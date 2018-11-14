​这两天毒舌君也跟大家一样，双十一前后在忙着买买买哈，所以虽然上周五就已经看过《你好，之华》这部新片，但今天才有时间坐下来好好写写观感！怎么说呢，总体上还是比较失望的吧，岩井俊二＋周迅＋陈可辛这样的主创阵容，很容易就给人一种“品质保证”的感觉，但看完影片发现，本片的品质实在平平，虽然保持了岩井俊二电影标志性的真挚、动人的情感韵味，主要演员的表演也自然而亲切，很容易就让观众投入情绪，但是，整部影片看下来，却发现整部影片的问题相当严重，回忆部分的叙事和情感线均十分羸弱，最终无法为“现在时”的角色情感合理性提供有效的支撑，甚至在叙事和情感上留下了不少不明不白的“坑”，最终让人感觉整部影片跟“你好，之华”这个片名之间简直是文不对题，岩井俊二这么个文青心中的“男神”，如今秒变“坑神”，真是让人始料不及啊！

在片头字幕中注意到有中文剧本及中文台词改写（大意如此）的主创人名，所以这到底是岩井俊二原本的剧本就有“坑”，还是在将日文剧本转化成中文剧本的过程中，中方人员改写造成的“坑”呢？希望将来能有人来说明一下这个问题吧，毕竟这关系到这口黑锅应该由谁来背的问题，呵呵！





下面毒舌君就来详细给大家说说，影片“坑”在哪里，以及这些“坑”给影片造成了哪些致命的影响。





说实话，《你好，之华》一开始给人的观感还是蛮不错的，镜头从空中缓缓降落，将中式平房和小院拍得颇具美感，故事徐徐展开，周迅扮演的之华冒充姐姐之南，跟中学时的暗恋对象尹川通信，而尹川的回信又引来了之华和之南女儿的回信，甜美的感情中跳动着趣味，再加上优美的配乐烘托，让人感觉岩井俊二式情感片的韵味与中国本土化的结合还蛮成功的，也充分吊起了观众的胃口——尹川和之南、之华两姐妹之间，究竟有着怎样的情感纠葛？之华从未知晓的尹川写给之南的小说究竟隐藏着怎样的秘密？让人不禁满心期待着影片会讲出一个更为真挚动人的前史故事。但是，当影片真正进入回忆情节，却让人感觉越来越不对了，“神坑”就此出现了！​

​首先，叙事和情感的韵味突然就变坏了，之华仿佛是第一次跟尹川见面就喜欢上了他，而尹川也仿佛一上来就对带着口罩的之南产生了好感，这……虽说少男少女的初恋不需要理由，但影片这也给得太硬了吧。





对比一下岩井俊二最知名的作品《情书》，影片设计了大量的情节和细节来不断地铺垫和烘托，让观众能够感受到少男藤井树对少女藤井树，在捉弄中蕴含的脉脉情意；以及少女藤井树对少男藤井树暧昧朦胧的情感。但《你好，之华》的回忆情节中，简直没有任何铺垫，尹川刚刚转学过来，就马上制造出之华喜欢尹川，而尹川喜欢之南这样的三角关系，他们喜欢对方什么呢？由头在哪里呢？仅仅是因为之华说的“我姐姐是全校最漂亮的”吗？无论从影片叙事和角色叙述中都未曾提起，更是严重缺乏《情书》那种怦然心动和妙趣横生的情感韵味。

更要命的是，回忆情节中的情感线也相当单调，只是一味描写之华对尹川的单恋，尹川和之南的情感线几乎未曾触及，之南是如何喜欢上尹川的呢？在影片的回忆情节中我们完全看不出来，只能通过“现在时”中尹川的讲述告诉观众“上大学之后我们就在一起了”，这无疑也是非常生硬的。而且，在回忆情节中，一开始就没有让观众看明白之华到底喜欢尹川什么，是怎么开始喜欢上他的。后来之华写信向尹川当面表白，然后被尹川当面拒绝，这样的情感戏结局就造成之华对尹川情感开始得莫名其妙，结束得也异常生硬，回忆情节中的情感戏近乎崩盘般的失败，韵味尽失，让人不禁疑惑这还算是岩井俊二的电影吗？水准都去哪儿了？





回忆情节中的时间设定也很不讲究。根据片中尹川的旁白，回忆情节是发生在初中时的故事，而且时间非常短暂——“我是3月初转学过来的，虽然只同学了短短4个月”，也就是说，回忆情节只发生在初中考高中之前的短短4个月中。个人认为这个设定极不合理，纯属自己给自己挖坑，在影片那个年代上过初中的人应该都知道，中考之前的半个学期是比较紧张的，学生们都处于中考冲刺的紧张学业中，从早到晚的课上完还有晚自习，一轮一轮的模拟考试，这些校园背景在影片中都丝毫未曾展现，呈现给观众就仿佛是一个《情书》里面的悠闲校园生活的状态，尹川有大量的闲工夫可以给之南一封一封地写情书，放了学还能悠闲地踢足球，还有尹川打篮球的热闹场面，细究起来，这些也都显得有点违和了吧！

而且，把回忆情节设定在初中，也跟后续情节中的时间设定形成了某种断裂，就是后来尹川对之华说的“在大学，我们也是同学，上了大学以后，我们就在一起了。”额……高中呢？高中去哪儿了？尹川和之华在中考之后的情感咋发展了？这俩人高中时的情感是啥状态？提都不提了？一下就从初中跳到大学了？那为何不一开始就把回忆情节设定在高中呢？这种前后时间设定上的割裂也显得很违和吧？





