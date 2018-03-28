​文/列文​​

警报！警报！警报！本周上映的《通勤营救》绝不是《飓风营救》，重要的话请自动重复三遍！“帅大叔”连姆·尼森虽然在本片中依然是个顾家好男人，依然被坏人威胁家人生命安全，依然为了家人而搏命，但是，绝对不要期待本片能有像《飓风营救》那种一气呵成的动作戏节奏感，也不要期待连姆·尼森在本片中能有《飓风营救》里面那样的炫酷身手，更不要期待本片中有大量像《飓风营救》一样的精彩刺激的打斗场面！

这么说吧，如果没有影片结尾那场火车脱轨的特效大场面，《通勤营救》简直就是一集美剧探案剧的水准！

影片主要就是卖“帅大叔”连姆·尼森的个人魅力，再加上完全经不起推敲的悬念噱头，如果你不是连姆·尼森的粉丝，完全可以省下这张电影票钱了！

就内容风格上来说，《通勤营救》跟《飓风营救》完全不是一回事，倒是跟连姆·尼森2014主演的《空中营救 》一个路数，都是那种“在封闭空间里找出某个神秘人”的悬念戏布局，连姆·尼森也都是陷入复杂的道德困境，想当好人却被别人误认为是坏人，他都要努力为自己洗清嫌疑，找出幕后真凶。​

但是，在悬念方面布局方面，《通勤营救》比《空中营救》的合理性与精彩感都要差很多！本片开局还算吸引眼球，连姆·尼森每天坐着通勤列车上下班，某天一个神秘女郎突然来到他的面前，要他找出“不属于这班列车的通勤乘客”的一个“神秘人”，酬劳是10万美金。连姆·尼森正好刚被公司解雇，于是半推半就地开始了找人任务。但是随着列车上的乘客接连死去，他发现自己踏入了一个精心布局的陷阱，而且对方以妻儿的性命相要挟，让他无法轻易逃脱。

《通勤营救》这种悬念水准，也就放在预告片里比较唬人，但在影片中的逻辑合理性真的很“感人”！神秘女郎能够手眼通天到把连姆·尼森的底细摸个门儿清，对他在列车上一举一动了如指掌，甚至还有执法部门的内应，按说这么神通广大，找个她想找的那个“神秘人”有那么难吗？非得连姆·尼森这个局外人代劳？

虽然影片也为连姆·尼森的入局做了一定的合理性铺垫，比如说他是这趟列车的老司机……哦不，是老乘客，对大部分常做这班车的乘客都熟了，比如说他刚被解雇正好需要钱了，比如说坏人拿妻儿的性命威胁他了，但这种合理性的大前提其实就是不合理的。这个“大前提”就是坏人凭啥把希望都寄托在连姆·尼森身上呢？

而这种“大前提”的不合理，结果就是让关键悬念对观众基本失效。因为观众在代入影片时其实心里有数，在坏人的威逼利诱之下，连姆·尼森被逼无奈去找那名“神秘人”还勉强说得过去，在观众看来是可能的。但到后来坏人威胁连姆·尼森拿枪去杀“神秘人”时，观众看了就一点都不会紧张嘛，知道肯定没戏嘛！因为“找一个人”和“杀一个人”完全不是一回事嘛，即便拿妻儿的性命威胁连姆·尼森也完全没可能嘛！

而且，就连姆·尼森在列车上寻找“神秘人”的悬念剧情来说，其实做得也很稀松，他的老司机……哦不，是老乘客身份，对他找人其实也没太大的帮助，找人基本上就是一通瞎猜＋乱找，智商含量实在不算高。​

至于动作戏嘛，前面已经说过本片不是《飓风营救》，主打悬念而非打斗，所以打斗场面量不大，也谈不上精彩。而且影片给连姆·尼森的身份设定也十分尴尬，首先要把他塑造成一个普通人，这才有普通人面对“飞来横祸”的紧张焦虑之感，才能在情绪上感染观众。但普通人肯定是不能打的，而影片又需要他具有一定的打斗能力，所以又给他安上了一个“早年当过警察”的背景。所以，本片中连姆·尼森绝不会出现《飓风营救》那种炫酷身手，而是一种“能打”但又不是“很能打”的别扭状态，所以片中打戏也绝不可能精彩。



片中唯一让人有点印象的打戏，就是连姆·尼森同一个杀手的打斗中，导演用了一个一镜到底的长镜头，但让人看得稍微开始有点嗨，这场打戏就很快结束了！

此外，影片把故事设定在纽约的通勤列车上，似乎也想展现下纽约这种历史悠久而独特的“列车通勤文化”，可惜这一点在影片中也仅仅是浅尝辄止，并未真正做到。

什么？毒舌君说了本片的太多缺点，想听听优点！好吧，毒舌君感觉本片最值得称赞之处就是影片开头吧，导演用一系列的平行剪辑，组合出了连姆·尼森作为一名普通上班族，每天从起床到列车站，N年如一日的平凡生活，有欢笑有争吵，让人感觉大家的平凡人生就是这个样！这种凝练的剪辑叙事方式，国内导演在拍片时可以偷师一下！（文/列文）