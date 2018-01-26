文/列文​​

紧张精彩！情感饱满！大气恢宏！ 《移动迷宫3》作为系列大结局真心给力，北京万达影城CBD店的IMAX效果也一如既往的震撼！但是，毒舌君看完首映在厕所里也听到其他人“要是早点离场就好了，白白浪费了两小时”这样的抱怨之词，所以毒舌君就把 #新片推荐# 和 #新片预警# 这两个标签都打上吧，大家各取所需，呵呵！





推荐的话想说的是——





第一集是迷宫大冒险，第二集是废土大逃亡，第三集是末世大乱斗，《移动迷宫》系列一集换一个风格，也算是蛮有个性的了！第三集虽然遭遇男主角迪伦·奥布莱恩受伤——停拍半年——复拍的波折，但从成片效果来看完全未受影响，男主角也始终精神抖擞。





第三集摒弃了悬疑、惊悚、跑男这些前两集的标志性的元素，但精彩性并未下降，反而在剧情、情感、场面等方面奉献出系列最高潮！尤其是结尾男主角等人大闹实验部的“最后城市”，上演一连串的惊险逃亡，再到城市外的难民大举攻城，火爆巷战，再到最后男女主角在大楼崩塌的末世中生死一线，高潮戏可谓精彩纷呈、牵动人心！影片的尾声亦留有余韵，让整个系列完美收官！





想想同类型的《分歧者》系列至今还处于烂尾状态，《移动迷宫》系列在票房并未大爆、第二集票房低于第一集的情况下能够有始有终，还砸钱在第三集搞了一把大场面，也算是有诚意、不容易了！





预警的话想说的是——





但是，本片的所有精彩都是针对“熟悉前两集”，至少是“对前两集有印象”的观众而言的，只有这样，当第三集拿前两集的角色关系作为矛盾冲突的引爆点，以及友情爱情的煽情点的时候，你才能感同身受。只有这样，当第三集拿前两集的剧情细节做出揭示关键悬念的指向性暗示的时候，你才能明白谁是“死亡解药”的关键人物。这些东西都get不到的话，那也就很难感受本片的精彩了！





所以，此前没看过《移动迷宫》系列的人，如果本周末选择去观看《移动迷宫3》的话，一定要先把前两集看一遍；看过忘了的人，也至少要把前两集快进着复习下。因为第三集的剧情是紧接着第二集结尾发展的，你如果对前两集根本不熟悉，本片一开始你就会搞不明白谁是谁、谁和谁是怎样的关系，以及为什么要干那些事了，结果导致你对剧情和角色始终处于一种懵逼的状态，对影片前半部分的大段文戏倍感难熬，也就难免会像毒舌君在厕所里碰到的那个哥们儿一样，发出“白白浪费了两小时”这样的怨言了！





或者简单做个观众分类吧，不喜欢《星球大战8》、《饥饿游戏》系列、《分歧者》系列的人，都不适合观看本片！（文/列文）