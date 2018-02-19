​​文/列文



《捉妖记2》在春节档上映以来，票房势头很猛哈！毒舌君观影之后，感觉这部影片总体来说算是基本合格吧，但作为一部票房大卖前作的续集作品，“更上一层楼”的强化升级之感还是做得不够吧，给人留下了不满足和遗憾！

下面这篇“十句话影评”，毒舌君就来具体聊聊影片的得失吧！

1、如果以带小孩一起观影的“合家欢电影”的角度来说，本片还算是合格的，轻松逗趣＋暖心亲情，十分适合春节喜庆气氛下大人和孩子联络感情，毕竟第一集也是这个套路嘛，第二集继续这么拍也算是定位明确吧！但是对于年轻观众来说，本片总体上就显得过于温吞，缺乏撑足全片的看点，无法满足他们追求“强刺激”的娱乐需求了！



​2、其实《捉妖记2》的开头还是蛮吸引人的，胡巴丛林大逃亡＋白百何杨祐宁捉妖＋梁朝伟“飙车”逃命，无论是动作、喜感和节奏感都有上佳表现，开场戏不错！

​3、随后李宇春的客串出场也十分亮眼，第一次让人觉得春春具有成为一位好演员的潜质，韵味十足的四川方言也为她的表演加分不少！而且娄艺潇和张俪这两位科班出身、演员经历丰富的女星演她的侍女给她配戏，李宇春在演技和气场上也完全hold得住哦，这对于李宇春这位非专业演员来说也算是蛮出彩的了！

​4、但此后影片漫长的中段剧情却很不给力，既没有精彩动作，笑点也表现平平，节奏感也降了下来，故事也过于偏重“情感向”，离“捉妖”越来越远，从而让影片的吸引力锐减！回想整个中段剧情，给人留下深刻印象的似乎也只有大鹏和李宇春的角色了！

​5、结尾也无非是重复了第一集钟汉良“人变妖”的反转套路，只不过这次对应换成了杨祐宁罢了！而且结尾大战也只是有热闹而欠精彩，不会给人留下什么深刻印象！

​6、纵观整部影片，高潮打戏不够精彩这其实最无法令人满意的一点！因为大片续集的制作套路是相对于第一集要实现看点的全面升级的，结果《捉妖记2》的打戏给人的感觉比第一集还弱，这怎么说得过去？怎么对得起“大片”之名？

7、《捉妖记2》此番找来大咖梁朝伟担纲，也算是有得有失吧！所得之处自然是通过梁朝伟提升了整部影片的“星气”，所形成的梁朝伟一条线、白百何井柏然一条线的双线叙事亦让影片的故事在某种程度上显得比较丰富。



​8、所失之处在于梁朝伟在本片中只能说是合格，并不十分出彩，那么加入他这个大咖的意义除了看脸之外就显得不是很大了。同时双线叙事在某种程度上也削弱了整部影片故事的精彩感，无非是梁朝伟和小胡巴的历险记＋白百何和井柏然的寻子记，故事的格局空间显得有些狭窄。

​9、《捉妖记》系列既然已经开创了一个“人和妖共存”的架空世界观，本应有更为广阔的格局视野和剧情发展空间才对，例如从第一集就开始营造小胡巴是个“关键妖物”，但到了第二集仍然只是拿这一点当噱头，而对于“为何胡巴如此重要”没有任何实质的开拓与发展，对于妖怪世界和捉妖师世界依然停留在第一集已经搭好的框架内，亦没有进一步的丰富与拓展。所以，在影片的剧情方面，导演许诚毅明显有些不思进取，过于迷恋亲情表达了，从而忽视了整个“捉妖世界观”的营造与开拓。

​10、最后还要吐槽下梁朝伟的配音，为什么没用他常用的那个国语配音呢？这个配音声线太低太正了，明显hold不住角色应有的无赖与顽皮！做特效那么多钱都花了，就差这点钱请个靠谱的配音吗？（文/列文）​​​​