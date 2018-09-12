







前几天毒舌君写了在威尼斯现场观看张艺谋新片《影》全球首映的第一篇影评—— 威尼斯《影》评第一篇：张艺谋的大失败作！（完全无剧透） ，今天想写是《影》的一个“天雷”细节！说实话，毒舌君看片子是蛮细的，虽然这个雷点差不多是一闪而过吧，但还是把聚精会神观影的毒舌君给雷到了，那就是——片子里居然有一只“伪娘敢死队”！你能想象得到吗？哈哈哈！





由于这并不是啥影片的关键情节和重场戏，所以毒舌君就把自己被雷到的过程详细给大家说下吧，只是小细节方面的剧透，如果有人特别在意的话，就不用接着往下看了！





当时的情节是这样的，邓超把王千源叫进竹林，对他说：“里面有100名死囚，你去训练他们。”然后王千源就领命走进竹林深处，当时毒舌君心想，这帮死囚就是一帮死士和敢死队啊，指不定是啥样的猛人呢！





结果影片下一个以王千源的视角看到这群光着膀子的死囚的固定镜头，把毒舌君彻底给雷到了——这群死囚居然是一帮伪娘啊！一点都不夸张，就是大家经常谈论那种标准的“伪娘”，细瘦的身材，妖娆的神态！虽然这个固定镜头应该不超过两三秒吧，但就是这短短的两三秒，就让毒舌君产生了强烈的“伪娘”第一印象，那就确定是“伪娘”无疑了！





一群死士，要像敢死队那样去执行任务，结果却是一帮伪娘，大家应该不难理解，毒舌君看到这个场景之后，为何会被雷到了吧！





当然，为啥会出现“伪娘敢死队”，这是有讲究的，毒舌君跟大家细细道来。因为片中有一个以柔克刚、以阴制阳的绝招，必须以阴柔的招式和身法使出，才能发挥出这一招的威力，既然是阴柔的招式，那找一帮伪娘来演，肯定是比较符合这一招的气质的——这应该就是影片主创当时设计这一这个细节的初衷吧！





但是，毒舌君却并不认为“伪娘敢死队”是必要的，因为带给观众的“雷人”之感，是超过影片主创自以为是的那种“合理性”考量的。而且，片中的其他角色和情节也证明，让这种阴柔招式发挥出威力，也并不是非“伪娘”不可的！





片中修炼这个阴柔绝招的邓超，就是一个标准肌肉男形象，很阳刚，一点都不伪娘。同样，作为“伪娘敢死队”首领的王千源，也是标准的猛将气场，一点都不伪娘。所以，片中的死囚敢死队，实在是没啥设计成“伪娘”的必要！





而且，要从死囚中找出100个能打的“伪娘”来组建敢死队，这种奇葩在死囚中产量大吗？好凑齐100人吗？合理性方面也是有些离奇的，哈哈！





其实，这种“雷人”的小细节并不是毒舌君最担心的，毕竟是无伤大雅的小细节嘛，并不是影片的主要问题所在和致命伤。但是，这却是一个很容易被人“借题发挥”超越影评层面在社会层面攻击影片的话柄！





众所周知，目前在网络上逐渐形成一种“批判伪娘”的主流话语，毒舌君对于“伪娘”并无恶感，认为这是个人的选择，其他人不应该横加干涉，明星和普通人都有打扮自己的自由，粉丝也有喜欢“伪娘”明星的自由！至于有些人恨不得把“伪娘文化”上升到亡国灭种的高度，只不过是为了打压异己的危言耸听罢了！韩国和日本都盛行“伪娘文化”，人家都没有亡国灭种，有些人非得自己吓唬自己干嘛呢？要对中国人、最中国文化有信心嘛，“三个自信”学习一下，呵呵！





毒舌君诟病本片中的“伪娘”，也是从电影本身的角度出发，绝没有上纲上线，所以也希望影迷们警惕影片上映后，是否有些人会借题发挥，避免有人用影片之外的东西打击影片的情况发生！





毒舌君同时也想提醒下片方，是否有在影片上映前对这个小细节稍作调整的必要，减少“伪娘感”明显的角色镜头，这样就能主动避免有人借题发挥的可能！（文/列文）