文/列文



《24小时：末路重生》的预告片看起来蛮猛蛮刺激的，“死而复生”、“24小时死亡倒计时”的剧情设定对观众亦有一定的吸引力，主演除了伊森·霍克之外，还有许晴，更让中国观众多了一个关注本片的理由。所以在看之前，毒舌君满心期待这是一部优质的B级枪战动作片，结果看了之后发现，本片虽然有一些精彩之处，但总体表现平平，尤其是结尾高潮戏相当糟糕，两个反派大佬同时犯傻，几乎是放弃抵抗，任由男主角伊森·霍克大显神威。“24小时死亡倒计时”亦未营造出应有的紧迫感，影片居然还有两处非常明显的删减点，观众看了应该能够意会删的是许晴和伊森·霍克的激情戏和裸戏，又没有露点，露肉也很有限，就这剪刀手都不放过？最近审查尺度这是又收紧了吗？呵呵！







所以，毒舌君感觉有必要在大家观影前预警一下，也许大家应该在观影时降低期待值，这样才不会过于失望！下面这篇“分析影评”，毒舌君就来详述一下影片以及优缺点。

​“死而复生”＋“死亡倒计时”，《24小时：末路重生》貌似有一个蛮神妙的科幻设定，但影片主创依然并不意在科幻，也没有任何科幻方面的深入开掘，而仅仅是将之作为动作戏的一种新意和噱头罢了。经由“死而复生”这个科幻噱头，实现伊森·霍克扮演的雇佣兵杀手的性格转变，“死亡倒数”亦成为他实现自我救赎的动力，从而将他和许晴扮演的联合国探员连接在一起。





影片设定了一个“雇佣兵公司无法无天”的故事背景，现实中亦有美国“黑水公司”在伊拉克的无法无天，所以这成了启发电影人创造新的反派势力的灵感，近年来不少好莱坞影片中，这种雇佣兵公司或者保安公司，都成为一手遮天、财雄势大的幕后黑手，吴京《战狼2》里的大反派，就是典型代表。这部中国和南非合拍的《24小时：末路重生》亦用了同样的模式。





许晴扮演的联合国探员从非洲押送一名投诚的“红山公司”雇员，准备曝光公司的巨大黑幕。“红山公司”收买当地的黑叔叔武装分子截杀许晴等人，开场枪战戏蛮给力的，紧张刺激感不错，结果许晴杀出重围，将证人隐藏在南非开普敦的秘密地点。于是“红山公司”想到了已经退休的得力干将——伊森·霍克，让他的雇佣兵“好基友”去当说客，用巨额薪水引诱他出山接近许晴，施展“美男计”。但他在获得情报之后一时心软，并没有杀人灭口，结果反被许晴开枪击中胸口毙命！

科幻噱头及时登场，伊森·霍克在“红山公司”的秘密据点死而复生，公司大boss问出了证人的隐藏地点之后，就准备让人结束他本就短暂的生命，但却被伊森·霍克反杀逃生，手臂上的倒计时显示他还有不到24小时的生命。而在联合国的秘密据点中，证人也在视频证词中说出他见到公司在非洲利用贫苦黑人进行残忍的人体实验，观众看到人体实验的场景，就知道这是在研制“起死回生”之术了。毒舌君实在搞不懂一个雇佣兵公司，研制这种生命科学高科技干什么，反正不重要了，这种大黑幕足够成为“红山公司”不惜杀人灭口了。伊森·霍克的雇佣兵“好基友”带领手下突袭联合国秘密据点，大狙透过玻璃窗，将一个个联合国探员直接轰飞的画面让人印象深刻。许晴再度带着证人展开逃亡，危机关头，伊森·霍克开车来救。







影片对于伊森·霍克从一名冷血杀手到义勇侠客的心理转变，铺垫得还算合理吧。此前我们通过他对于老婆孩子的记忆闪回可知，他是算是个爱家好男人，只是为了执行任务赚钱养家，经常无法陪伴家人而遭遇家庭危机。而当他决心退休陪伴家人时，妻子和孩子却惨遭意外身亡，导致他的人生顿时失去了“意义”，成为了一个中年颓废油腻男。而这次“死而复生”的经历让他重新审视自己的人生，出手营救许晴，就成为他在人生最后时刻实现“人生意义”的方式。而后来许晴的儿子遭遇绑架，威胁许晴交出证人作供视频，就更让伊森·霍克对许晴母子产生了仿佛是在拯救自己妻儿的“移情效应”。最后为了确保许晴母子的安全，他干脆单枪匹马杀到“红山公司”的总部，跟“好基友”和大boss做个了断。

