文/列文



本周李冰冰主演的中澳合拍片《谜巢》上映，貌似动静并不大哈，票房上也表现平平。这说明观众除了对好莱坞A级大片有格外的热情之外，对于B级水准的好莱坞影片以及合拍片都是没太大兴趣的，而李冰冰近几年也没啥新作品问世，人气也显得有些凉，所以影片上映后反响平淡也就不会令人奇怪哈！

下面的“十句话影评”，毒舌君就来简单给大家介绍下这到底是部怎样的影片，以及值不值得观看！

1、只要看过《谜巢》的预告片就不难发现，本片是一部标准的特效惊悚片，主要就是靠恐怖的特效蜘蛛，以及密集恐惧症的视觉效果，还有突如其来的传统惊吓，来吸引观众的眼球。



2、本片的故事其实很简单，李冰冰的弟弟吴尊在地下探索一座意外发现的中国古墓之时，遭遇不明危险失踪。李冰冰集结一帮人前去营救，于是发生一连串的冒险和逃生。除了特效蜘蛛这个商业噱头之外，剧情还涉及到中国古代皇帝“永生之谜”的秘密，从而形成影片的核心悬念和矛盾冲突焦点。而中国古代帝王陵墓里的吃人蜘蛛和各种机关，则形成了冒险片的氛围。



3、有意思的是，本片真不愧是一部“中澳合拍片”哈，剧情还真能将中国和澳大利亚拉到一起，片中古墓里的蜘蛛是澳洲独有的“漏斗蜘蛛”，而这种蜘蛛之所以出现在中国古代皇帝的陵墓里，是因为中国古代曾经有人航海到过澳洲，把这种蜘蛛带到了中国，所以澳洲是中国人发现的喽，呵呵！而中国皇帝又从这种蜘蛛的毒液里发现了可以提炼长生不老药水的成分，所以说这些澳洲蜘蛛是中国皇帝“长生不老”的生物基因工程，不得不让人感叹编剧真能编，哈哈哈！



4、虽然有大量涉及中国的内容，但整部影片其实都是在澳洲拍的，中国皇帝的地下陵墓也是在澳大利亚昆士兰州黄金海岸威秀摄影棚里搭景拍的。所以不难看出，所搭的中国景都带有浓厚的洋人看中国式的“好莱坞山寨风”。而且既然是B级片的制作水准嘛，地陵的各种景观也搭得小里小气的，而且总体置景比较粗糙。所以，片中主角在地陵中的各种冒险，其实都没太大看头。



5、影片的剧情和角色设置，也都蛮套路化的。男女主角必然是精明强干而且互相扶助型，再加点欢喜冤家的小矛盾和开导情感的心灵共鸣。冒险团队中必有一个耍嘴皮子插科打诨给影片调节气氛的，必有一个黑化的贪婪鬼野心家，而且他必然不得好死。什么快速通过下压的石壁机关啦、惊险通过万丈深渊的小桥啦、通过各种奇奇怪怪的符号找到逃生的出路啦，主角有光环配角挨个死啦，冒险片的常规桥段配置在本片中都能找到。



6、说起来整部影片最大的看点，其实就是那些特效蜘蛛了，这也是这次“中澳合拍”的意义所在，我们提供大市场，澳洲提供高技术。澳大利亚在特效制作上水准是目前我们不能比的，所以打造特效蜘蛛的重任就落在澳大利亚特效团队“Rising Sun Pictures”的肩膀上了，这个特效团队曾经为好莱坞大片《哈利波特》系列和《金刚狼》系列服务过，本片的导演金波·兰道也是曾经参与过《黑客帝国》等特效大片的著名特效，他更是花了两年之久的时间来做的《谜巢》，难怪李冰冰开玩笑地说，自己两年内没有新作品主要是怨导演。



​7、而这些精心打造的特效蜘蛛，在影片中的效果还算不错吧，逼真程度甚至让你根本看不出是特效的产物，而且每当这些蜘蛛出场时，总伴随着神秘诡异的音效，突然扑向银幕时配上的一惊一乍的音效更有强烈的惊吓感。只要足够吓人，就是一部合格的“约会电影”哈！男生约妹子看惊悚片，不就是要看这种足够惊悚且一再吓人的片子吗？呵呵！

8、本片另外一个看点当属李冰冰的颜值。似乎从2008年的《功夫之王》开始，李冰冰的颜值在大银幕上就颇为耐看。十年过去，《谜巢》中李冰冰的颜值依然很养眼哈，而且这些年国际范儿的气质也逐渐养成了，英文对白也不LOW。跟老外明星一起演戏也颇能镇住场，女强人女英雄的派头十足，甚至让人感觉应该给李冰冰量身定制一部中国版《古墓丽影》来给她拍！



​9、对了，3D也算是本片的一个看点吧！虽然现在观众对3D的热情真是越来越低了，但本片中还是有几个能够强烈刺激观众感官的3D镜头的，当蜘蛛向银幕突然扑来、当石头向着银幕坠落，还真能让人不由自主地做出躲闪的动作。

10、也就是说，在毒舌君看来，本片除了特效蜘蛛、李冰冰、3D这三个看点之外，其他就乏善可陈了。尤其是结尾相当糟糕，让人还以为李冰冰等人会跟恐怖蜘蛛有一番斗智斗勇的高潮大战，没想到巨型的蜘蛛王被柱子压死就完事了！如果你把这当做一部约会电影或者你是李冰冰粉丝的话，那么本片还是值得一看的！除此之外，实在没有花钱去看本片的理由，毕竟本周电影市场上可供选择影片足够多哈！（文/列文）