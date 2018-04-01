​​​文/列文​

​想当初，《水形物语》上映之前，大家看到豆瓣给出的数据，中国版保持了跟美国版一样的123分钟，仿佛这就意味着“一刀未剪”，是不是有些小兴奋呢？​​

​后来当“小黑裙事件”曝光，大家都明白了，影片时长不变，并不意味着一刀不剪，并不意味着原汁原味！​​

​在保证时长不变的基础上，剪刀手们能玩出的“猫腻”还有很多，就《水形物语》这部影片来说，小黑裙了、局部放大了、消音处理了，甚至直接删减画面了，简直是花样百出，“时长不变”仅仅成为一块遮羞布罢了！​

但是，万万没想到，目前好评如潮、正在热映的这部《头号玩家》，居然也遭遇了跟《水形物语》同样的猫腻！

请注意，《头号玩家》在豆瓣上也显示中美版本都是同样的140分钟。但是，影片真的原汁原味、没有删减吗？​

请注意，《头号玩家》里也有一场跟《水形物语》类似的浴室哦，你是不是立刻有“不翔”的预感了呢？呵呵！也许你能猜到R级的《水形物语》肯定会被删减，但绝不会想到PG-13级的《头号玩家》也会挨上一刀吧！





下面我们从外版影片中还原这场戏，看看你在引进版中少看到了什么！

​我们在引进版看到的这场戏中，这个大个子游戏角色阿奇（Aech）从“血海”中逃生之后，进入了237房间。​

然后看到浴缸中有一只手缓慢地拉开浴帘。​

一个裸女出现在他面前，请注意，她只是露出半个乳房，并没有露点，但这个镜头你在影院中并未看到！​

然后出现了一个女人走出浴缸的画面，只有腿部。​

接着出现这个女的裸背，她走向阿奇，阿奇则在啰里啰嗦地说着他在找人。​

在反打镜头中，我们可以从阿奇的视角看到裸女慢慢走近，但他的手正好挡住了裸女的关键部位，所以也没有露点，但这个镜头你在影院也未看到！​

随后，这个裸女把手搭在阿奇身上开始抚摸，阿奇顿时受宠若惊，这个镜头影院里有没有我忘记了，你记得有吗？是这样的画面吗？​

引进版里肯定有的是这个近景镜头，阿奇一脸“痴汉相”地看着美女，嘴里说着“不管了”，然后作势去亲美女！​

结果他在镜中看到美女发生了变化，迅速变成了一个僵尸老太婆！

好了，影片截图重现到这里，你应该知道你到底少了啥了吧，呵呵！

所以，《头号玩家》中美版本都是140分钟，但并不意味着没删减哦，因为删减部分也就是十几秒吧，不到一分钟，所以四舍五入还是140分钟！没露点也要剪，剪刀手真是棒棒哒，呵呵！（文/列文）