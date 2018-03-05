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列文的毒舌影评

佳作共欣赏，烂片相与析！约稿联系方式——qq：350171383 邮箱：levinfan@163.com ———————————————————————————————————我的新浪微博 http://t.sina.com.cn/1514136394 加我随时跟大家聊电影！：）

http://i.mtime.com/1110949/

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编辑 | 删除 论《水形物语》女主角与“张杨导演我爱你”女主角的相似性，呵呵！

毒舌列文 发布于：

文/列文

元宵节过去了，这个年也算过完了，是时候开启一波“毒舌”了！呵呵！前一阵毒舌君去了越南旅游，在回国前一天的除夕夜，选择在胡志明市的CGV影城看了这部闻名已久的《水形物语》（我们要3月中旬才引进上映的片，人家越南已经在2月初就引进上映了），结果观影过程简直就像吃了个苍蝇一样——太难看了啊！


正好这两天发生了“张杨导演，我爱你”的大八卦，《水形物语》又斩获了奥斯卡最佳影片奖，毒舌君感觉……呵呵……怎么这个女主角的脑回路跟《水形物语》的女主角这么像啊，哈哈哈！

​这俩女的难道不都是一副标准女文青范儿吗？难道不是都在一厢情愿地在发梦吗？而且发梦发得不可自拔，而男方基本上都属于一种被动接受的状态！


八卦女主角跟导演只有非常有限的接触，就一发不可收拾地爱上了他；水形女主角也只是给海怪喂喂鸡蛋听听歌，关系就变得亲密无间了！


八卦女主角声称导演是她独一无二的真爱，水形女主角也声称只有海怪能跟她产生情感共鸣！

​八卦女主角情不自禁主动跟导演啪啪啪，水形女主角也是主动在海怪面前宽衣解带跟人家啪啪啪！


八卦女主角跟导演一夜情之后爽得不得了，水形女主角也是跟海怪啪啪啪之后开心得要命！


八卦女主角坚定地认为她和导演是三毛和荷西的转世，而《水形物语》整部影片从一开始就在渲染女主角和海怪前世有缘，来生再续！

以上这些话算是半认真半调侃哈，但毒舌君就是想通过这些调侃让大家意识到——《水形物语》这部影片剥去童话的外衣，所呈现的情感关系难道不是牵强的、刻意的吗？难道不是一种大爱过度泛滥、过度一厢情愿的白左价值观的体现吗？


不知道有没有跟毒舌君一样，看了《水形物语》超级不爽的人，如果有的话，希望你们也能像毒舌君一样大胆表达出来，不要因为本片获得了奥斯卡大奖，就失去了质疑的勇气！（文/列文）

水形物语 The Shape of Water(2017)

7 .7

水形物语(2017)

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水形物语 张杨 列文
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