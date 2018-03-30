​文/列文

警报！警报！警报！烂片来袭！！！毫不夸张地说，《我说的都是真的》就是刘仪伟执导的所有影片中、小沈阳担纲主演的所有影片中的最烂作品！没有之一！

本片究竟是怎样一种烂法呢？这么说吧，真是一点儿优点都没有，从头到尾无处不烂！角色空洞、故事胡来、逻辑崩塌、情感糊弄，笑料硬撑，整部影片似乎都看不到主创人员的“构思”在哪里，只是拍到哪儿算哪儿、想一出是一出的产物！

本片也是一部标准的“无脑”喜剧片，你如果在观影过程中试图理清影片的创作逻辑，那么你就输了！你会发现所有角色似乎都智商欠费，行事说话毫无逻辑感可言，情感关系也毫无道理。整部影片中小沈阳就没干一件正经事，整天泡在陈意涵当老板娘的餐吧里喝酒吹牛，完全让人看不出他是以啥为生的。​

​就这么一个混子，罗海琼扮演的前妻都跟他离了，陈意涵居然莫名奇妙地看上了他，而且还非常主动，我去！“男主角光环”也不是这么开的吧！太胡来了！

以连凯为首的六人犯罪团伙，更是个个脑子里缺根筋！小沈阳就是那么随口一说，发现他们在搞绑架，他们就信以为真了，即便小沈阳根本没报警，他们还是非要杀小沈阳灭口不可。影片的大部分剧情，就是一次次地在六人犯罪团伙针对小沈阳展开的谋杀计划中，靠耍宝出糗、逗趣追逐来制造笑料、消磨时间。但这些笑料大部分都很老套、不好笑，更多地还是靠小沈阳的个人喜感魅力来逗乐观众。​

​而且，格外诡异的是，导演还格外有一种“做特效”的执念，在这部小成本喜剧片里，甚至有不少噱头感十足、十分刻意的特效镜头，至于效果嘛，大部分自然显得很“五毛钱”了，让人纳闷影片主创是不是有啥特效公司的朋友关系，做特效不要钱啊，呵呵！

如果你不是那种笑点低的观众，也不是小沈阳粉丝的话，那么观看本片对你来说绝对谈不上什么享受，而是倍感煎熬！

什么？不信？那你就周末进影院亲自验证一下喽，呵呵！（文/列文）