛流离，断崖下滑来形容他的伤仲永事业线，再合适不过了，一个人过得怎么样，看脸就知道了





《泪王子》海报照（2009）VS 范植伟较新自拍照（2019）





彼时的大美人关颖，不仅开始渐离电视剧圈，电影量也只一年一部或两年一部地减产，好在最擅长拍经典美人儿的杨凡导演，留住了她最美艳的定格瞬间。之后十年间，豪门大小姐雷厉风行，不仅闪电结婚，还连生三胎，似乎早已不太眷顾大银幕





《泪王子》（2009）VS 关颖和女儿迎接新年（2019）





关颖自己发的2009照片 VS 晒图狂魔关颖2019最新照





而当年和关颖有轰轰烈烈爱情的黄志玮，起点高到是著名的“仙剑留守儿童”，外型条件极好，这十年虽然也在当演员，但已经开始投资其他行业，甚至还当过自家产业的上班族





《绝命派对》首映会（2009）VS 粘上胡子就是徐锦江的黄志玮（2018圣诞）





和黄志玮一样转行不离圈的，还有当年签给王家卫的女演员吴立琪，因为电影《歧路天堂》的出色表演而入围了金马奖最佳女配角，此后她却没有当演员，在北京做自己的文化公司





金马奖红毯（2008） VS 吴立琪自拍（2018），我们照片真的没有找错……





2009年还有一部女主男配双双入围金马的《阳阳》。同样签给王家卫的张榕容，当时才22岁，已连续第二年入围金马影后。之后十年，被王家卫当做秘密武器培养的张榕容，事业与结婚生女一个都没耽误，如今已成为在大陆最为活跃的台湾女演员之一





《阳阳》（2009） VS 张榕容剧组照（2019）





张榕容自己的十年挑战图 2009 VS 2019





《阳阳》男二号黄健玮，十年前是台湾最好的舞台和电影演员，十年后依然是，而且从黄金配角，终于演到男一号。让人欣慰的是，他从一个艺术家，开始渐食人间烟火，拍偶像剧是他最新的挑战





《阳阳》（2009）VS 黄健玮最新照片（2019）





《阳阳》男主张睿家，2009年高产到有三部电影，但之后的十年并没有风生水起，也没有大起大落，经历了一个青涩到成熟的过程，好在十年后的现在，他也才30出头，男演员的事业才刚刚开始而已





《夏天协奏曲》（2009）VS 张睿家2018写真书《独家记忆》





《阳阳》（2009） VS 拍写真练出精壮身材的张睿家（2018）





2009年，26岁的陈柏霖，已是在两岸三地都非常忙碌的台湾男演员，他这一年在三地拍了五部电影，非常高产。那时候，对于陈柏霖来说，关键词是美少年，而十年后，关键词已是全面成熟





《台北飘雪》（2009）VS 陈柏霖参加香水发布会（2018）





2019年迎来30岁的男演员，有18岁就拿金钟视帝的黄河。2009年，他主演了自己的第一部电影《霓虹心》，与戛纳影后潘妮拉·奥古斯特同场飚戏。十年间，他的演出少而精，并凭《红衣小女孩》系列，成为具有商业价值的电影演员。今年更是凭借香港电影《翠丝》入围亚洲电影大奖最佳男配角





《霓虹心》（2009）VS 《翠丝》（2018）





2009年，很多演员开始找到自己未来的方向，比如当时28岁的庄凯勋拍了郑文堂导演的《眼泪》，之后郑文堂成为他合作最多的导演。十年间，他为了剧情需要，甚至可以超尺度全裸奉献而成为热门话题。但你可以清晰地看到一个坚持下来的男演员爆发的临界点，庄凯勋的临界点，正好在接近十年的时候，成为台湾当下最具代表性的男演员之一





《眼泪》（2009）VS 《爱的广义相对论》之《最后一战》(2019)





2009年，张钧甯以获奖新人之姿，小荧屏和大银幕都同时发力起步。之后十年，她不仅拿到了法学硕士学位，还以知性气质与不俗演技，成为如今在大陆最有影响力、最具商业价值和最有健康形象美誉度的台湾女演员，几乎没有之一





