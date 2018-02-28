​​文/列文



要说春节档最让人感到惊喜的影片，当属《红海行动》和《唐人街探案2》这两部了吧，而毒舌君更是对《唐人街探案2》情有独钟，因为在第一集已经取得票房成功的基础上，第二集还能更上一层楼，实现全方位的升级和进化，更让人觉得不易和欣慰吧！华语大片的续集制作只有走向这样的不断升级、刷新创意之路，才能逐渐向好莱坞看齐。导演陈思诚自然功不可没，《唐人街探案2》让人真正看到他作为导演的水准与才华！







下面这篇“分析影评”，毒舌君会通过跟第一集的对比，让大家看到陈思诚对于《唐人街探案》系列的定位和思路是如何趋于成熟的，同时也向大家说明，第二集究竟比第一集强在何处！

通过对比第一集和第二集在风格和娱乐元素方面的侧重点，不难看出，虽然两部影片都将推理探案与动作喜剧相结合，作为影片独特而鲜明的风格。但是，第一集明显更偏重于欢闹恶搞的动作喜剧，影片开始一个小时之后，才真正进入刘昊然推理“密室杀人案”的破案环节，此前的戏份大部分都在展现曼谷警察、黄金劫匪与“唐人街神探”刘昊然和王宝强的打闹和追逐中展开，儿戏化的追逐打闹成为主导。







导演陈思诚当初主打这种商业路数其实并不奇怪，因为这种追赶打闹、意外连连的动作喜剧路数，已经被王宝强此前主演的《人再囧途之泰囧》证明是深受广大观众喜爱、并有巨大商业价值的喜剧套路，所以第一集格外突出动作喜剧，加强动作喜剧的夸张程度与时长，无疑是一种商业上的稳妥选择。但这种偏保守的做法其实并非本片个性所在，也对影片的品质无益，王宝强大闹警局，警察和他的打闹显得过分儿戏，后来王宝强跟陈赫耗尽体力的“漫长追逐”等戏份，也都是纯属为闹而闹，没有太多新意的喜剧桥段。





但第一集在推理探案环节上收获影迷强大口碑和爆棚票房的结果，也许使得陈思诚意识到，推理探案才是《唐人街探案》系列个性化的核心魅力所在，推理探案和动作喜剧相结合，侧重点一定要在推理探案这一边，才能形成系列的独特风格。

​于是，我们在第二集中看到，推理探案成为影片的核心。影片开始不到10分钟，从刘昊然推理眼前各国神探的身份、女警官介绍案情开始，就迅速进入到推理探案环节，然后一路追寻着破案线索直到真相大白，整部影片堪称在推理探案的主导下一气呵成。各国神探大集结，以及推理探案中更多丰富情节和角色的融入，也使得整部影片的推理探案情节更加大气与精彩。而动作喜剧成为穿插在推理探案主线之中的调剂元素，帮忙不添乱，不再喧宾夺主。





同时，第二集对于动作喜剧元素也进行了更为精心的设计和升级，不再主打第一集那种来源于屌丝草根喜剧的癫狂式追逐打闹，而是主打更受年轻人喜爱的漫画式喜感，以及跟美国和纽约气质更符合的高大上喜剧范儿。例如各国的怪咖神探从造型上看就极具漫画感。还有黑帮学生一起掏枪，然后又蹦出个扛着火箭炮的“兰博”这样的喜感设计，还有糖厂大乱斗的那场戏，夸张喜感无疑也是来自漫画。刘昊然和王宝强驾着马车奔驰在纽约大街上，再配上“Welcome to New York”的动感歌曲，这样的动作喜剧范儿明显比第一集模仿《泰囧》的草根喜剧范儿显得更加高大上。唐老鸭、蜘蛛侠造型以及机车男帮派，这些喜剧形象与元素的运用，也跟美国和纽约的背景氛围更加契合。例如下图剧照这个场景，就将喜感自然而然地融入到地域环境中，相信你观影时看到此处也会感觉格外有趣。

在角色设计方面，导演陈思诚对于刘昊然和王宝强“双男主”的戏份侧重点和角色定位，也进行了合理化的调整和升级。之前已经说过，第一集比较偏重于王宝强草根范儿的动作喜感，自然王宝强的戏份和存在感比较强，尽管真正推动剧情进展的核心角色是刘昊然，这其中也有刘昊然当初还是小鲜肉新人，知名度和号召力还不够足的缘故吧！







