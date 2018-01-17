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列文的毒舌影评

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编辑 | 删除 乔治·克鲁尼＋科恩兄弟＋马特·达蒙，《迷镇凶案》居然如此不给力！

毒舌列文 发布于：

文/列文

导演乔治·克鲁尼＋编剧科恩兄弟＋主演马特·达蒙，没想到强强联手的《迷镇凶案》居然……呃……如此不给力！下面这篇“十句话影评”，毒舌君就来详细说说本片为啥不给力！而且既然影片上映首周已经过了，那么以下内容含有剧透也不算过分吧！

1、毒舌君这么说并非是认为影片有多么糟糕，只是跟期待中的水准落差太大！当然了，要说本片真是有啥毛病吗？也没啥毛病，总体来说挺工整的，复古范儿也蛮精致，通过小孩子的视角来展现整个故事也算是小有特点，悬疑布局也没什么bug，剧情推进也合情合理，相当于一个富人小镇版的《冰血暴》，科恩兄弟范儿的血腥戏、神转折和黑色幽默荒诞感也都有了，所有演员不论大人小孩都奉献出合格表演，但问题就在于影片整体太过平淡，不够精彩！

​2、当然，说本片“不够精彩”，也是针对本片台前幕后的大咖级主创阵容而言的，普通导演拍成这样已经算合格了，但本片这些牛人们奉献出这么一部在精彩性、丰富性、吸引力、惊喜感、心理深度方面都表现平平的影片，还是让观影前对本片较高期望的人，观影之后难免感觉有些失落。

​3、《迷镇凶案》以一个黑人家庭来到白人小镇引发的种族歧视骚动作为开场，让人本以为影片会沿着这个方向发展，没想到其实这只是虚晃一枪，随着马特·达蒙、朱丽安·摩尔等人的出场，剧情聚焦到这个白人家庭惨遭变故的主线上，种族歧视的故事只是作为一条副线贯穿全片。影片开头还算是蛮吸引人的，马特·达蒙一家突然遭到胖瘦两个歹徒的闯入，他和朱丽安·摩尔扮演的妻子、儿子、以及妻子的双胞胎妹妹都被歹徒用化学药水相继迷晕，儿子醒来后发现母亲因为吸入过多化学药水已经伤重不治了，于是母亲的双胞胎妹妹留下来照顾他。

4、而观众的好奇心也就仅仅就维持了前面这十几分钟罢了。后来随着儿子半夜醒来发现老爸和小姨在窃窃私语，毒舌君身旁已经有观众能够在影院说出“肯定是他们俩雇人杀的”这样的话了，随后果不其然，在警方让一家人指认嫌犯时，儿子惊奇地发现，老爸和小姨面对站在玻璃另一边的胖瘦两个嫌犯时，竟然都说不认识！于是，悬念就此转移到“为什么马特·达蒙要谋害妻子”这一点上，而这其实也并不出人意料，就是为了骗保费还高利贷！随后胖瘦两个歹徒和保险调查员相继找上门来，片中大部分角色都不是善类，都是为了钱财不择手段，甚至不惜谋财害命。

5、而影片的悬念继续转移到马特·达蒙如何应对这些人上，结果也不太意外，相信朱丽安·摩尔给保险调查员第二次泡咖啡的时候，观众已经有预感这家伙要完蛋了。后来，瘦歹徒闯进屋子勒死了朱丽安·摩尔，儿子的舅舅及时赶到，结果跟这个瘦歹徒同归于尽，这些剧情也不令人意外！最后马特·达蒙的结局也不令人意外，当观众看到他身前的桌子上，放了朱丽安·摩尔此前做给小孩吃的、加了大量安眠药的牛奶和面包，就知道他必然会吃掉面前的这些东西了。

6、整部影片能够调动毒舌君观影情绪的地方只有两处，一是小男孩躲在床下无路可逃之际，二是胖歹徒开着车突然被消防车撞死。其他的情节都让毒舌君心中波澜不惊，毫不意外！

7、所以说，《迷镇凶案》的水准仅仅合格而不精彩，是无法令人满意的！科恩兄弟在本片中展现的编剧水准，也就是他们上世纪80年代处女作《血迷宫》的水准，远远无法跟他们的经典作《老无所依》和《冰血暴》相比，也比不上他们近几年担纲编剧的《间谍之桥》、《醉乡民谣》等知名作品。关键就在于《迷镇凶案》的剧作还是偏简单了，在剧情和角色的丰富、细腻、深度等方面，都跟他们那些知名作品相差甚远。

8、而本片也算是乔治·克鲁尼最平平无奇的导演作品了。想当初乔治·克鲁尼最早当导演的那几部作品——《危险思想的自白》、《晚安，好运》，还是蛮有艺术片范儿的，也能在国际影展和好莱坞颁奖季上收获提名乃至获奖。但近些年乔治·克鲁尼的导演作品好像有点“返璞归真”的意思，不再追求艺术范儿和深度，而是仅仅满足于把一个故事讲好就成，这部《迷镇凶案》就是如此，上一部作品《盟军夺宝队》也是如此！

9、而这种没啥丰富层次和深度的片子，也有点浪费片中那些大牌演员。比如说剧本显然对马特·达蒙饰演的角色塑造不够，只让人看到了他冷酷与残忍的一面，而没有表现出他策划如此残忍的杀妻阴谋、面对如此混乱的矛盾危局时，所应有的复杂心理。影片仅仅表现两次他拿着握力器释放压力，情绪崩溃，是远远不够的，而且这也让人看不出他这种压力情绪是因为杀妻而悔恨，还是害怕阴谋暴露而紧张。所以，马特·达蒙和朱丽安·摩尔这两位大咖在这部影片里显得有些浪费。

10、 《迷镇凶案》 这样一部展现“白人罪恶”的犯罪片，再结合一条种族歧视的副线，无疑是形成了一种反讽和对比。片中小镇上的白人居民，对一户刚搬来的黑人家庭如临大敌，百般歧视，甚至实行群体骚扰和威胁，不就是因为这户黑人家庭在他们眼中代表着“罪恶”和“危险”吗？但看看马特·达蒙这个白人家庭吧，“罪恶”和“危险”的程度简直登峰造极。这种鲜明的对比无疑有着强大的反讽意味，就是要人们看清，罪恶不在于种族和肤色，而在于人心和人性。再结合当下美国社会，特朗普总统的出格言论屡屡挑起的国家、民族和种族歧视，就更让毒舌君猜测，本片主创之所以拍摄这样一部影片，亦有着讽喻美国社会现实的意味了。（文/列文）

迷镇凶案 Suburbicon(2017)

迷镇凶案(2017)

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标签：
迷镇凶案 科恩兄弟 马特·达蒙 朱丽安·摩尔
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