想必大家已经都看过《碟中谍6》了吧，影片水准果然名不虚传吧？作为一部好莱坞商业动作片，本片在动作戏的精良程度上可谓做到了此种类型的极致，堪称毫无尿点，系列最佳！而且，相对于系列前作以及其他许多好莱坞动作片，本片更是有许多出类拔萃的优点值得一提！





下面的“十句话影评”，毒舌君就来跟大家详细分析本片为什么那么好看，突出的优点都有哪些！

1、本片延续了《碟中谍》系列从第四集开始的高水准，且比前作就有更加复杂多变的悬念剧情和角色关系，更加脑洞大开的谍海斗智和难关破解，更加爽快刺激的惊人反转和动作场面，阿汤哥追车＋跑酷的巴黎动作戏，以及结尾高潮戏都打造得格外紧张精彩！而且还能十分自然地融入阿汤哥的情感戏，“超人”亨利·卡维尔的加盟也增加了角色看点，整部影片从头到尾都能把观众牢牢钉在座位上！

2、而且，本片还在整个系列中采用了“连续剧”的模式，第六集的剧情和角色跟第五集有着较为紧密的关联，只有看过了第五集，才能更好地理解第六集！延续性的剧情和角色，在许多层面也让本片的精彩感倍增。

3、毒舌君认为，本片在动作戏方面最突出的优点，就是结尾高潮动作戏前作未有的精彩！大家可以回想下此前几部《碟中谍》，最具噱头的动作戏往往都不在结尾，例如前三集的高空悬降，第四集的爬迪拜塔、第五集的扒大飞机，都不是结尾动作戏。相反，跟许多好莱坞大片爱在结尾堆砌超级大场面不同，《碟中谍》系列的结尾动作戏往往会显得格局较小，尤其是第三集在中国小镇上的枪战打斗戏，大反派最后还莫名其妙地被路过的车给撞死，动作戏水准简直堕落到美剧程度了，导演J·J·艾布拉姆斯果然不愧是美剧导演出身啊！即便是大家有口皆碑的第四集，结尾打戏也只是发生在一个现代化的停车场里。而第五集更是没有什么惊心动魄的打斗，阿汤哥只是巧施妙计，将大反派困在一个玻璃笼子里就完了。但第六集大为改观，由于有“超人”亨利·卡维尔的强力加盟，再加上第五集的大反派，相当于大反派从一个变成俩，所以结尾动作戏是双线并进，阿汤哥这条线的直升机追逐＋雪山肉搏，将紧张惊险渲染到了极致，特工小队其他人的另一条老黑拆弹＋合力制服大反派也蛮有看头，无论是大场面还是小格局的动作戏都有了，《碟中谍》系列既有噱头又精彩的高潮动作戏首次出现在结尾，，这也算系列的一个重大突破吧！

4、本片在动作戏方面精益求精之处就在于，不仅结尾高潮打戏好看，其实片中几场主要的动作戏都打造得异常精彩，即便是其他好莱坞动作片能看到的跳伞、打斗、追车等动作戏，阿汤哥也能做得更加更精细、更高端，而且本片中动作戏的噱头和卖点更是前所未有的多。就拿第一场噱头动作戏“高空跳伞”来说吧，“高空跳伞”这种动作戏在好莱坞也不新鲜了，《速度与激情7》甚至还玩过开着跑车高空跳伞这种大噱头，但阿汤哥这回玩的“HALO”这种高跳低开的高空跳伞，印象中好像其他好莱坞电影没玩过，就算有也不如阿汤哥玩得这么精彩。不知道大家注意到没有，阿汤哥高空跳伞的全过程实际上是一镜到底的，当然也不是真的一镜到底，而是像《鸟人》那种经过技术处理的“一镜到底”，但这种速度感和逼真感已经极具冲击力，再加上雷暴环境营造出极佳的惊险氛围感，以及两人遭遇雷击、亨利·卡维尔昏迷这样的意外险情，再配上背景大巴黎的美丽夜景，整场戏的视觉愉悦感以及心理紧张感简直太赞！

5、随后阿汤哥和亨利·卡维尔在洗手间跟亚裔反派的打斗，编排也相当精彩。不知道大家有没有意识到，这是《碟中谍》系列第一次有如此精彩的拳脚打斗。大家直说“《碟中谍》系列动作戏精彩”，其实更多地体现在追车、枪战、玩命实拍这些方面，很少有阿汤哥精彩的拳脚打斗的，唯一稍长些的拳脚打斗也只是出现在吴宇森执导的第二集结尾阿汤哥和大反派在沙滩上的肉搏。所以本片中能安排阿汤哥和亨利·卡维尔跟那个亚裔反派大打一场，还是很令人惊喜的。而且那个亚裔反派又格外能打，阿汤哥和亨利·卡维尔也没有“主角光环”加持，被亚裔反派打得狼狈不堪，这恐怕也是完全出乎观众意料的。