日本短片《不能飞的鸟》（2009） VS 张钧甯代言某奢侈品牌硬照（2019）





港片《罪与罚》（2009）VS 张钧甯担任某国际香氛品牌挚友（2019）





2009年，是“后海角时代”的第一年，《海角七号》女主角田中千绘和男演员吴怀中拍了一部关于高雄的电影《对不起，我爱你》，十年间，这位日本女演员产量不高，但却一直在华语作品中演戏，还是很有存在感的







《对不起，我爱你》（2009）VS 《古董局中局》（2019）





至于拍戏起点是和杨祐宁、陈柏霖、张孝全同一起跑线的吴怀中，演艺生涯也就只这一部大电影。后来当主持人，工作不稳定，就去夜市卖三明治，之后干脆网上直播卖草莓和肉品，让人叹息演员在台湾就是讨生活的普通人，为了生活也是不易





《对不起，我爱你》（2009）VS 吴怀中最新片场自拍（2019）





和吴怀中只差一个字的吴中天，也是2009年台湾电影比较活跃的男演员，那时候他还是背着相机在金门岛穿梭的忧郁青年，现在已是陪着老婆在塞纳河边拍顶级时尚品牌大片的五好老公了





《星月无尽》（2009）VS 吴中天在杨子姗代言品牌巴黎硬照中出镜（2018）





和吴中天同年合作《这儿是香格里拉》的朱芷莹，舞台才是主业，电影电视只是副业，你在大陆的戏剧舞台上见到她的机会，比银幕上多很多。但这十年来，她却入围和拿了好几个关于电影和电视表演的奖项，包括金钟视后





《这儿是香格里拉》（2009）VS 朱芷莹代言保养品（2018）





2009年，小镁桂纶镁正在拍《第36个故事》，三年后她拿了金马影后，五年后她的电影拿到柏林金熊，她的十年，渐脱文艺气息，展现多面手的表演才华





《第36个故事》（2010）VS 桂纶镁拍摄某杂志2019开年封面





《第36个故事》另一个女主林辰唏，第一批90后，当时还不到20岁，两年间主演了五部大电影，颇有锋芒。后来却几乎凭空消失，原来是恋爱生孩子去了，很是自在洒脱





《第36个故事》（2010）VS 林辰唏2019自晒最新照片









2009年，被称为“小桂纶镁”的柯佳嬿拍了一部短片《在夜的尽头》，并即将成为《艋舺》里戏份不多但最亮眼的女性角色。这十年，她成为过贺岁片女王，卖座片黄金主角和配角，还得了金钟视后，结了婚。最重要的是，大家都忘记了当年“小桂纶镁”的称号，而是叫她演员柯佳嬿





《在夜的尽头》（2009）VS 柯佳嬿最新自拍（2019）





《在夜的尽头》是当时这位叫谢盈萱的舞台剧女演员，最早接触影视圈的作品。十年后，这个为了生活不得已去拍电影电视的女演员，不仅成为台湾舞台剧女王，更是新科金马影后得主





《在夜的尽头》（2009）VS 谢盈萱最新宣传照（2019）





喔对了对了，谢盈萱拿金马影后的《谁先爱上他》，将于2月1日在新科好莱坞第七大电影公司Netflix全球上线，这是2019年新年之际，关于台湾电影最无奈，又是最惊喜的消息吧





《谁先爱上他的》男主邱泽，正好是2009年拍了算是配角的第一部电影《爱到底》，演一个男明星，阮经天是他替身





《爱到底》（2009）VS 邱泽较新宣传照（2018）





邱泽2009年拍过一部短片《RELY》，女主是18岁就成名获奖，当时22岁的胡歌同门台湾师妹林家宇





林家宇虽然只演过三部台湾电影，三部大陆电视剧，但她辨识度极高的清新面容和自然演技，至今被很多粉丝念念不忘。这十年，林家宇嫁入豪门，远居新加坡，相夫教子，生活安稳，和娱乐圈断了来往





神似蒋雯丽+吴磊的林家宇（2011）VS 粉丝挖出林家宇带小孩的照片（2017）





十年只是人生一瞬，可能对林家宇来说，当演员也只是人生一瞬吧





不知你的十年一瞬，敢挑战么？





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