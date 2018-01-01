​​文/列文



万万没想到，2017年华语片“最后的惊喜”居然是这部《前任3：再见前任》！韩庚和郑恺喜感爆棚，各种金句、段子甚至两人说话的语气，都会不断制造笑场，在笑过闹过之后亦会给人留下满满的感动！如果你还对《芳华》和《妖猫传》有这样那样的缺憾而感到又爱又恨的话，那么《前任3：再见前任》将会带给你完美的观影体验，整部影片给你留下只会是欢笑和感慨，而不会让你挑出什么毛病，留下什么缺憾！所以，毒舌君严重推荐大家观影！！！

下面这篇“分析影评”，毒舌君就来好好夸夸《前任3》这部影片吧！

其实，毒舌君对于《前任3：再见前任》会好看并不十分意外，只要大家随便找本片的预告片来看看，就会感受到本片的笑点有多逗趣多爆棚了！让毒舌君意外的是，本片在剧情设计、情感层次、内涵表达方面居然也十分不俗，让本片在境界上力压大部分的华语都市爱情喜剧。以前毒舌君只是觉得《前任攻略》这个系列是在创意上比较牛逼，用“前任”和“攻略”这两个创意点形成自己有别于其他都市爱情电影的独特喜感和气质，在具体的剧情创作上也有不少亮点，但也有一些俗套和格调不高之处，而《前任3：再见前任》却是第一次让毒舌君感觉到整部影片只有亮点而基本没有缺点，在剧情节奏、角色塑造、喜剧桥段、情感表达等各方面都达到了很高水准，这样的片子在华语片也算得上难得了吧。



其实《前任攻略》系列是很容易被人diss三观的，搂着现任想着前任，游戏花丛还要证明自己情比金坚，很容易会让观众觉得矫情和虚伪，但《前任3：再见前任》却把情感戏的“收”和“放”的度拿捏得特别精准，泡妞戏和荤段子会让观众爆笑不断，摆出的“真情至上”的姿态又会令观众信服。每次寻欢作乐都眼看着要走肾了，但其实一次都没“失身”。跟妞儿们嗨过疯过心里却依然牵挂着“前任”，所以也不会让人觉得他们有多么滥情。本片主创显然很懂得如何撩拨观众的G点，知道如何通过影片精心设计的情节来释放观众的欲望，同时又用真情来打底，让观众看到他们狂欢的背后是一颗渴望真情的心。所以，片中的每一个角色都不会让人生厌，反而会让观众理解他们的个性与情感，留下对于爱情的感悟与感慨！



本片虽然有一个略显俗套的开场，韩庚和女友一上来就闹分手，无非是女的觉得男的顾事业不顾自己，男的觉得女的不理解自己的苦衷，然后就开始“等对方先服软”的冷战。但随后韩庚和郑恺这对男一男二组合脱离女友的羁绊开始放飞自我，剧情就立刻变得生动逗趣、鲜活可爱起来。各种泡妞招数和夜店套路轮番上演，让人不禁感慨本片的编剧绝对是“有生活”、“有故事”的人啊，不是“夜店小王子”就是“欢场达人”级别的，才能将剧情、角色和台词写得如此逗逼接地气、如此新鲜有活力！



《前任攻略》系列三部曲都能不断奉献各种逗趣的爱情金句和泡妞秘籍，已经算是在华语商业片中给自己打下鲜明的个性化标签，也体现出编剧、导演等影片主创出色的创作能力。而《前任3：再见前任》还能让人看到影片主创在创作方面进一步的高标准严要求，减少了一些类似总结陈词似的金句，大大增加了生活化的段子和细节。而正是这些生活化的段子和细节，才是让本片超越那些俗套的都市爱情喜剧，让观众真正感觉笑点源于生活的关键所在。比如说郑恺女朋友要求看他手机时，他用手在桌下偷偷删除聊天记录。比如说韩庚喝醉了给前女友发微信说醉话，被死党们赶紧撤回，前女友看到后回复了一条信息，然后顿觉不妥也选择了撤回，有的观众看到此处都忍不住叹起气来。还有韩庚开豪华跑车泡妞喝醉了之后叫代驾，结果发现豪华跑车里只能坐俩人，只能自己再叫一辆出租车，然后跟的哥说，跟着前面那辆车，然后只见豪华跑车一瞬间就开没影了，的哥说：“你看我追得上吗？”还有郑恺和女友一而再再而三的“了断局”，两人互相揭短、各自爆料那叫一个火花四溅，相信观众心中也像郑恺在计算机打出的数字那样感慨着“666666”。



