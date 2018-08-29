



在《复仇者联盟3》这个漫威大高潮过后，紧接着在暑期档上映的漫威新片《蚁人2：黄蜂女现身》难免要迎来一个小低潮哈。无论是大反派的强悍程度，还是动作戏的火爆激烈，都远远无法跟《复仇者联盟3》相比。但这并非意味着本片是一部糟糕的超级英雄电影，恰恰相反，即便不靠毁天灭地、爆炸四起的火爆大场面，《蚁人2》依然能够凭借出众的喜感和流畅的节奏感来维持娱乐水准，让观众感觉值回票价。







下面的“十句话影评”，毒舌君就跟大家来简单聊聊观感！

1、虽说《蚁人》第一集本就走的是喜剧路线，但《蚁人2》在喜感方面的表现则更加强劲，无论是动嘴皮子的文戏，还是闹市追逐的动作戏，都能让观众随时笑出声来，甚至连片中某些动作戏的配乐都显得喜感十足。

2、说几个最能令大家笑场的桥段吧，首先就是蚁人的新装备失灵，在学校变成小孩那段；其次就是墨西哥碎嘴子老哥被注射了吐真剂之后，开始极其逗乐说个没完那段。

3、紧接着就是汉克博士和黄蜂女在启动量子装置之后，蚁人突然“变娘”那段，真的是变“娘”哦，相信看到此处没有人会不乐的！

4、还有后来那场趣味十足的追逐戏，黄蜂女依靠车辆变大变小来把敌人的车辆搞得人仰马翻，蚁人变成巨人之后把拖车当成滑板车踩着走也蛮逗！

5、角色方面的喜感也有许多，尤其是那个FBI华裔长官，就是个浑身上下充满喜剧细胞、十分逗趣的角色。扮演蚁人女儿的小演员也依然鬼马可爱哦！

6、片名“黄蜂女现身”其实意指两代黄蜂女，伊万杰琳·莉莉扮演的霍普·凡·戴恩在本片中正式成为新的超级英雄“黄蜂女”登场，而本片的主要剧情线索就是她和老爸要从量子世界中救出自己的老妈——米歇尔·菲佛扮演的初代黄蜂女。由于剧情主线并非像第一集那样聚焦在蚁人身上，所以保罗·路德扮演的蚁人在本片就显得并不是十分突出。

7、不过，影片对于“黄蜂女”这个最新的漫威超级英雄，打造得未免有些潦草了！她跟蚁人区别除了战服有别，有翅膀会飞，以及手上会发能量波，打起架来其实跟蚁人并无不同，作为超级英雄缺乏足够的能力特征和个性魅力。

8、而汉娜·乔恩-卡门扮演的大反派“幽灵”也不是很给力，她其实就是个超能力失控危及生命的少女，所做的一切即便出格也仅仅是为了保命。要论实力，她跟《蜘蛛侠：英雄归来》里的秃鹰一样，算不上啥强劲的大反派，她跟蚁人和黄蜂女之间的超能力打斗也让人感觉平平无奇。

9、整部影片的动作戏明显比第一集欠缺看点，使得整部影片的压力和紧张感不是很足。但本片是主打家庭亲情和喜剧氛围的，最后终归要给观众送上欢喜大团圆的结局，所以大反派不是啥大奸大恶之人，最后也能够改邪归正，这样的设计还是能够让人接受和理解的。

10、此外，片中量子世界场景的视觉效果非常突出，3D立体感也十分显著，所以即便有些人抱怨片中对于量子世界的呈现太过糊弄，缺乏科学质感和想象力，但冲着视觉效果能够强烈吸引眼球这一优点，其他不足之处还是可以让人容忍的吧！







毒舌君最后提醒一下大家，影片的第一个彩蛋直接挂钩《复仇者联盟3》，还是值得一看的。但走完所有字幕的片尾第二个彩蛋可以不用等了，堪称漫威超级英雄电影系列迄今为止最水、最无聊的彩蛋！第二无聊的彩蛋是《雷神3》片尾走完全部字幕的那个彩蛋哈！（文/列文）