​​文/列文



邓超版的这部《心理罪》虽然档期一拖再拖才上映，但比李易峰演的那个“吸血鬼版”《心理罪》是强太多了！基本上可以锁定年度最佳悬疑犯罪片了吧！ 不过，毒舌君对于本片却是一种“理性上喜欢”，“感性上喜欢不起来”的复杂情感。

下面的“十句话影评”，毒舌君就来跟大家好好聊聊这部影片！

1、之所以说“理性上喜欢”是因为本片基本做到了情节曲折、悬念引人、逻辑通顺、角色合理，悬疑与真相设计都能够自圆其说，还能呼应社会热点话题，亦有人性上的冲突与交锋，说明编剧和导演的创作是十分成熟扎实、认真细致的，这在华语犯罪悬疑片中已经算是蛮难得的了！每年都能看到大量逻辑无法自圆其说又没啥内涵的犯罪悬疑片不是吗？



2、强奸案、水囊案、纵火案、爆炸案……《心理罪之城市之光》中的每一起案件的受害者，都是引起社会强烈反响的新闻事件当事人，都是处于风口浪尖的负面人物，他们的种种恶劣行径早已引起社会的公愤——有个富二代强奸了小女生，却能因为收买了小女生的家人而逍遥法外，有个司机毫无功德乱停车以至于小区起火时消防车进不去造成一名女住户被烧死，还有一个大学生扶起摔倒老太，却被老太告上法庭，老太的律师面对镜头还嚣张地攻击大学生——网友们在网络上发泄着对这些人的不满，而一个网名叫“城市之光”的人宣布要替天行道、主持正义，结果强奸犯在一个雨夜神秘失踪，乱停车的司机被烧死，老太的律师被绑上炸弹只要网友投票“他该死”人数超过10万就爆炸。这个变态杀人狂在公开执行着私法正义，而且一次比一次动静大，用神探方木的话说，这是在进行一场“脑洞大开的杀人秀”。律师身上的炸弹爆炸时，破坏力竟然摧毁了整个街区。而杀人狂的下一次行动，引起的社会反响也许会更大，所以警方面临着争分夺秒的破案压力，前几个案件的推进节奏感不错，同时引出主人公神探方木及其背景故事，还有他对杀人狂的精准分析画像，剧情信息量大且精彩引人。



​3、随后，杀人狂开始跟方木产生紧密关联，通过对杀人狂有意留下的几串数字信息的解读，方木居然惊奇地发现，一串数字是他在警校时的警号，一串数字是他在高中的学号。这无疑标明，杀人狂其实就是方木的熟人。方木立刻转变破案方向，开始挨个同当年高中以及警校的老同学见面，一个一个地进行排查摸底。影片剧情就此从警方被动应对杀人狂犯案，转为主动寻找隐藏在网络中的杀人狂的真身。而当方木找到了阮经天扮演的江亚，虽然感觉江亚有嫌疑，各方面都符合他对杀人狂的画像，但也并未看出什么明显破绽。于是方木决定循着江亚的身世继续寻找线索，在江亚的老家发现了当年他弑父的隐秘。没想到江亚又先发制人，在杀了方木的养女之后主动投案自首，随后又翻供不认，警察因为证据不足只能暂时将他释放。

​4、于是，剧情就进入了方木和江亚的人性较量和生死对决，警察已经拿江亚没有办法，方木要用自己的方式让江亚这个变态杀人狂现形。江亚的犯罪动机也随之浮出水面，他的不幸童年让他格外渴望社会正义，但他因为身体方面的缺陷无法成为一名警察，而警校同学方木立志要成为守护正义的“城市之光”，他那种超越常人的天才与能力，就成了江亚对于“社会正义”的情感寄托对象。但后来他发现，在一起幼女强奸案中，方木对于逍遥法外的犯嫌疑人无能为力，江亚感觉自己对于方木的幻想已经破灭，于是决定亲自出手主持正义。影片在江亚的转变动机上还设计了一个小小的悬念，在一个雨夜中，江亚看到那个强奸案嫌疑人在释放后被一个穿着雨衣的神秘人暴打，他认为那是方木在替天行道，这启发了他此后一系列执行“私法正义”的行为，开始将毒手伸向一个个引起极大民愤的社会新闻负面人物。而且，江亚也认为自己握有了方木的把柄，以此威胁方木，并引诱方木杀死自己，希望用这样的方式将方木彻底导入邪道，变成私法正义的“城市之光”。但其实那天在雨夜暴打强奸犯嫌疑人的并非方木，而是方木的一个警察同事。但方木将计就计，当众将那个警察同事打死，并且宣告自己就是“城市之光”，这样就把江亚心中象征正义的“城市之光”彻底变成了一个滥杀无辜的恶人。随后方木又引出江亚现身，并在两人的惨烈厮打中故意输给江亚，让江亚把他抓进自己的地下老巢，也让警察能够根据方木身上的追踪器，找到江亚的地下老巢，从而能够将他彻底定罪。

