文/列文



虽说如今影视剧宣传炒作全凭吆喝，谁声大谁更占便宜，但真正有品质的作品亦不会埋没，通过口口相传的好口碑也能够聚拢起强大人气，2017年潘粤明主演的网剧《白夜追凶》就是这种精品口碑剧的代表。而眼下岁末年初又有一部正在播出的网剧《端脑》逐渐聚集能量，目前播放量已经突破3亿，更在粉丝中收获绝佳口碑。毒舌君追完目前上线的十多集，感觉确实非同凡响，远超预期。不仅俊男靓女的主演阵容十分养眼逗趣，漫画感十足。“架空世界”的独创性更是堪称前所未见、脑洞大开。“游戏通关”的剧情和场景既能让年轻人感觉亲切接地气，复杂程度又会让他们大呼烧脑和过瘾。尤其是最新上线的“阿加莎晚宴”4集两个小时的精彩剧情，大玩“狼人杀”的智计对决，悬念和危机反转再反转，堪称本剧迄今为止最为精彩过瘾的段落，甚至让人感觉比影院里的大部分贺岁片都更好看！所以，毒舌君推荐大家火速追起来，你绝不会失望！

​​如此烧脑的架空世界，令人前所未见





《端脑》是漫画家壁水羽在2011年开始连载的科幻漫画，这么一个生僻感和神秘感十足的名字，不熟悉的人可能会感觉莫名其妙，但在国漫圈里却大大有名，吸粉无数，有着“国漫界《三体》”的美誉。2014年就曾经推出过动画版，高概念的架空世界设定和天马行空的游戏场景，曾经被人认为无法改编成真人版，但眼下这部真人版网剧《端脑》却完成了这个“不可能完成的任务”，无论是对架空世界还是游戏场景都有上佳的呈现效果，对观众更有着别开生面、欲罢不能的吸引力。





本剧从第一分钟开始，就布下了难解谜题，一位推理小说作家薛鑫残忍地杀害了一直跟他通信玩解谜游戏的好友季陆，结果却在季陆死后又收到了他的来信，薛鑫的杀人动机以及季陆的死后来信，让公安机关也无法破解其中隐秘。夏驰、晴知和孟秦都是大学推理社的好伙伴，他们虽然对这个案件大感好奇，但没想到他们的生活也跟这个案件发生关联而产生了天翻地覆的变化。一天，晴知居然也收到了季陆的死后来信，并且突然人间蒸发。为了寻找自己的女朋友晴知，夏驰和好基友孟秦重新研究季陆的信件，并从中解谜出一段数字密码，打开了一道通往神秘世界“端脑”的时空之门。要解开这个世界的所有秘密、找到解救女友的线索，夏驰必须通过参加一个个游戏，不断积累积分，才能不断迫近真相。





每当玩家赢得一场游戏，就会进入“赢世界”，积分可以换成天文数字级别的财富来享乐。每当玩家输掉一场游戏，就会进入“输世界”——就是他进入游戏之前的那个现实世界。而当玩家的积分为负时，他们不仅会被游戏踢出局，在现实世界中也会死于非命。这两个世界到底孰真孰假？“端脑”游戏的目的为何？又是谁创造了“端脑”？无数个悬念会随着剧情推进抽丝剥茧地一点一点解开，而有些核心悬念恐怕要持续数季才能获得终极答案。继《白夜追凶》之后，《端脑》同样也让人感受到了精品美剧级别的深邃布局和宏大悬念，让人陷进去就无法自拔。





如此精彩的通关游戏，令人欲罢不能







“端脑”世界其实就是一个真人游戏对抗赛式的虚拟世界，游戏模式分为个人较量、团队较量、个人对团队、集体任务、单人任务这五种形式，游戏内容更是五花八门、无所不包，各种棋牌游戏、益智游戏、电脑游戏、综艺游戏、推理游戏、迷宫游戏甚至脑筋急转弯、大逃杀等等都会涉及，无不是年轻人从小到大生活中十分熟悉的游戏模式，无疑对年轻观众有着天然的亲切感和吸引力。





游戏难度也是层层升级，从新手试炼关到正常的游戏关再到“挑战高级玩家资格”游戏关以及高级玩家的单挑对决关，还有能够提供额外加分的隐藏任务，难度越大剧情也就越紧张精彩。而且稍有不慎就会积分耗尽，面临游戏内和现实生活中的“双重死亡”，争分夺秒的惊险感和紧迫感也如影随形。几乎每场游戏都会死人，有限度的血腥杀戮感看起来也蛮刺激的。