而到了第二集上映之时，刘昊然已经成了当红小鲜肉，号召力比王宝强只强不弱，尤其是对年轻妹子们有着极强的“杀伤力”，再加上第二集明确并强化了推理探案的核心地位，于是刘昊然在“双男主”中的核心地位就明确了下来，从头到尾基本上都是他的推理探案在主导剧情发展，王宝强就在一旁做好插科打诨、耍宝卖乖的“绿叶”就成，喜感更明确地定位在“傻瓜喜剧”的路数上。于是，刘昊然和王宝强角色间的喜剧化学反应，用片中角色话说就是“天才与白痴”的经典好莱坞式的喜剧路数。

同时，也许导演陈思诚也逐渐明白，刘昊然和王宝强这种天才与白痴、帅哥与丑男、高端与草根、萌宠与无赖的搭档组合，亦是《唐人街探案》系列的独特个性所在，所以在第二集中将这一组合定位进一步强化升级。刘昊然的“神探”风采以及王宝强的“白痴”风格，都有了更多精心的设计和精妙的细节加以呈现。







而且，不同于第一集里刘昊然负责推理破案，王宝强负责耍宝恶搞的较为分化的角色定位，第二集让两位主角彼此的风格和作用更为融合，从而让“唐人街神探二人组”更加名副其实。第一集里王宝强对于破案除了提供线索之外基本无用，而第二集中王宝强也能用他的风水知识参与到案情推理之中，作用还颇为关键。而刘昊然也有了更多的耍宝搞笑戏份，无论是穿女装还是“一秒变姑娘”，爆棚的喜感甚至不亚于王宝强。所以，刘昊然和王宝强“双男主”对手戏的化学反应也比第一集强出甚多。

“结尾真相惊天大反转”在第一集中大受好评之后，导演陈思诚在第二集中则将之作为“保留节目”继续上演，而且不仅仅把反转作为一个噱头，而是加入了更具说服力的逻辑和心理动机。如果大家仔细研究第一集“结尾真相惊天大反转”的话，会发现有比较明显的牵强和刻意，只是为了反转的噱头而并没有顾及剧情的合理性。张子枫扮演的邪恶小女孩设局，不仅让变态养父杀了身为黄金劫匪的雕塑家，还让变态养父最终死于非命，这个反转固然惊人，但其实并不具有足够的合理性。就在于邪恶小女孩被拉入整个案情中的理由过于牵强，按照刘昊然的推理，雕塑家认为邪恶小女孩跟失踪的儿子有关，所以盯上了她，邪恶小女孩为了解决掉这个麻烦，于是伪造日记让变态养父去杀了雕塑家。但影片终究没有说明，到底邪恶小女孩为何要害死雕塑家的儿子，她这个杀人动机在哪里，完全没有给观众解释，就这样糊弄过去了。







而第二集的“结尾真相惊天大反转”则更加认真不再糊弄，在前情做了不少铺垫，所以当刘昊然揭露肖央在破案过程中亦在同时进行他的“搭车杀人计划”时，前面对于肖央角色背景和言谈举止的许多铺垫内容，瞬间都有了重要的意义，例如当毒舌君在前情中看到肖央引着刘昊然和王宝强，在纽约中央公园正好看到凶手犯案时，心里不由得质疑一句“这样也太巧了吧”，而最后刘昊然揭示的真相正好解释了这一点，这其实并非巧合，而是在肖央的精心算计之中。同时，肖央的杀人动机亦十分明确，就是为了给妹妹报仇。而他究竟是否是“神探排行榜”上神龙见首不见尾的第一名Q，也成为值得观众猜测和议论的话题，也为下一集留足了悬念。

通过以上毒舌君的详细分析解读，相信大家也不能看出，貌似第二集同第一集风格相近，但其实是有很大程度的调整、完善、提升的精细功夫下在其中的，让《唐人街探案2》真正成为一部制作精良、悬念引人、喜感爆棚的华语片佳作，再加上影片全程纽约拍摄，各国演员汇聚，在异国拍摄环境中，成片亦无任何疏漏欠妥之处，也堪称一部国际化商业片佳作了。导演陈思诚虽然此前已经有过两部导演作品，但直到这部《唐人街探案2》，才真正让人觉得他非同凡响、水准过人。虽然他是演员跨界导演，但通过本片所展现出的对于商业片一流的把控能力和创造力，已经远胜许多专业出身的导演了，更是新一代导演中当之无愧的佼佼者！毒舌君期待《唐人街探案》系列的更多续作，也期待陈思诚导演的更多影视作品！（文/列文）