5、《心理罪之城市之光》既有脑洞大开的杀人手法，心怀邪恶理念彻底疯狂的变态杀人狂，又有天才神探的推理破案，以及正邪之间的人性与心理较量，还能引发观众对一些社会问题的反思，无论层次和内容都足够丰富，这些都是本片优于许多华语悬疑犯罪片之处，也是毒舌君在“理性上”对本片喜欢和认同之处。但之所以又说“感性上”不喜欢，主要是因为本片的套路并没有太多新意，那个变态杀人狂的行为的理念，无非是《七宗罪》＋《蝙蝠侠：黑暗骑士》的结合体，一方面变态杀人狂就像《七宗罪》里的杀人狂一样，认为自己的行为是在替天行道，除掉世人认为该死的人，毫不认为自己是在犯罪。另一方面，本片中的变态杀人狂又像《蝙蝠侠：黑暗骑士》里的小丑一样，简直就是邪恶人性的化身，置个人生死于度外，甚至不惜用自己的生命来颠覆人性之善，将正义之士引上邪道。这些内容在观影过程中都让人感觉似曾相识，所以就没了新鲜感和惊喜。



6、另外，片中“警察明知江亚是变态杀人狂却拿他没办法”这样的设定，如果放在港片和好莱坞电影里，也许是比较合适的，但在中国内地这样的司法环境中，就难免让人生出一种“平行世界”的不真实感，仿佛这种设定的合理性只有发生在跟我们社会类似的“平行世界”中才能成立。因为在现实世界中怎么可能警察知道了他是杀人狂而拿他没办法呢？随便找一些破绽和理由都能先把他拘起来慢慢找线索吧，怎么可能放了他让他继续逍遥法外？感觉我们“特殊国情”容易让这种好莱坞范儿的犯罪悬疑片都看起来假啊，呵呵！而且影片进入结尾反倒让人让人感觉没有之前的剧情精彩，因为影片不再斗智而改斗力了，方木和江亚的惨烈搏杀也让人看起来过于虐心和疲累，尤其是在贺岁档这个氛围里，这种惨烈搏杀让人看了实在感觉累心、无爱。



​7、本片在演员方面还是有颇多值得称赞之处的。首先就是扮演男主角方木的邓超，虽然《分手大师》和《恶棍天使》让邓超的喜剧天赋大放异彩，但也招致了不少人的反感和诟病，所以近几年邓超更多地转向剧情片领域，却让人们惊喜地看到了他在演技上的潜力与实力，《烈日灼心》不仅让他拿下了上海电影节的影帝，更让人看到了他扮演一个平凡普通的角色，亦能通过对角色复杂内心和纠结情感的敏锐把握，从而塑造出血肉鲜活的角色，生发出打动人心的力度。而这部《心理罪之城市之光》又让观众看到，扮演类型片中的天才神探，邓超同样能演得魅力十足，灰白的头发、睿智的眼神以及淡定的神态和语调，无不充满蛮力，甚至让人感觉他浑身上下的一切都是角色魅力的一部分，所以在片中迷倒刘诗诗扮演的美女警官和文淇扮演的小萝莉简直不在话下。感觉邓超版方木让人一部看不够，以后要多演几部《心理罪》才行！

8、阮经天扮演的变态杀人狂江亚也堪称他个人演艺生涯的突破性角色，阮经天此前只是让他感觉他是个偶像大帅哥，没想到扮演这种面善心狠的变态杀人狂，也蛮靠谱蛮有个人魅力的。阮经天将这个变态杀人狂外在的斯文、柔和与冷静，以及内在的扭曲、变态与疯狂，这种反差强烈的极端性格诠释得丝丝入扣，尤其是将角色骨子里的疯狂演绎得十分到位，一改人们心中对于台湾青年男演员有型有款但演技平平的印象。



9、至于刘诗诗嘛，短发的干练女警造型看起来蛮有新鲜感的，在本片中其实并没有多大的表演发挥空间，基本上就是充当邓超的跟班贡献一张明星脸吧！只有在加油站吃面那场戏，她用影子亲近邓超的表演看起来蛮有趣蛮甜的！



​10、最后说一下在片中扮演方木养女的文淇，此前她虽然也演过一些影视剧，但也就是从《嘉年华》这部影片才开始被广大影迷熟知。在2017年度的台湾金马奖上凭借《血观音》斩获最佳女配角，更是让她成为近期的焦点影人。这部《心理罪之城市之光》其实拍摄于《嘉年华》之前，她在片中的年龄感看起来比《嘉年华》里更小，但表演同样犀利有光芒，对台词和情绪的把握都很精准，表演充满能量，演技与年龄有着不相称的老练与成熟，看到她这样的小演员，你会相信有些人的演技是有天赋的，天生就是有老天爷赏饭吃的。看到她就像看到当年的周迅，不是标准的美女但演技动人，感觉完全可以给文淇冠上一个“小周迅”的名号了！（文/列文）