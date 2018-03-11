​文/列文





伟大！伟大！伟大！重要的事情一定要说三遍！！！毒舌君昨晚在北京金泉港影城看完IMAX3D版本的《黑豹》，就已经认定——这就是漫威所有超级英雄电影迄今为止的最高峰！这就是诺兰《蝙蝠侠》之后，最伟大的超级英雄电影！黑豹君临天下，众英雄只能拜服！





“全黑班”主演阵容、非洲土生土长的超级英雄、浓郁的非洲文化、复杂深邃的内涵、精彩扎实的故事、血肉鲜活的角色、真挚动人的情感，极具说服力的逻辑和动机，还有贯穿服化道、布景甚至动作戏的非洲风情，再加上那蜜汁带感的瓦坎达英语口音，《黑豹》从头到尾都是如此别开生面、精彩纷呈、优点多多，给人带来有别于此前所有超级英雄电影的独特而精彩的体验！满分绝赞！！！





毒舌君曾经以为不会再有超级英雄电影能够与诺兰的《蝙蝠侠》系列比肩，如今就被《黑豹》狠狠打脸！单就超级英雄电影内涵开拓这方面而论，《黑豹》完全不亚于诺兰的《蝙蝠侠》系列，甚至有着更高更广的视野和境界！而且相对于诺兰兄弟的大名鼎鼎，相信你都叫不出《黑豹》编剧和导演的名字，这就是漫威集体创作和制片系统的强大与可怕之处，DC、福斯等其他超级英雄电影制片方，如今是拍马也赶不上了！

​ 老美那边铺天盖地的好评与热议，与我们这边铺天盖地的差评和质疑形成鲜明反差，也让毒舌君在观影之前心中带着大大的问号，结果看完之后发现，果然还是老美靠谱！顺便分享下关于好莱坞电影好片标准的个人心得——“两个凡是”：凡是在美国“一般大卖”的片子不一定是好片，但凡是在美国“超级大卖”同时又获得“超级好评”的片子就一定是好片！窃以为，《黑豹》这部影片，堪称影迷观影水准的“试金石”！恕我直言，如果你不喜欢《黑豹》，那么这不是老美看走了眼，也不是什么“政治正确”作祟，更不是什么不同文化下的审美差异，而是你审美的问题，就是你观影水准不够的问题！！！





许多人不喜欢《黑豹》也毫不意外，因为想要真正看懂《黑豹》、理解《黑豹》这部电影的内涵，需要你对政治和历史感兴趣，需要你对黑人历史、以及与黑人相关的美国历史和美国政治，乃至世界局势至少有基本的了解和认知，这差不多就将不太关心这些内容的绝大部分女性观众和一部分男性观众挡在门外了，他们看不到影片在内涵方面的妙处，自然就无法理解建立与这些内涵之上的角色心理和动机，以及影片主创的创作意图，也就无法理解本片相对于其他超级英雄电影真正非同凡响之处，所以只能发牢骚、狂吐槽了！

要真正说清《黑豹》对于超级英雄电影内涵开拓方面的过人之处，以及有限的文戏台词信息中所带出的复杂深邃、引人思索的政治议题，恐怕少不了要长篇大论一番了！简单做个对比，同样以内涵获赞的诺兰《蝙蝠侠》系列和《神奇女侠》，这两者的内涵其实更多地面向“过去”，是对“过去”人类发展的历史经验教训的总结！而《黑豹》不仅针对“过去”，更注重的是“现在”和“未来”，通过影片发出对“现实”问题的呐喊，对美好“未来”的呼唤！这都是诺兰《蝙蝠侠》系列和《神奇女侠》没有触摸到的高度！而且《黑豹》中触及的某些现实问题过于敏感，所以影片中甚至是有意语焉不详地带过，但留下的三言两语已经足够引发有心人的思考！





在一个完全虚构的瓦坎达王国、在一个半架空的世界里，讲述真实存在于我们历史中的黑人血泪与抗争，探讨并反思黑人如何面对不堪回首的过往与依然感觉不公的现实，以一种更为广阔的胸襟面向未来，探讨并反思如何面对难民问题、如何善用强权等大量存在于我们这个社会、这个世界的种种“现实”议题，而且所有这些内涵议题都完美融入这部超级英雄电影的故事和构架中，这就是《黑豹》伟大之所在！！！



