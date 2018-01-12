这其实就是一部严重套路化的好莱坞大片，即便加入了游戏感极强的角色技能和通关设定，但本质上依然是俗套连连，毫无惊喜！这样的片子好不好看，关乎你观影的要求高不高吧！

要求不高的话，你会觉得本片也没啥毛病啊，卖点很丰富啊，可以看到巨石强森等主演因为形象突变所引发的性格笑点。可以看到角色的游戏技能所展现的高能动作，以及致命弱点所引发的原地爆炸。

可以看到各种特效野兽和惊险动作戏，还有问题少年通过冒险实现的自我成长以及真挚友情这些阳光正能量！

只要想总结，本片的优点还是有得说的！影院里观众的观影反响也ok，片中的一些笑点观众能够get到并发笑。

但是，你如果看片要求高的话，你就会觉得本片跟《全球风暴》一样，剧情和角色方面既套路、又无聊，让人看得完全提不起兴趣！而且，本片在特效戏和大场面来说，还不如《全球风暴》的刺激感和视觉效果强！

在眼下这个特效泛滥的年代，拿本片跟1995年的那部老版的《勇敢者游戏》相比，片中的特效野兽给人的视觉震撼感，也远没有老版来得强烈了！

本片只是按照好莱坞大片常规套路那样，让动作戏和文戏间隔分布，动作戏也是套路化的有惊无险，一点都不会让人感觉刺激，结尾高潮动作戏也依然平平无奇！

而且一场动作戏之后，往往是两三倍动作戏时长的斗嘴文戏，几个主要角色极力想通过对手戏来制造趣味性和喜感，但效果如何因人而异，至少毒舌君看了只是感觉聒噪和无聊！

此外，大明星巨石强森作为主角在本片中并不十分出彩，甚至让人感觉他的动作戏其实并没有比他的喜感更吸引眼球！（文/列文）