​影片对于伊森·霍克和许晴这对“末路搭档”的关系营造还算OK吧，两人说不上有啥强烈的化学反应，但彼此之间的对手戏也并不违和。不过影片为了简化叙事，还是利用观众全知全能的“上帝视角”稍微糊弄了下，观众看过伊森·霍克死而复生的过程，但许晴并不知晓，所以当伊森·霍克神兵天降营救许晴和证人时，许晴见到这个“死人”居然一点都不诧异和惊恐，实在有点说不过去。





再强调一遍，两人的激情戏和许晴裸戏被删让人很不爽！





至于两人各自的表演嘛，伊森·霍克这种好莱坞老戏骨演这种挑战难度不大的B级动作片，还是游刃有余的，上一分钟他还是个颓废油腻中年男，下一分钟就能变身风流倜傥白领男，形象和气质的转变简直信手拈来。而许晴则少见地出演打女，一方面算是演出了女汉子的铁血气质，另一方面又能演出女人味儿和母性柔情，英语也说得倍儿溜，以后可以叫许晴“国际许”了哈！





许晴唯一的不足在于，在演绎一些枪战动作戏时，开枪的身手稍显不够凌厉有劲，虽然影片已经通过凌厉的剪辑尽量弥补这一点了，但还是能让人看出来她在这方面的不足。此外，作为一部中国和南非的合拍片，影片为了将两个国家扯在一起也稍显违和，“红山公司”的总部设在南非开普敦，而许晴作为联合国探员则生活在香港。“红山公司”为了胁迫许晴，在香港绑架了她的儿子并空运到开普敦。从执行绑架任务再加上从香港飞到开普敦，所耗费的时间是否能够完美对应伊森·霍克的死亡倒计时呢？有心人可以计算一下。

本来《24小时：末路重生》即便不能成为一部B级动作片佳作，但成为一部合格之作还是不难的，影片在大部分时间里运转得也不错，枪战戏的火爆刺激感在结尾大战前也都基本在线，影片幕后团队对于枪战戏和追车戏的视觉冲击力的营造还是蛮不错的，但两个槽点拉低了影片的整体水准。







一是没有让“24小时死亡倒计时”产生足够的危机感、紧迫感和强劲节奏感。相信许多影迷看到这个设定，心中都是拿杰森·斯坦森的《怒火攻心》作参照的，但本片显然没有《怒火攻心》那种命悬一线的紧张感和节奏感。“死亡倒计时”的设定其实更多地作用于伊森·霍克的情感戏，每当他生命流逝、意识混乱时，都会产生死去儿子的幻象，折射他内心对逝去家人的爱与悔，而对于整部影片的节奏感和紧张感其实并没有什么鸟用。





但最让人不能容忍的，是影片结尾高潮打戏的烂尾。伊森·霍克单枪匹马杀进“红山公司”开普敦总部，又是大爆炸又是火爆枪战一路杀到大boss的高层办公室。虽然影片将伊森·霍克渲染得十分勇猛无敌，但也有落于下风和露出破绽之时，但此时“红山公司”两位牛人“好基友”和大boss却摆出一副“束手待毙”的架势，呈现出一种极为可笑的“逼格”——在伊森·霍克跟他们的手下火爆枪战之时，“好基友”却坐在一边淡定地喝酒，而大boss仿佛被人施了定身法一般，在枪林弹雨中站在自己的办公桌前一动不动！

​其实，观众都能够看出，如果在伊森·霍克处于下风之时，“好基友”和大boss加入战团干他一下，伊森·霍克基本就撑不住了，但这俩人就愣是看着伊森·霍克将他们的手下全杀光而无动于衷。如果说“好基友”是出于心中对于伊森·霍克的愧意而选择旁观的话——影片又用了一个非常俗套的设定，伊森·霍克妻儿的死最终被揭示为“红山公司”为了留住伊森·霍克而让“好基友”去杀了他的家人——这还算有那么一丝合理性吧。但大boss一直没出手就相当奇葩了，而且他既不出手也不逃跑，更是奇葩中的奇葩。仿佛是当他手下都死光了，他才想起要逃跑这回事，这才出手跟伊森·霍克拼命，但为时已晚，最终还是被伊森·霍克反杀，这都是什么鬼啊！！！





哦，对了，在影片最后一个镜头里，伊森·霍克又复活了，为拍摄续集留下了可能，当然，只有票房大卖才有这种可能，呵呵！





以上内容也算是对本片的优缺点总结得蛮全面蛮细致了吧，听了毒舌君的描述，你是否会去影院观看这部影片呢？（文/列文）