回忆情节本应像《情书》那样，放在一个较长的时间跨度中，将角色间日久生情的过程娓娓道来，但本片中“短短4个月”这样的短暂时间设定，造成之华和尹川情感戏的进展仓促而寡淡，之南和尹川的情感戏更是无处可寻，甚至两人在一起的镜头都很少，更不要说观众能从这些寥寥无几的镜头中，看出之南和尹川之间有什么情感韵味了。

回忆情节中情感戏的不扎实、不充分，也严重影响了“现在时”中角色情感关系的可信度。毒舌君在观影过程中就产生了这样的疑问，之华对尹川的情感从开始到结束，满打满算也不到4个月，可以说两人之间什么都没有发生过，但为何这样情感会让之华如此念念不忘？以至于几十年后再同尹川相见，就迫不及待地要写信与他沟通，将生活中的琐事和情感都向她倾诉，影片也并未有任何铺垫来描写之华和丈夫情感不和，或是遭遇到什么中年危机，怎么突然就把当年没有任何情感关系的人，当成情感倾诉对象了？





同时，由于回忆情节中几乎没有触及到尹川和之南的情感戏，尤其是没有触及之南对于尹川到底是一种怎样的情感心态，两人之间曾经有过怎样的刻骨铭心的恋情，究竟为何尹川会对之南如此情根深种、念念不忘？两人的情感只是靠尹川的嘴炮以及小说《之南》来之撑，也有些不够令人信服吧！

回忆情节的表现令人失望，让人感觉之华和之南的情感戏部分都有不少的“坑”，但在观影过程中至少还有一个悬念能够吸引人继续看下去，那就是尹川和之南究竟是怎么分手的？张超到底是个怎样的人，可以把之南从尹川身边抢走？但是，当胡歌扮演的张超出场，向尹川讲述往事的时候，却让人发现这是影片最大的一个“坑”，最莫名其妙、糟糕透顶的一场戏！





首先，毒舌君不知道导演设计这场戏究竟有何意义，观众的关注点是尹川和之南好吧，想通过张超了解之南和尹川分手的原因好吧，对张超的心路历程并不关心好吧？但这场尹川与张超的见面戏，充斥着张超的自说自话，讲述自己作为底层小子，对之南这种“天之骄女”的追求，其实没有什么情感因素，而是基于一种心理扭曲的对社会的发泄和报复。但观众的关注点并不在此啊，讲这么多又有什么意义呢？而且这番话也对尹川和之南的情感，以及之南角色形象的合理性造成了严重影响，甚至让人感觉导演的思绪在这一瞬间已经彻底混乱了。

既然张超如此差劲，如此假情假意，那么当初之南是如何看上这样一个人而不惜跟尹川分手的呢？而且张超假装大学生，也许能骗过跟他接触不多的尹川，当之南跟他相处在一起，天长日久难道还会看不出来他不学无术、伪造身份？在回忆情节中的之南，品学兼优、成熟稳重，不可能到了大学之后反而变得这么无脑了吧？死心塌地跟着这么一个渣男！而且张超是这样评价之南的——“无聊的女人，女人味儿都没有，畏畏缩缩的，我看见就想打”，这也让人十分困惑，因为观众在回忆情节中看到的之南，完全不是这个样子啊，而是标准的“校园女神”范儿啊，莫非她委身张超，是有什么不得已的苦衷和隐情？而影片对这一切都统统无解，让之南的角色形象显得混乱而模糊，也在之南和尹川的情感关系上留下了巨大的“坑”，如此糟糕的情节与情感设计，毒舌君简直无法忍受！





本文标题之所以说“《你好，之华》是个坑，慎入”，不仅因为影片在之华、尹川、之南的主线情节上大坑小坑不断，居然在支线情节上也有坑！没错，就是之华婆婆的支线情节。之华的婆婆既然跟那个英语老师在一起并不是什么“夕阳红”，而是纯粹为了学英语，又是圣米歇尔修道院、又是凡尔赛宫的，但突然心血来潮学英语是为了什么呢？难道是在海外有什么让她心心念念的人？需要学英语来通信？影片对此也是全无解释，也无后续剧情，挖了坑就不填了，也堪称影片的一大败笔！

还有就是虽然本片主要演员的表演都在线，但张子枫能够提名本届金马奖最佳女配角奖还是让人感觉不够信服，虽然她在上一部电影作品《快把我哥带走》中展现了出色的演技，甚至让人感觉她就是她这一辈少女明星中最会演戏的，但《你好，之华》里给他提供的表现空间实在有限啊，她在“现在时”中扮演的之华女儿就是个功能性的角色，基本没啥演技发挥空间，只有在回忆情节中她扮演的少女之华才算有戏，但表演出小女生面对暗恋对象那种小心思和小伎俩，也没提供多么大的表演难度和丰富程度来供她发挥啊，怎么就提名金马最佳女配角了呢？毒舌君也只能认为评委是综合了张子枫全年的出色表现了吧！单就《你好，之华》这部影片来说，毒舌君感觉扮演之南女儿的邓恩熙更应该提名金马奖最佳女配角，她的戏份虽然比张子枫少，但表演空间明显更大，尤其是她面对尹川的那场哭戏，尤为真挚动人，一下子就让人感觉这个演员“亮”了！

综上所述影片的种种问题，《你好，之华》这个片名也就显得异常古怪，整部影片情感戏的分量其实都在尹川和之南的情感关系上，尹川对于之华不仅过去没有、现在也没有任何心动的情感可言，他与之华的通信，也是基于对于之南的思念。所以《你好，之华》这样的片名，到底落脚点在何处、有何意义可言呢？（文/列文）