文/列文​

毒舌君作为“重启《星战》系列”的星战粉，每一部新的星战电影出来，还是照例推荐大家观看哈！对于星战迷来说，星战世界的故事和角色总是那么充满魅力，本片总体来说水准还是基本合格的，希望更多的“非星战迷”也能够领略到星战世界的魅力！​​

下面毒舌君就来主要聊聊本片的优点和问题所在！​

​相对于上一部外传《侠盗一号》，本片的优点就在于故事充满新鲜感和悬念吧，因为《侠盗一号》不用看结局就知道盗取死星设计图的行动一定成功了，而《游侠索罗》虽然观众知道这是聚焦此前由哈里森·福特扮演的星战经典角色汉·索罗年轻时代，也一定会猜到会讲述他结识楚巴卡，赢得千年隼号的过程，但本片中他将会展开怎样的冒险，影片将会讲述怎样的故事，观众还是想象不到的，这就是本片在故事层面吸引观众的因素所在。

看完整部影片之后，毒舌君感觉故事的新鲜感还是足够的，没有像其他星战电影那样以义军和帝国的对抗为主轴，而是展现了一个不法之徒的世界以及银河系的黑帮版图，布景依然精细，场景依然壮观，算是在某种程度上扩展了星战的世界观吧。而且本片也有了更多星战世界的生活细节，以及普通角色的个性，比如说在其他电影中千人一面的帝国士兵来说吧，本片就通过许多小细节展现了多个帝国士兵的“人性化”一面。​

​此外，本片在角色上亦有亮点。“龙妈”艾米莉亚·克拉克担纲女主角，堪称靠颜值撑起整部影片的看点。还有那个追求平权和自由的女机器，简直太高光了，堪称本片的最大惊喜！此外，伍迪·哈里森、保罗·贝坦尼、坦迪·牛顿这些老演员也都算是正常发挥出各自的表演水准、塑造出合格角色了吧！

对于星战迷来说，本片也能给你带来感动。毒舌君的感动点是：汉·索罗和楚巴卡一起驾驶千年隼号飞船的时候，以及义军少年用大义感召汉·索罗的时候。尤其是义军少年反抗银河帝国的不屈意志，带出星战系列“反抗暴政、追求自由”的主题，这种大无畏的英雄主义精神总是格外动人哈！​​

​至于本片的缺点嘛，也值得重点说道说道！

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毒舌君总体感觉迪士尼对于这部“星战外传”准备并不充分，制作上也并不用心，导致本片问题多多，不仅没啥真正震撼人心的大场面，一些剧情在合理性方面也值得商榷。

角色方面的最大问题就是本片的男主角——扮演年轻版汉·索罗的阿尔登·埃伦瑞奇，当初定他担纲男主角的时候，就让人感到有些诧异。为什么会选择一个如此名不见经传的新星扮演这个经典角色呢？后来居然在拍摄中还爆出他演技不过关，片方要派表演指导老师去现场指导他的表演，这在好莱坞大片中还是相当罕见的。​





​虽然最终他呈现在银幕上的表演总体上还说得过去，但魅力明显匮乏，撑不起整部影片。而且他的表演和气质演绎影片开头那个胆大妄为的街头小混混还说得过去，但扮演后来那个逐渐成熟、船长范儿初现的汉·索罗，就明显魅力不够、光彩不足了，这也算是重启后的星战系列第一次选角失手吧！​

​此外，有媒体曝出本片成本三亿美元，让毒舌君大感差异，除了片中“逃脱黑洞”的那个大场面，影片就没啥超级宏大的场面了啊，怎么可能成本这么高？为此毒舌君boxofficemojo网站查了下，发现本片的成本标准为“不详”（N/A），看来所谓的“成本三个亿”并不十分确实，但本片曾经遭遇临时更换导演，大量戏份重拍的问题，没有最终也能造出三个亿来。

如果不算重拍的费用的话，对比上一部外传《侠盗一号》两亿美元的成本，目测《游侠索罗》的大场面还比不上《侠盗一号》，所以成本方面原本应该也不会超过两个亿，甚至更低。因为片中的大场面实在太少，尤其是采矿星球大战和最后跟保罗·贝坦尼扮演的大反派黑老大的对决，场面差不多都成美剧级别的了，实在让人无法相信影片最初的预算能有多大！大场面不足、结尾高潮戏不够精彩，让本片几乎成为所有星战电影中大场面和动作戏最差的一部了，如果片中真正看中这部外传电影的话，在制作上不应如此草率。​

​本片的大部分剧情都还算OK，属于冒险片的常规套路，虽然说不上有多精彩，但也并不糟糕，但临近结尾却让人感觉“烂尾”气息越来越浓。首先就是结尾大战太过小儿科，不是说大反派势力强大、雇佣军众多吗？怎么拍出一个小队被义军“将计就计”拿下之后，就感觉大反派的手下就没人了？就剩他一个光杆司令跟男女主角PK，这样的设计也太儿戏了吧！

其次，结尾的剧情逻辑合理性亦有欠考虑。伍迪·哈里森扮演的托拜厄斯·贝克特连续反水，实在没啥合理性可言。他向黑老大告密、和盘托出汉·索罗的计谋这个没问题，但他后来要当着黑老大的面独吞核芯素就显得有些扯了，前面的剧情一再铺垫他十分惧怕这个黑老大，因为“他会派雇佣军来追杀你”，但是他敢独吞核芯素咋就不怕了呢？他也无法预先知道汉·索罗和黑老大决斗，黑老大一定会丧命吧！​

​还有，艾米莉亚·克拉克扮演的女主角琦拉，在角色塑造上也是残缺的。她和汉·索罗在影片开始就是一对彼此深爱的小情侣，后来却成为了黑老大的手下，影片结尾似乎还暗示她跟西斯武士达斯·摩尔有勾结，这个角色的背景故事和心理动机，影片几乎没有任何交代，这样的角色塑造显然也无法让人满意，而且《游侠索罗》作为“星战外传”电影，上映后口碑和票房在中美两国如此低迷，看来续集乃至三部曲计划就此泡汤了，那么就相当于这个角色烂尾了！

最后出场的西斯武士达斯·摩尔对于星战迷来说也许是个令人兴奋的彩蛋，但对于普通观众乃至“星战影迷”来说，就让人有些懵逼了。普通观众估计根本不知道这个家伙是谁，而像毒舌君这种看过《星战前传》三部曲的，则在心里纳闷：“这货不是在星战前传第一集里被欧比旺给砍成两段，死得透透得了吗，怎么又出现了？”毕竟有不少像毒舌君这样的星战迷也只是“星战影迷”，只是对电影里的星战世界比较熟悉，而未必会对属于官方“星战正史”范畴的漫画和动画片都有了解，所以绝不会知道达斯·摩尔在星战正史里居然“没死”！本片在他出现之后又没有任何交代，所以只能让人看了倍感疑惑了。​

​最让人想不通的是，本片的结尾明显是一种“未完待续”的状态，男女主角分道扬镳，显然两人之间的故事未完，摆出了要拍续集的架势。居然片方有这种“系列化”的雄心，为何在制作上又显得如此稀松，大场面不足、选角失败、剧情欠缺精彩，这难道不是自掘系列化的坟墓吗？

希望本片的这次失败可以给片方敲响警钟，加强创意，认真制作，毕竟“星战宇宙”的路还很长，后续电影还有很多，要向漫威学习，保持住出精品的水准啊！（文/列文）