片中的逗趣台词也举两个例子，让大家直观感受下——







一





韩庚：你都消失一晚上了，去找哪个酒肉朋友去了？





郑恺：什么酒肉朋友？





韩庚：就是酒后发生肉体关系的朋友！





二





郑恺：你那个长得还可以，我那个下去不手啊！





韩庚：你知道什么叫喝美了吗？你喝多了就觉得美了！





郑恺：这得喝多少啊！

当然，本片的男一男二韩庚和郑恺也功不可没，如此生动鲜活接地气的台词必须配上他们同样生动鲜活接地气的表演，才能对观众产生杀伤力十足的笑果。虽说韩庚和郑恺在《前任攻略》第一集就搭档过，但《前任3：再见前任》才是他们演技发挥和对手戏配合的巅峰，在观影过程中能够让人感觉到，他们对于角色情绪和心态的把握都相当敏锐而精准，甚至挤眉弄眼的小表情以及说话时采用的腔调和语气词，都是经过他们有意识的精心设计，然后在表演上生动地呈现出来。毫不夸张地说，本片也堪称他们在电影作品中的最佳表演，也可以成为定义他们银幕生涯的经典角色。同时，在片中扮演林佳、丁点、王梓的于文文、曾梦雪、罗米这三位新人女演员，在影片中也有相当不错的表现。



​虽然影片摆出一副放浪形骸、情场高手的样子，但是该用“真情”发力时，对观众的感染力绝对不比笑点小。而且从“谐”过度到“正”的氛围转变十分自然，毫不刻意。尤其在韩庚情感戏上的层次感做得非常好，从一开始跟前女友分手后的“赌气冷战”，明明心里牵挂想主动联系彼此又拉不下面子，到后来的情感逐渐转淡，彼此都找到了新欢，但心底对彼此依然余情未了。再到明知分手已成定局，但都等着对方率先斩断情丝。直到最后两人彻底断情，痛苦解脱，以遵守当初誓约的方式给这段情感一个交代——韩庚扮成至尊宝的样子，到大街上叫着前女友的名字说“我爱你”，对芒果过敏的前女友则履行了“如果分手就狂吃芒果过敏死”的誓言。如此痛彻心扉的分手，无疑是很戳观众的心的。两人甜蜜的前尘往事与转淡的现实情感亦形成鲜明对比，情感表达很有层次，十分真挚，毫不做作，所以不少观众发出了“看哭了”的感慨，也毫不令人意外。

​而且，毒舌君也十分赞赏这种没有走向“情感美满的大团圆结局”，而是走向“心灵安宁的大释然结局”，这样的情感设计是不落俗套的，境界也是比较高端的，同时也让整部影片保留了很好的悬念，让观众对影片的好奇心一直保持到结尾。可能刚开始看的时候，大部分观众都会觉得韩庚和前女友最终肯定会和好，而影片确实也在不断表现他们“余情未了”的一面。但后来两人分别跟追求者上床了，观众的心到此已经凉了半截。但韩庚又因为“余情未了”跟现任分手，似乎又向观众暗示了跟前任大团圆结局的可能，又让观众心里顿时燃起了“复合”的期望，但影片结尾又毫不留情地让观众的这个期望完全破灭，两人最终还是惨痛分手，彻底断情。但这样的结尾又并非“无情”，而是相当“有情”，正因为韩庚和前任彼此心中依然有情，但两人已经到了无法回头的境地，所以选择彻底了断才是给自己和对方一个交代、还自己和对方今后自由的正确方式，这一点观众都能看懂，都能理解，这无疑是比那种俗套的大团圆结局更加合理、更加高明的情感戏设计。

本片之所以能够收获广大青年观众的追捧、泪水和好口碑，也正是因为在情感表达上十分真诚与真实，能够让人产生强烈的情感共鸣。有多少情侣像片中的韩庚和前任一样，十年前什么都没有的时候两人能够甜甜蜜蜜、携手打拼，可十年之后一切都有了却情感转淡、埋怨渐生，最终走向冷战与分手。影片所折射的事业与情感之间的矛盾、彼此性格之间的矛盾，无疑是对广大青年情侣与“前任情侣”具有反思和镜鉴意义的。所以有人问毒舌君本片适不适合情侣看，适不适合跟前任一起看，毒舌君都会毫不犹豫地回答，非常适合看！只要是爱情怀有一颗诚挚之心的人，都适合看这部《前任3：再见前任》，看完之后，绝对会让你对于爱情产生许多的启迪、感悟与回味！（文/列文）