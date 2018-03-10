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列文的毒舌影评

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编辑 | 删除 新版《古墓丽影》男主角吴彦祖：想拍一部给女儿看的戏！

毒舌列文 发布于：

文/列文

《古墓丽影：源起之战》即将在3月中旬上映，这部全新重启的《古墓丽影》系列由艾丽西亚·维坎德担纲新一任劳拉，而男主角则是大家十分熟悉的华人大帅哥吴彦祖。


近几年吴彦祖全力在好莱坞发展，《魔兽》、《全球风暴》这些大片中都可以看到他的身影，美剧《荒原》更是由他担纲主演。此次又在新版《古墓丽影》中出任男主角，堪称迎来了个人演艺事业的一个高潮。


在最近的一次电话采访中，吴彦祖讲到了他主演《古墓丽影：源起之战》台前幕后的许多故事，让影迷们率先对本片有一个感性的认识哦！

问题一：作为游戏迷的吴彦祖，怎么看待这次重启的《古墓丽影》？


吴彦祖：我好久没有玩游戏，我02年就戒了游戏，因为我以前打得太多了、太浪费时间了，影响到我的工作。但《古墓丽影》的第一个版本、第二个版本我在95年到01年之间都有玩过，不过这个电影是按照13年的游戏改编的，所以为了这个片子我打了两个礼拜的游戏，打得不好，但是起码知道这个游戏的故事是怎样的。我也看过前两部《古墓丽影》电影，第二部是里面有任达华和我最好的朋友尹子维参演，那个时候我还去片场看过他们拍动作戏。我们这部《古墓丽影：源起之战》可以说是一部前传，讲述劳拉从一个小女孩成为一个女英雄的故事。

问题二：你在影片中扮演的陆仁是个怎样的角色，跟劳拉这个核心角色是怎样的关系？


吴彦祖：陆仁是一个船长，他和劳拉是不同世界的人，劳拉在有钱人的家庭出生，陆仁在香港的穷人家庭出生。但相同的是，他们两个人的爸爸在同一时间消失了，然后两个人决定要一起去找爸爸。两个年轻人一路上也是在寻找自己的身份，最后找到了自己的人生路，我觉得这部分是很有趣的。因为所有年轻人都想要找到自己的身份，无论是美国人、中国人、英国人，都会经历这个过程。刚好这个故事是讲劳拉从寻找自己人生路的小女孩，到最后她变成一个成熟的女英雄，这跟以前的两部《古墓丽影》电影都不一样。以前的那个劳拉很完美，这个劳拉则很真实。我最喜欢劳拉的聪明，她不只是用打来解决问题，而是会用脑子解决问题，这个是最吸引我的。

问题三：你如何评价扮演女主角劳拉的艾丽西亚·维坎德？


吴彦祖：我拍了20年的电影，我觉得艾丽西亚是我合作过的最努力的演员。我接到剧本的时候知道是她，就很兴奋，但是我很难想象她会怎么成为劳拉，因为她的个子很小，她的身材跟安吉丽娜·朱莉完全不一样。但是我到了南非以后，她已经训练了四个月，已经变得很壮，肩膀很宽大，我甚至觉得她的肌肉比我的肌肉都多。她非常努力，每天早上5点钟就去健身房练一个小时，随后还要去片场再拍12个小时的动作戏。我拍了那么多年的戏，很少看到一个演员为了角色吃那么多苦，她训练的过程很累，这个电影又是她第一次拍动作戏，开始的时候我以为她会有点紧张，有点怕，但是她一点都没有，动作戏完成得很漂亮，吊威亚也不怕，我一开始想要去帮她的，但是她说没有必要。

问题四：拍摄这部好莱坞大片给你留下了哪些深刻印象？


吴彦祖：这部电影是在南非拍摄的，是一个国际化的大制作，导演是挪威的导演，女主角艾丽西亚是瑞典的，还有来自南非、英国、美国的剧组人员，这是很少见的。以前拍《魔兽》的班底大部分都是美国人，但是这次是国际化的剧组，大家一起参与创作，一起想点子，一起去拍一个大片。我发现我们导演很喜欢让演员参与修改剧本，所以有的时候台词或者故事情节他会让我们提意见，他听完了之后有的时候用，有的时候不用，但是起码能够让我们参与到创作中。我觉得他是一个话不多的人，但是他知道他想要的是什么。


影片中香港的场景是在南非搭景拍摄的，我那天到现场的时候，就感觉哇，好厉害。香港的场景布置得特别大，有很多船，每个船上面还有很多道具，都做得特别逼真，让我以为自己置身香港，景搭得真的非常好。

问题四：这部影片的动作戏对你来说有哪些挑战？


吴彦祖：我拍完《荒原》第二季两个礼拜之后，就去本片在南非的片场了，所以我不需要那么长的适应时间，因为在《荒原》中就打得很厉害。我在片中演的是一位船长，所以我需要学开船，剧组给我安排了一个20人的船队，每次练四五个小时，在大海里开来开去。在大海里开船很有意思，一开始觉得很好玩，很开心，过了几个小时开始觉得无聊，脑子里有很奇怪的想法，这个时候就开始明白陆仁这个角色。


拍摄过程中最好玩、让我最紧张、最怕的是我们在船上的一场风暴戏，拍了五六天。这场戏是在棚里面拍的，我们在一个1：1制作的大船上，这个船还放在一个机器上面，可以让船晃来晃去，就像是在风暴里的感觉，还有很大的炮可以喷水、下雨，还有打雷。也许大家以为拍的时候很假，但是那种风暴来临的感觉很真，拍的时候也很累。

问题五：片中比较偏重父女情的戏份，你现在是一个父亲，有一个漂亮的女儿，你对这个部分有没有什么特别的感受？


吴彦祖：我的女儿还太小，只有几岁，不能去看这个电影，但是我觉得过几年她可以看。我以前拍的电影都不可以给小朋友看，《荒原》就挺暴力的，但是我觉得《古墓丽影：源起之战》对小女孩来说是一部非常好的电影，因为它塑造了一个很棒的女英雄。


我觉得对我的女儿来说，最重要的品质则是坚持。现在虽然是快餐时代，但我希望女儿也要有坚持的毅力，比如你练功夫要有成绩的话，需要练很长时间，但很多小孩练一两个月觉得太辛苦就放弃了。《古墓丽影：源起之战》里的劳拉就是一个非常能坚持的人，她可以做到坚持不放弃，我也希望女儿能这样。（文/列文）​​​​

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古墓丽影：缘起之战 吴彦祖 艾丽西亚·维坎德 列文
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