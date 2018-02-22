文/列文



今年春节档《唐人街探案2》、《捉妖记2》、《西游记女儿国》、《红海行动》四部华语大片鏖战，春节假期的电影市场还是一如既往的红火，黄金时间不管排啥片差不多都能满场哈！不过要论影片质量，毒舌君只站《唐人街探案2》这一部，目前没有其他影片的水准能够与这部影片等量齐观！

下面的“十句话影评”，毒舌君就来好好夸夸 《唐人街探案2》 的优点，过两天就去二刷！

1、说实话，其实毒舌君对于第一集是不太感冒的，但对于《唐人街探案2》却真心佩服，导演陈思诚能把各方面娱乐元素调配得如此到位，实现对于第一集的全方位升级，无论是欢闹搞笑还是探案悬疑，再加上众多鲜明而出彩的角色，都比第一集强出太多，整部影片从头到尾都处于绝佳的强劲节奏感中，镜头和剪辑亦有上佳表现，看完只想在心里暗赞一句：“陈思诚牛逼！”



​2、《唐人街探案2》让观众入戏可谓前所未有之快，影片仅仅开场5分钟之后，从刘昊然分析屋子里的各路“神探”来历开始，影片就迅速处于引人入胜的故事感和快节奏中，随后女警探介绍案情，又迅速展开破案环节，毫不拖泥带水，其中穿插各种欢闹搞笑和追逐，堪称从头到尾一气呵成！

​3、本集中引入的“神探排行榜”明显提升了影片的格局和精彩感，第一集说白了只是刘昊然一个人探案，这回是一帮“神探”各显神通，有的斗智、有的斗力，有的使阴招，甚至有明有暗、身份存疑，同时亦有互相帮助、合力破案，探案环节的精彩感和复杂性大大提升！

4、本片也终于将第一集建立的“神探二人组”落到了实处。在第一集里，王宝强虽然自称“唐人街第一神探”，但观众看了就知道这其实是唬人的，他一点真本事没有，破案还得靠刘昊然，王宝强基本上帮不上什么忙，功能就相当于一个打手罢了。而本片中王宝强终于在探案过程中发挥出自己的关键作用，他的街头智慧和风水知识被巧妙地融入了破案中，算是弥补了“神探”刘昊然相关的知识盲点，成为揭露杀手行为模式的关键一环。最后“神探排行榜”上刘昊然把自己的名字和头像换成了他和王宝强两人形象的“唐人街神探”，也算是让这个神探二人组“修成正果”了！



5、刘昊然在本片中除了继续“神探”级别的探案推理、主导案情进展之外，无论是耍帅还是搞笑戏都比第一集大幅度提升，相信你在观影时一定被他扮女人的“风情”给逗笑了，也一定被他思考线索时的专注神情和帅酷动作给迷翻了！



​6、肖央在本片中的表演也格外值得称赞！其实在第一集里，肖央就已经演过曼谷唐人街的探长，按照常理他其实是不应该再出现在第二集中扮演其他角色的，但依然让他来演，一定有些什么非他不可的理由吧！相信你看了影片也能感受到，肖央对宋义这个角色的演绎可谓非常精彩，几乎让人忘了他还在第一集里扮演过一个油腻而仗义的唐人街探长。他在本片中扮演的宋义看似平平无奇，一脸被冤枉的无辜，但后来亦能展现出“扮猪吃老虎”的深沉心机，瞬间就让人感觉到“此人非凡”，嬉皮笑脸中透出神秘与城府，能把这种感觉演得如此到位，肖央的表演真的很给影片加分！

​7、女主角刘承羽也十分出彩，可以媲美同样是华人混血女星卢靖姗在《战狼2》中的魅力了！刘承羽流利的英文、蹩脚的中文以及混血的长相，也都成为影片展现纽约异域风情的一部分，而且她的颜值和身材也很有看头哦！此外，她作为女主角对剧情的参与度也比较深，可以说从始至终都是一个重要角色，让女主角的地位不至于有名无实。

8、《唐人街探案》系列主打的两大标志性娱乐元素，一是探案二是搞笑，导演陈思诚在第二集中对这两大元素都有十分出色的设计与呈现。先说探案，接二连三的命案在不断假设凶手与不断推翻假设中层层推进，遭遇各种意外和变故，最终抵达真相，最后还有一个惊天大反转在等着观众，反转的前情细节构建也能够以理服人，犯罪的心理动机也合乎情理。整个探案过程的层次感和复杂性所引发的精彩感让影片的故事性非常引人入胜，争分夺秒的紧张感也始终能够抓住观众的心。探案过程引入的风水和道家学说不管其中是否存在唬人的成分，至少放在影片中是相当吸引人的。刘昊然探案过程中陷入沉思时，影片也用炫酷镜头展现出他的意识流高速运转产生的奇想画面，仿佛是在用上帝视角在俯瞰整个纽约城，大厦就像积木一样可以让他随意搬弄，这些画面表现形式无疑带给观众一种别开生面的新鲜感，让探案过程更显生动精彩。



9、再说搞笑。影片在刘昊然、王宝强、肖央这个“三人行”组合上设置了大量笑点，许多都能跟纽约独特的人文和地域特征相结合，因而笑点显得格外新鲜与爆棚。三人扮女护士、王宝强被白人机车男抱走、刘昊然一秒变姑娘，这些笑点的能量都格外强大。王宝强的癫狂喜感和刘昊然的呆萌喜感相得益彰，且比第一集有着更为出色的发挥与互补。怪咖级的各国神探，还有那两个黑帮傻打手，也都显得妙趣横生。此外，还有不少无厘头的喜剧情境呈现，例如糖厂大乱斗和神探大越狱，夸张的喜感堪称玩到飞起。第二集笑点全方位开花对比第一集喜感全靠王宝强耍宝来撑，提升了不止一个档次。



10、两部《唐人街探案》下来，感觉这个系列也算是将“异域风情”玩得最到位的华语片了。近几年各种爱情片和喜剧片都很爱用“出国”来展现小资生活范儿和“异域风情”美景，从而吸引观众眼球。但大部分这些影片其实拍得都像一个大型旅游广告，“异域风情”跟剧情结合得并不十分紧密，甚至仅仅是个吸引眼球、促进旅游的噱头。而此番《唐人街探案2》对于美国纽约“异域风情”呈现，虽然也有一些噱头成分，但大部分内容都能跟影片的探案剧情完美融在一起，一些外景小细节用得也格外有心思，甚至还有一些闲笔来调侃下美国政治。“Welcome to New York”的插曲旋律也很给影片提气，营造出一种充满年轻激情活力的动感氛围。（文/列文）