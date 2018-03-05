文/列文



元宵节过去了，这个年也算过完了，是时候开启一波“毒舌”了！呵呵！前一阵毒舌君去了越南旅游，在回国前一天的除夕夜，选择在胡志明市的CGV影城看了这部闻名已久的《水形物语》（我们要3月中旬才引进上映的片，人家越南已经在2月初就引进上映了），结果观影过程简直就像吃了个苍蝇一样——太难看了啊！





正好这两天发生了“张杨导演，我爱你”的大八卦，《水形物语》又斩获了奥斯卡最佳影片奖，毒舌君感觉……呵呵……怎么这个女主角的脑回路跟《水形物语》的女主角这么像啊，哈哈哈！​

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​这俩女的难道不都是一副标准女文青范儿吗？难道不是都在一厢情愿地在发梦吗？而且发梦发得不可自拔，而男方基本上都属于一种被动接受的状态！





八卦女主角跟导演只有非常有限的接触，就一发不可收拾地爱上了他；水形女主角也只是给海怪喂喂鸡蛋听听歌，关系就变得亲密无间了！





八卦女主角声称导演是她独一无二的真爱，水形女主角也声称只有海怪能跟她产生情感共鸣！

​八卦女主角情不自禁主动跟导演啪啪啪，水形女主角也是主动在海怪面前宽衣解带跟人家啪啪啪！





八卦女主角跟导演一夜情之后爽得不得了，水形女主角也是跟海怪啪啪啪之后开心得要命！





八卦女主角坚定地认为她和导演是三毛和荷西的转世，而《水形物语》整部影片从一开始就在渲染女主角和海怪前世有缘，来生再续！

以上这些话算是半认真半调侃哈，但毒舌君就是想通过这些调侃让大家意识到——《水形物语》这部影片剥去童话的外衣，所呈现的情感关系难道不是牵强的、刻意的吗？难道不是一种大爱过度泛滥、过度一厢情愿的白左价值观的体现吗？







不知道有没有跟毒舌君一样，看了《水形物语》超级不爽的人，如果有的话，希望你们也能像毒舌君一样大胆表达出来，不要因为本片获得了奥斯卡大奖，就失去了质疑的勇气！（文/列文）