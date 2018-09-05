虽然《阿尔法：狼伴归途》并非那种鼎鼎大名的好莱坞A级大片，也没有用任何大明星，但在制作上一点都不含糊，堪称近年来十分罕见的视觉系大片，绝对会成为暑期档的惊喜之作！





下面的“十句话影评”，毒舌君就来好好地给大家推介一下这部影片！

1、影片展现的是2万年前人类生活和冒险的图景，所以故事并不复杂，质朴平实的剧情同苍茫壮阔的景观相呼应，反倒让人感觉蛮搭的！影片讲述史前人类的一个部落首领带领手下外出打猎，他刚成年的儿子也首次随行。但在一次猎杀野牛的行动中，首领儿子被野牛冲下悬崖，众人以为他必死无疑。但他却幸运地生存下来，并同一头狼结成伙伴，踏上漫长的回家之路。



2、毫不夸张地说，本片一上来就能让你感受到魅力所在，因为画面实在是太养眼了啊，自然景观之美不亚于你看过的任何一部自然纪录片，“让人忍不住想舔屏”这样的赞词用在本片身上实在是再合适不过了！



3、无论是一开始悬崖边野牛群的壮观远景，还是后来满天繁星的寂静夜晚、夕阳西下的美好黄昏、壮阔寂寥的平原大河、大雪纷飞的苍茫世界、如梦似幻的极光景象……远古世界不同季节、不同场景的自然景色之美在片中可谓无处不在，摄影也极尽精致优美之能事，还有电脑特效的加持，整部影片真是令人大饱眼福。虽然好莱坞也拍过一些远古题材的电影，但《阿尔法：狼伴归途》绝对是最养眼的那一部。这样的片子其实最适合在IMAX银幕上观看，无疑会成为一场顶级视听盛宴。

4、除了摄影精美、画面养眼，影片的氛围感也配合得十分到位，营造出苍茫古朴的远古气息，很容易让观众产生身临其境之感。影片中经常出现的就是一小队人类或是一人一狼，在选景极佳的静默旷野中行走，从而凸显出人类在远古世界渺小而坚毅的存在。人类堆叠的石塔和石塔上的手印路标，也让人深切感受到了“远古文明”给世界留下的印记。

5、同时，片中一人一狼两位主要角色的美感也呼应了景色之美。虽然远古人类应该都是糙哥，但影片还是给部落首领的儿子也就是本片的男主角设计了“花美男”的形象，毫不夸张就是符合现代审美标准的“花美男”哦，颜值绝对是杠杠的！这也是影片用外表的柔弱来解释他被野牛冲下悬崖的原因，亦反衬出他后来独自回家所体现出的内在的坚韧与顽强。从一个人踏上漫漫回家路这个角度讲，本片也可以看做一部史前版的《荒野猎人》。

6、片中的那头狼也绝对是萌物一般的可爱存在。因为这头狼跟男主角关系的初始设定是，它跟着狼群围攻男主角，几番较量之下以失败受伤告终，但男主角不忍心杀掉它，而是做了一件可能改变人类历史的决定，照顾它慢慢恢复，逐渐跟它成为朋友。所以这头狼跟男主角在一起时，经常也是低眉顺眼的乖乖形象，只是偶尔才呲牙嘶吼。跟男主角混熟了之后，更是结成了一起打猎生存的朋友关系，看起来就更加软萌可爱了，某些表情甚至会让人感觉动物也有演技。后来大战剑齿虎、营救男主角那场惊心动作戏，更是展现出它的忠勇无畏。

7、既然片名叫“狼伴归途”，那么一路上人狼之间患难相助的友情自然也是本片的看点之一。影片也在人与狼在一起生活、打猎、冒险的相关情节中，设计了不少或温馨、或有趣、或紧张、或感人的桥段。可以说，影片充满了主创人员对于史前人与狼“和谐相处”最美好的想象，而且越往后看观众也许就会越明白，这既是“狼伴归途”，也是“狗狗前史”啊，十分适合猫奴狗奴等宠物爱好者们观看。

8、最终男主角能在一头狼的陪伴下返回家园，虽然也有影片开了“主角光环”的夸张成分在内，但在一些细节上亦做出了合理性铺垫。比如影片开头部分通过磨石器这场戏，突出了男主角的心灵手巧，这就说明他拥有野外生存足够的智慧和技能，尤其是他懂得利用“狼王模式”让这头狼听命与他，就绝对是男主角过人智慧的体现了。他不愿杀生、充满善意的柔软内心，也算是为后来的“人狼相伴”提供了一定程度的合理性。可以说，片中男主角的性格亦是西方主流价值观在影片中的投射。

9、除了人狼情，人类之间的亲情、友情在片中也是十分正能量的体现。片中没有任何心怀不轨的卑鄙小人，史前人类都是勇敢、质朴、正直的形象，部落首领对于失足坠崖的儿子放声痛哭、久久不愿离去，男主角的妈妈也对他牵肠挂肚，仿佛有母子心灵感应一般。这些为数不多的浓烈亲情戏，亦是影片试图通过制造煽情效果来提醒观众，亲情才是生活中最值得重视与珍贵的！



10、本片的动作戏虽然不多，但每场动作戏都打造得毫不含糊。开头猎杀野牛那场戏，配乐和节奏感也顿时变得雄浑激越，野性之美呼之欲出，人牛大战的几个优美的慢动作甚至让人联想起《斯巴达300勇士》。（文/列文）