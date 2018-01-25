文/列文

《无问西东》成为近期的票房热点和话题之作，四个不同时空的故事，串起清华大学和清华学子近百年的命运轨迹和人生抉择，如果给每个故事的主人公打上一个标签的话，王力宏可以称为“民族英雄”，张震可以称为“灰色精英”，陈楚生可以称为“迷惘学子”，而黄晓明则可以称为“清华暖男”的代表了。而且他似乎不像其他三个故事里的主角那样，内心纠结于人生与人性的抉择，而是把一个“情”字放在首位，人生抉择甚至可以为了“情”字让路。从这个角度讲，黄晓明扮演的陈鹏可以说是影片中一个格外独特的存在，黄晓明也把角色这种“为爱无惧，一往情深”的特质诠释得十分到位。

在黄晓明所在的这个故事里，影片在他扮演的陈鹏、章子怡扮演的王敏佳、铁政扮演的李想三个死党之间，营造了一种微妙的“三角关系”。虽然片中谁对谁都没说出“你爱我、我爱你”之类的话，但是通过一些细节不难看出，陈鹏是喜欢王敏佳的，而王敏佳芳心暗许的是李想，而李想最爱的则是……呃……国家。







之所以说陈鹏是“暖男”，从他亮相的第一场戏就不难看出。他在药房里面等王敏佳下班，敏锐地注意到王敏佳盖章的中药包上，“佳”字少了右半边，于是回去专门刻了一个章送给她当礼物。时刻留意心上人的一举一动，对心上人的每一个需求都及时关注、主动满足，这种爱心满满的暖男一上来就很讨好观众呢！而且，当校领导把“去第九研究所工作”这样光荣而艰巨的任务摆在他面前时，他也毫不犹豫地轻轻一笑加以拒绝，因为在他心中“有人照顾”远比为国奉献重要得多，而这个人无疑指的就是王敏佳，这也同后面李想为了争得报效祖国的荣誉从而置王敏佳于不顾的行为形成了鲜明的对比。谁对王敏佳有真情，谁对王敏佳是真爱，观众一目了然！

​黄晓明也把陈鹏那种“恋爱中的大男孩”的心情起伏演绎得丝丝入扣，当他跟王敏佳在一起的时候，仿佛每一分钟都是甜蜜的，满脸堆笑，心情仿佛飞上云端。而当他看到王敏佳跟李想有亲密举动时，心情又会顿时坠入谷底，一脸的失落和颓丧，甚至自暴自弃地认为自己跟王敏佳不再有可能，于是主动找校领导接受了去第九研究所工作的安排。但当王敏佳主动来宿舍找他，他一开始还装扑克脸，但随后却借着给王敏佳讲解“什么是核”的机会，拉着他疯狂地跑步穿越校园，这也许就是理科男表达浪漫的方式吧！





而且，陈鹏不仅仅是个“暖男”而已，在那个年代，他对心上人的信任与维护，勇敢之举甚至可以称为“英雄”。当王敏佳被当做破鞋和特务被众人批判、侮辱、殴打时，他仿佛心有灵犀一般，从研究所赶回学校，找到了已经“死过去”的王敏佳。要知道，王敏佳已经被定性为“坏分子”，任何追求进步的人同她接触，都会给自己惹来麻烦的，李想不敢说出真相的怯懦，正是来源于这种担心。而陈鹏却不管不顾，后来还把这个“坏分子”藏到自己的老家，说明爱情在他心中，远在个人前途和名誉之上。幸好王敏佳在陈鹏给她挖坟的时候“死而复生”，也让她真正看清了谁才是真正值得她爱的人。黄晓明扮演的陈鹏赤裸着上身在雨中挖坟，看到王敏佳复活后默默无言地与她激情相拥，影片也许是想通过这样的画面，让观众记住他对爱情和心上人的“赤诚”吧！

虽说是六年前的片子了，而且影片中群星汇聚，但黄晓明演绎的陈鹏，无论是形象上的个性化和鲜明程度，还是对角色心态与情感的塑造与把握，都不输于片中的其他明星。外表是天真大暖男，内心却成熟有担待，还很有浪漫小情调，黄晓明塑造的这个“大爱无言”的情种怎能不令观众喜爱？（文/列文）