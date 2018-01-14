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列文的毒舌影评

佳作共欣赏，烂片相与析！约稿联系方式——qq：350171383 邮箱：levinfan@163.com ———————————————————————————————————我的新浪微博 http://t.sina.com.cn/1514136394 加我随时跟大家聊电影！：）

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编辑 | 删除 零演技李荣浩＋尬演技陈奕迅，《卧底巨星》制造2018年华语影坛第一烂！

毒舌列文 发布于：

​​文/列文

警报！警报！！警报！！！2018年华语影坛第一部烂片已经诞生，这就是谷德昭执导、陈奕迅和李荣浩主演的《卧底巨星》！ 毒舌君看完影片后的第一感受就是，导演真是完美地拍了一部让人看了从头尬到尾的喜剧片啊！呵呵！​

下面这篇“十句话影评”，毒舌君就来好好吐槽下这部影片！

​1、整部影片真是堪称一烂到底，剧情和笑料都糟糕透顶！戏谑《无间道》的卧底梗，以及戏谑某位“拍动作戏不用替身的影坛大哥”的巨星梗，都用得十分烂俗、毫无创意，极其糊弄，尴尬至极！

2、在影片中，李荣浩扮演“卧底”铁柱，作为一名娱乐圈狗仔，被香港警方逼着当去当卧底。陈奕迅扮演“巨星”元豹，被警方认为涉嫌跟泰国毒王“八面佛”合作运毒。于是，铁柱打入电影剧组跟豹哥接触，没想到却因为在一次爆炸中救了豹哥，就迅速成为豹哥身边的红人，甚至泡上女主角、当上男二号，走上人生巅峰。而且他还成为了豹哥真正的知心朋友，最后跟着他一起联手对敌，而豹哥最终也走出了巨星光环带给他的困境和压力，彻底放飞自我。

3、毒舌君这么叙述剧情，容易给大家一种误导，似乎剧情还说得过去嘛！但实际上整部影片的剧情相当地随意、无序、混乱、无聊，用“儿戏”这个词来形容本片的风格再合适不过了！基本上就是想一出拍一出，剧情和角色关系都相当胡来，还妄图依靠堆砌笑点来形成影片的整体喜感氛围，殊不知影片的喜剧桥段既老套又尴尬！

4、比如说貌似现在让流行中老年丑女龙套来制造笑点，本片就一用再用，让人不觉得好笑只觉得雷。比如说“片场误炸”这种老套得不能再老套的喜剧套路，本片也大张旗鼓地来用。比如“卧底”铁柱居然进了剧组就秒变“万事通”，不仅能指导大明星演戏，还能改剧本写台词，居然大明星豹哥一句话就让他当上了男二号，真是让人服了编剧和导演的胡来程度了！

5、也许会有人说，港式喜剧不就是这么随性而为无厘头吗？《卧底巨星》拍成这样也不奇怪啊！但毒舌君想说，当年的香港喜剧是蛮随性蛮夸张的，但故事、角色和喜感都是异常生动鲜活接地气的，而绝不会像《卧底巨星》这样，处处透着刻意、牵强和尴尬，而且让人感觉剧情纯属胡来，笑料也不好笑！

6、比剧情更让人感觉崩溃的是本片的表演！李荣浩何德何能？居然有人捧他跟陈奕迅演双男主？片方这是什么商业思路啊？就因为李荣浩在《乘风破浪》里客串了一把黑帮老大，貌似有不错的冷幽默？但他出现在《卧底巨星》简直就是个灾难啊！全程面瘫脸零演技，台词水准也极差，无论是搞笑戏还是煽情戏，都没啥打动观众的能量，跟陈奕迅的对手戏也没啥火花！看完走出影院，相信你对他的表演已经留不下任何深刻印象了！

7、而陈奕迅的表演在本片里同样堪称灾难！按理说陈奕迅以前在《贱精先生》、《豪情》等香港喜剧片里，都有蛮个性、蛮不错的喜感发挥啊，是具有喜剧表演实力的啊！但在《卧底巨星》里却要么浮夸、要么尬演，全程都在使足了劲地挤眉弄眼、做出各种夸张表情，让人看了都替他觉得累，而且在影片的大多数时间里也并没有让人感觉到这个角色有多好玩、多好笑。

8、更要命的是，在《美人鱼》里客串“秃顶郑总”的那个真实大老板，居然在《卧底巨星》里扮演了个戏份不少的反派——泰国毒王“八面佛”！难道就是因为他在《美人鱼》里的短暂客串还算好笑，就说明他会演戏、能出任主要角色了吗？他在《卧底巨星》的戏份一多，就明显演技捉急、看着尴尬啊！想问问导演谷德昭这是在拍电影，还是拿电影供大老板玩票呢？

​9、至于女主角李一桐，看着挺眼熟，演过啥来着？哦，原来在最新版的电视剧《射雕英雄传》里演黄蓉的那个新人啊！她在本片中的表演就像她在片中台词里说的那样——“就是个花瓶”，没太多值得一提的地方。而且让人感觉她在片中的清纯造型还好看些，稍微成熟范儿的造型就立马让人感觉没那么好看了！

10、真正的奇葩还在影片结尾，也许片方和导演也心知肚明拍了部烂片，所以干脆在结尾搞了个“谷阿莫式的电影讲评”，用吐槽串讲的方式将影片从头到尾的剧情和角色调侃一番，让人看了彻底无语了啊！（文/列文）

卧底巨星 Keep Calm and Be a Superstar(2018)

5 .6

卧底巨星(2018)

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标签：
卧底巨星 陈奕迅 李荣浩 谷德昭 列文
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