完了完了完了，毁了毁了毁了！张艺谋前所未有的大失败之作！张艺谋华语大片风格化的全方位崩盘之作！2018年华语大片最糟糕、最令人讨厌的作品之一！以上就是毒舌君在威尼斯Sala Grande电影宫看完《影》的全球首映之后，产生的最强烈的感受！







要说毒舌君也算是个张艺谋的影迷和粉丝了，张导此前的作品无论是文艺片还是华语大片都比较喜欢，甚至对于被许多人群起而攻之的《长城》，毒舌君当初也发影评力挺过（影评链接请戳→ 十句话影评|《长城》：张艺谋一出手，不输给好莱坞啊！ ），力求尽个人微薄之力为《长城》和张导正名！





但昨晚看过《影》之后，毒舌君就崩溃了，没想到拍得这么差，立刻就“粉转黑”了。至少在这部影片上，毒舌君根本不想为张艺谋说任何一句好话，因为这部影片里的张艺谋，已经完全不是毒舌君熟悉并喜爱的那个张艺谋了！





许多张艺谋大片此前标志性吸引人的风格与手法，在本片中都以一种似是而非、极其糟糕的形式呈现出来！相信等到更多人看到《影》之后，也不会想到他们曾经熟悉的张艺谋大片居然会是这种鬼样子！





更要命的是，《影》第一次让人感到，张艺谋拍了一部“伪大片”！因为相比张艺谋此前的“古装大片三部曲”《英雄》、《十面埋伏》和《满城尽带黄金甲》来说，《影》给人的“大片”观感严重缩水，文戏远远超过武戏，文戏的乏味程度同武戏的没看头程度成正比！开场15分钟的文戏估计就会让很多抱着满满期待来观影的人泄气了！这种没啥看头的“伪大片”对于看大片寻求视听刺激的普通观众来说绝对是致命伤！





整部影片的场景也十分有限，而且绝大部分都是棚内搭景的室内戏，几乎没有什么像此前张艺谋大片跑遍全国拍摄的那种养眼的自然美景，也几乎没有什么像此前张艺谋大片里面那种“人海战术”的宏大壮观场面，也几乎没有什么像此前张艺谋大片那种飘逸潇洒、充满想象力、极具视觉冲击力的动作场面。





而且即便是棚内搭景的室内戏，也比绝非此前张艺谋大片那种华丽细腻的养眼观感，而是显得异常简单、没啥看头。甚至可以这么说，整部影片的场景都没啥看头，再加上打戏也没啥看头、没啥大场面，所以整部影片给人的“伪大片”观感就更强烈了！





最要命的是，毒舌君非常！非常！非常！讨厌本片的故事、角色、气质和内涵。在《影》这部影片里，毒舌君看到的是一个前所未见的阴暗、残忍、绝望、血腥的张艺谋，仿佛张艺谋内心是带着强大的恨意在拍这部电影！





整部影片从头到尾满满的负能量和人性阴暗面，绝对是你看过的最压抑、最黑暗、最残忍、最血腥的华语大片，而且这种血腥和残忍并未让人感觉有什么意义！





整部影片似乎都在告诉你，只要你够坏、够狠、够虚伪、够狡诈、够残忍，才能成为人生的赢家、才能生存。至于片中那一缕人性的阳光，只不过影片为了“和谐”和“正确”的需要，才用不可思议的巧合和夸张来达成的罢了！





毒舌君甚至可以这样做个预言：本片在国庆档上映时，票房必然崩盘！口碑除了映前片方还能尽力控评之外，等到上映后接受广大观众的检验，也必然创造张艺谋电影评分的新低！（文/列文）





昨晚看完《影》，毒舌君思绪万千，想跟大家说的话有很多，今后会在本片上映前用一篇接一篇的影评说给大家听，大家对如果感兴趣，就多多转发和评论吧，毒舌君会跟大家的评论里继续交流，也会在将来的影评里对大家提出的问题进行解答。