6、再接下来“巴黎大追车”这场动作戏的技术含量也相当高，如果大家去二刷的话，一定要细细品味这场戏。虽然大部分好莱坞动作片都会拍追车戏，但真正拍出巅峰水准的，基本上也就是《黑客帝国2》、《谍影重重3》以及《速度与激情5、6、7、8》这几部了吧！如今《碟中谍6》上映，毒舌君感觉也可以把本片算上了。其实上一集《碟中谍5》的追车戏水准已经不低了，本片还能精益求精更进一步，展现出独特的个性风格就格外难得。这场“巴黎大追车”并不像其他好莱坞追车戏那样，追求车毁人亡、爆炸四起的破坏性刺激效果，而是首先在氛围上追求临场感和速度感，观众的耳朵主要听到的不是爆炸声、枪声和撞车声，而主要是敌方和我方车辆的油门轰鸣声、刹车声以及急速飞驰的呼啸声，这是一种更接近于赛车片的音效。同时在镜头感上也并不依靠凌厉剪辑营造紧张刺激感，而是用视角更为宽阔的长镜头展现阿汤哥在复杂车流环境中的摩托飞驰，凯旋门作为背景也让阿汤哥的摩托飞驰更带感。这样的追车戏设计虽然并不以火爆见长，但却能在临场感和紧张感上带给观众别具一格的体验。本片能在常规动作戏上突破创新、拍出自己的风格，影片主创们的创意和诚意可见一斑！

7、既然说到了巴黎，那不得不夸夸本片继《碟中谍5》的迪拜之后，再次实现了“绝佳选景”。其实，全球穿梭、打遍世界的好莱坞动作片大家也看过不少了，但真正能把取景地的独特风格融入影片中、并为动作戏增光添彩的又有几部呢？《碟中谍5》的迪拜动作戏算是做得极好了，攀爬哈里发塔以及迪拜沙尘暴，放到其他地方就难以成立。本片中的巴黎也具有同样的功效，虽然许多影片也都拍过巴黎，但像本片这样，将巴黎拍得既有传统的浪漫之美（阿汤哥与女特工相会的皇宫花园），同时又现代前卫感十足（大皇宫的纯白厕所和俱乐部，俱乐部可能为搭景），还能成为动作戏的绝佳背景（圣马丁运河周边以及凯旋门的追车戏），恐怕目前还没有其他影片能超过本片吧！

8、本片中阿汤哥“玩命实拍”的动作戏之多、噱头之足，也堪称创造了系列之最哈！咱们来数一数，大家二刷的时候可以一一验证哈！HALO高跳低开的高空跳伞算一个，之前从没有大明星敢这么做过。巴黎大追车最后一个镜头阿汤哥从摩托车上撞飞出去算一个，这也是阿汤哥亲身上阵真摔哦！后来在巴黎跑酷中从一个屋顶飞跃到另一个屋顶算一个，阿汤哥在出席脱口秀节目专门介绍了这场戏的幕后，他拍这场戏时撞伤了膝盖，但他并没有停，所以观众在影片中也能看到当他爬上屋顶之后，其实是一瘸一拐跑向镜头的。最后的直升机追逐算一个，阿汤哥也是亲自开飞机玩了不少惊险动作哦！

9、最后再夸夸演员们吧！毒舌君倒是觉得阿汤哥最值得夸的不是“玩命实拍”，而是他在好莱坞男星中首屈一指的“形象管理”。阿汤哥今年都已经56岁了啊，其他好莱坞男星到了这个岁数不是脸圆了肚子大了，就是脸垮了皱纹多了。而阿汤哥的身材依旧保持得如此健美，跑起来绝对是最具美感与活力的好莱坞明星。同时整张脸依然显得精气十足，也没有太多明显的皱纹，依然显得非常年轻！别跟我说他是吃了这个药、打了那个针才有这种效果，同样是吃药打针，其他好莱坞男星的“形象管理”咋达不到阿汤哥这种程度？这绝对是演员对电影事业的极度热爱、极度敬业，从而在生活中对自己极度自律，严格控制饮食、积极健身才能达到的，至于吃药打针啥的只是辅助项目罢了。阿汤哥这种完美的“形象管理”只能是“极度自律”才能达到的。

10、最后也说说本片的一些不足之处吧！就是为了动作戏的连贯性和紧凑感，导致阿汤哥的“主角光环”过于强大，过于夸张了。比如说巴黎追车戏，当阿汤哥要加速穿越车流时，他一下就冲过去了，而后面的追车不是被车流逼停，就是被车流撞到。还有结尾的雪山追逐，阿汤哥大玩撞直升机，怎么那么凑巧都没有机毁人亡，两架飞机还整好都掉在一处，“主角光环”已经亮瞎人眼了，至于阿汤哥和队友们“心有灵犀”同时在最后一秒解除核弹，大家也只能当个儿戏看看，合理性完全不值得去计较了！（文/列文）