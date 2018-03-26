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列文的毒舌影评

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编辑 | 删除 十句话影评| 告诉你《环太平洋：雷霆再起》为何比第一集更好看！

毒舌列文 发布于：

​​​文/列文

《环太平洋：雷霆再起》首周票房大卖4亿，看来总票发超越5年前第一集的6.9亿完全不在话下，而且中国票房也延续了第一集对于美国本土票房的强势表现，届时总票房再度超越北美，成为本片的全球第一大票仓也不会让人意外。从特效和大场面这些吸引观众眼球的“硬实力”来说，《环太平洋：雷霆再起》也展现出全方位超越第一集的可喜水准。

下面的“十句话影评”，毒舌君就来聊聊本片有哪些地方相对于第一集进行了改进和升级吧！

1、2013年的《环太平洋》曾经在内地电影市场创造了“西方不亮东方亮”的奇迹，投资1.9亿美元的这部科幻大片在美国本土票房表现平平，总票房将将超过1亿美元，而在中国内地却票房爆棚，最终总票房达到6.9亿人民币，这甚至超越了美国本土的票房成绩。所以《环太平洋：雷霆再起》之所以在今时今日能够呈现在大家面前，实在是拜以中国市场为首的海外票仓所赐。所以，片中在故事、角色等方面出现大量的国际化元素，甚至是中国元素占主导、中国话满天飞，就不值得大惊小怪了。而且，本片并没有因为主打国际市场就圈钱烂摆、糊弄了事，而是本着制作一部优质流水线商业大片的心态，在各方面实现续集的强化升级。​

​2、《环太平洋：雷霆再起》虽然是《环太平洋》的续集，但剧情内容并未延续上一集里男女主角的故事线。第一集的男主角查理·汉纳姆不再出演，女主角菊地凛子则退居配角之位。本片的男主角换上了因为出演重启的《星球大战》系列一炮而红的黑人男星约翰·博耶加，他的身世背景被设定为第一集里伊德瑞斯·艾尔巴扮演的机甲基地指挥官的儿子。而女主角阿玛拉则由影坛新人卡莉·史派妮扮演，模样俏丽可爱，而且浑身充满女汉子式的强劲能量，堪称一出场就能吸引住观众的眼球。​

​3、除了一黑一白的男女主角设定，在影片中扮演其他机甲驾驶员的主要角色，亦折射出多元文化色彩，从他们的名字和形象上，就能让人明显看出是来自中国、日本、印度、俄罗斯、南美等国家和地区，这不仅与全球合力打怪的故事背景相契合，亦包含了影片主攻全球市场的定位。​

​4、由于中国是第一集的全球最大票仓，所以中国元素在本片中的地位可谓至高无上，不仅机甲基地被设定为中国的“莫玉兰基地”，景甜、张晋等多位中国演员在片中演配角、跑龙套，景甜甚至一半台词以上都是中文，戏份也比想象中更多更吃重，就连片中那个科学家老外都用十分滑稽的口音说了不少中国话，各种中国植入广告也十分显眼，此前从没有一部好莱坞大片达到如此讨好中国观众的程度，这才算是一部真正的“中国特供”好莱坞大片吧！​

​5、从创作上来说，《环太平洋：雷霆再起》也称得上“从善如流”，影迷们对第一集表示不满的问题，在续集中都按照影迷的意见和建议进行了改进。影迷们不满第一集文戏过于沉闷拖沓，所以续集里文戏的节奏感明显加强，剧情推进更加流畅，对白也不再沉闷乏味，而是用充满幽默感的插科打诨让文戏变得更加娱乐生动。​

​6、尤其是男女主角极大提升了文戏的可看性，不像第一集的男女主角总是摆出一张苦哈哈的扑克脸。黑人小哥男主角虽然也会摆英雄范儿的严肃脸，但下一秒马上一句调侃就能让观众笑出声来。而女主角那种天不怕地不怕的初生牛犊的劲头，也让角色显得很有激情和能量。​

​7、影迷们不满第一集的打戏总是发生在晚上，所以续集里的大战全都放在了白天，无论是机甲、怪兽、城市以及打斗动作的特效细节表现力，在白天的光影环境中都有更佳呈现。而这其实对特效制作提出了更高的难度挑战，幕后特效团队必须对动作戏的光影有更为精确的设定，通过特效处理好太阳角度和物体阴影，让动作戏的所有层面在白天环境中显得更加真实自然。从影片的实际呈现效果来看，这方面的视效表现确实十分出色。​

​8、此外，“机甲斗怪兽”的高潮大战也被营造得更为恢弘震撼，特效大场面的惊人破坏力直线上升。机甲战士和怪兽的造型更加威风霸气，武器更加五花八门，招式更加潇洒炫酷。第一集虽然也有城市大战的场面，但破坏力还比较有限，而《环太平洋：雷霆再起》中在悉尼和东京上演的大战，简直有“夷平整个商业区”的架势了。而且机甲和怪兽不再是一对一决斗，而是展开群殴，三个大怪兽合体变身的“超级怪兽”视觉冲击力更是格外惊人，火爆程度也成倍上升，随随便便一出手就是房倒屋塌、穿楼入地。​

​9、最令人深刻的破坏性大场面，就是“危险流浪者”号机甲拉倒一座又一座高楼，阻挡大怪兽“雷怪”的前进。还有“英勇保护者”号机甲的电鞭被“超级怪兽”抓住后，“英勇保护者”号直接被拖着甩飞，扫平周围的一整片大楼。最后“危险流浪者”号从空中高速俯冲，对爬上富士山的“超级怪兽”发起致命一击，更是让人看得热血沸腾。这些无疑都是年度级别的顶级特效大场面，给影迷带来嗨爆爽翻的观影体验。​​

​10、最后一条想为景甜说几句话。近几年每当景甜的新片上映，网上几乎都会掀起一轮“猎巫景甜运动”哈，感觉已经无关乎她演得好与不好了，一个字就是“怼”，反正就是“面瘫”、就是“没演技”。毒舌君并不想加入到这场运动中，也不觉得狂黑景甜能获得啥格外的快感，反倒想为景甜说几句公道话！一直感觉景甜是个蛮认真的演员，近几年在大片里的表演没啥可指摘的，《长城》里的女主角范儿挺足，跟马特·达蒙搭戏也不露怯，就算换章子怡来演也不过如此了吧！《金刚：骷髅岛》里面跑跑龙套也算无功无过。而眼下这部《环太平洋：雷霆再起》更让毒舌君觉得景甜蛮适合演商业大片的，颜值很耐看，中文的语气很到位，英文台词水准更有进步，尤其是介绍无人机甲那段，英文台词的腔调显得非常正。前面演霸道女总裁感觉蛮到位，后面卸去总裁范儿也能演出平实质朴之感，最终变身机甲女战士也能hold住，称得上是“国际甜”迄今为止在大片中的最佳表现了吧！（文/列文）

环太平洋：雷霆再起 Pacific Rim: Uprising(2018)

6 .8

环太平洋：雷霆再起(2018)

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