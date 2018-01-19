文/列文



丁晟翻拍吴宇森经典港片的这部《英雄本色2018》，算是拍出了一定的个性和新意，王凯、马天宇、王大陆重新诠释的兄弟情义也是有看点的哦！而且毕竟内地和香港的电影大环境不同，许多东西在香港可以随便拍但在内地是有禁忌的，丁导能做成这样的也算及格了吧！

个性场景：滨海城市，内地气质







《英雄本色2018》的创作思路基本上是“新瓶装旧酒”，故事架构、角色关系基本上都在致敬经典，但在包装上给人一种焕然一新之感，将故事、场景、角色都完美置换成内地气质，而且毫不违和。影片以滨海城市、远洋海运、海上走私所构建的整体视觉风格，让人感觉比较新鲜。繁忙的海港码头、空中飞翔追逐的海鸥、巨型的远洋货轮、走私的接驳机船、海警的巡逻缉私艇、走私犯用来逃跑的快艇，海边废弃老船里的酒吧、人头涌动的海边渔市，还有走私犯上岸后通过海边下水道潜入城市，通过一个个下水道井盖神出鬼没，这一切对于观众来说，无疑都是蛮新鲜的视觉体验和故事氛围。影片这种极具内地质感的外包装，让人在观影过程中不会过多去想港版《英雄本色》，而是很自然地就会被带入故事中。

个性角色：王凯马天宇兄弟情到位，王大陆版小马哥出彩







王凯、马天宇、王大陆这几位当红帅哥，在本片中一一对应诠释狄龙、张国荣、周润发这三位港片经典明星，至少在毒舌君看来，他们每个人都演得蛮认真的，尤其是马天宇和王大陆都在影片中展现出充沛的情感能量，彰显出各自对于角色的个性化演绎，表演真诚不露怯。





如果说王凯和王大陆的形象跟狄龙、周润发都有蛮大差距的话，那么马天宇的形象简直就是照着张国荣的感觉找的，一开始都是天真、单纯、阳光的大男孩，兄弟反目之后经受内心情与法的煎熬。其实，让这种帅气单纯的阳光帅哥来演警察，至少在观众对于警察形象的心理定位来说，是稍显违和的。但马天宇也跟张国荣一样，让观众在他们偏“奶油”的面庞之下，看到一颗刚强坚毅正直的铁血硬汉心，最终塑造出的警察形象和干练身手是令人信服的。而在他跟王凯的兄弟情对手戏中，马天宇也把那种悲情与愤懑交织、疑惑中透着关心、绝情中蕴含的深情等种种复杂情感演绎得丝丝入扣。如果说非要给马天宇贴上一个“小鲜肉”标签的话，那么在毒舌君心中，他也属于最会演戏的“小鲜肉”。

而王大陆版的小马哥，至少在毒舌君看来，堪称本片在角色方面的最大亮点了！跟周润发相似的重情重义的角色，但无论是角色形象还是表演路数都跟发哥全然不同。一方面明显带有强烈的王大陆个人喜感气息，另一方面浓烈的情义含量并没有因为他的喜感演绎而减弱。即便是他稍显违和的台湾腔，影片也做了“来自台湾”的背景铺垫来制造一定程度的合理性。







更重要的是，王大陆那种孩子气的顽皮可爱让人看了十分讨喜，台词亦能够逗乐观众，也让这部热血悲情的影片有了活泼和趣味的调剂，这都是王大陆对新版的独特贡献。同时他身上张扬无畏、快意恩仇的江湖气，又让他成为整部影片最具热血与豪情的角色。除了老大王凯，他见谁都混不吝、敢动手，赴日报仇那场戏的风头简直盖住了全片其他角色。至于他落魄颓废的戏份嘛，确实不够惨，反倒给人的第一感觉是“邋遢帅”，呵呵！

个性枪战：有限浪漫，残酷写实







丁晟不是吴宇森，无论是主观意愿还是客观能力，都不会去重复经典的吴氏“暴力美学”，不会大玩慢镜枪战，而是在枪战戏中一方面保留了老版那种快意恩仇的浪漫感，另一方面增强写实感和残酷性。比如说王大陆到日本报仇那场戏，虽然也有致敬老版的“藏枪戏”，但也仅仅是藏了一把枪而已，也并未用此来制造帅气的开枪动作。整个报仇戏的枪战过程也是主打凌厉，基本没用什么慢动作开枪，而且通过别出心裁的“地震”设计，来为枪战打斗戏增添新鲜看点。





而影片结尾的枪战戏则是先用爆炸烘托火爆氛围，然后再用写实残酷的枪战，来突出三兄弟舍己为人、同生共死的无畏与惨烈，从而赚取观众的眼泪。而且，导演显然不想留下任何拍摄续集的空间，只是想浓墨重彩地把兄弟情义渲染到高潮！（文/列文）