​而且每一场游戏从形式到内容都绝不重复，游戏场景也绝不相同。有的是摄影棚搭景拍摄，废弃仓库内僵尸来袭。有的是绿幕特效造景，白色的走廊一眼望不到尽头，数公里的跑道漫长无边。有的是野外实景拍摄，丛林里上演杀人游戏。有的是别墅豪宅室内取景，十多人享用美酒佳肴之后共玩“狼人杀”……本剧基本上完美还原了原著漫画里各种脑洞大开、天马行空的场景设计，让观众观看本剧时能够从始至终保持强烈的视觉新鲜感！





​《端脑》的剧情主打“通关游戏”，游戏内容占到整部剧情节的一半以上，而通关的关键词则是“用脑”，斗智的成分远远超过斗力，主人公往往需要依靠智商层面强大的数学运算、逻辑推理能力甚至脑筋紧急转弯的急智，以及情商层面的合纵连横、虚张声势、装傻卖乖的计谋，才能成为游戏的大赢家。比如说在“天塌”这一关中，天花板会定时向下塌陷，并有几个正方形空洞供玩家藏身，所对应的下面地板会亮起提示，玩家走到亮起的地板上就会在“天塌”时不被压死。而随着“天塌”的速度越来越快，最终玩家是无法及时躲藏的，只有用强大的数学头脑计算出每次“天塌”的模式和规律，才能提前预判到最后可以逃生胜出的关键位置。再比如说剧中高级玩家博卞的邪恶情商也让人叹为观止，他故意挑动游戏团队内部的矛盾，让他们自相残杀，让他最后能够渔翁得利杀掉自己的目标人物从而完成隐藏任务。





如此惊险的“狼人杀”，令人大呼过瘾







《端脑》迄今为止最为精彩刺激、跌宕起伏的游戏剧情，当属最近刚刚免费上线的主人公夏驰挑战高级玩家资格的游戏关——“阿加莎晚宴”，这也是本剧耗时最长的一个游戏关，用了整整4集两小时的长度来展现12个玩家的“狼人杀”游戏对决，简直可以当成一部大电影来看了，而且这四集的剧情内容相对独立，“狼人杀”的游戏规则对于现在的年轻人来说也都十分熟悉，所以即便没有看过前面那些集的观众，单看这四集也不会有任何理解问题。对于那些还没看《端脑》，想试着追追看的观众，毒舌君也推荐大家先看这四集，绝对能够立刻让人建立起对本剧的好感度哦！





下面具体说说在“阿加莎晚宴”这个“狼人杀”游戏关中，主人公夏驰都面临哪些挑战和危机。进入游戏后他就得知，“狼人杀”游戏里的“杀手”其实是一个“端脑”虚拟玩家，其余11个玩家都是真人玩家，而他所要做的就是跟这个“杀手”打配合保证他的存活，直到人数降至四人，就可以赢得这局游戏。但是，难度就在于，夏驰首先一开始要保证“杀手”不被其他玩家意外投出局，其次在过了一开始的乱投票阶段后，他还要主动出击，以攻为守，把嫌疑引到其他人身上。同时他还要想方设法拉帮结派，暗中操纵几个低水平玩家，来提高自己和“杀手”的安全系数。此外，他还要跟游戏中的几个高水平玩家比拼智商情商，掩盖“杀手”作为端脑虚拟玩家跟真人玩家在思维模式上具有天然差异这个bug，通过各种真真假假、虚虚实实的手段把这些高级玩家的头脑搞晕，甚至不惜自我牺牲，让“杀手”能够撑到最后。

观看这4集两个小时“狼人杀”游戏剧情，毒舌君最强烈的感受就是自己之前玩过的“狼人杀”都白玩了！自己的智商比剧中高智商高情商的主人公夏驰简直差太多了！夏驰跟片中其他玩家的智计比拼和险象环生的剧情让人看得那叫一个过瘾！游戏一开始夏驰时而闷声发大财，时而扮猪吃老虎，时而挖坑让别人跳，玩得那叫一个贼、那叫一个溜！后来一些高水准玩家把怀疑目标指向他和“杀手”，他亦能冷静地发起绝地反击，一而再、再而三地逆转绝境，一出出反转大戏让人看得大呼过瘾！在此毒舌君就不过多剧透了，满满的悬念留到大家追剧的时候爽翻天吧！（文/列文）