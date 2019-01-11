近几年包贝尔一不留神就成了“娱乐圈最遭人恨”的艺人之一了，所以新片《“大”人物》里上演这么一出“王千源痛扁包贝尔”的戏码，无疑是“大快人心”的。当然，本片也并非只有这么个宣传噱头可说，无论是剧情、角色还是动作戏都颇有看头，导演五百更是显示出直刺社会现实的勇气，不少观众看了肯定会感觉减压、解气！





下面的“十句话影评”，毒舌君就来具体介绍一下这部影片！

1、本片既是一部标准的警匪片，也有《我不是药神》那种揭露社会现实的属性。一个底层修车师傅在某地产集团的大楼里离奇坠楼昏迷，王千源扮演的刑警发现疑点重重，誓要查明真相，因此杠上了包贝尔扮演的地产集团富二代，两人堪称从影片开头斗到结尾，最后上演飙车追逐，街头肉搏，不服？打到你服！

2、本片的片名很有意思哈，在“大人物”的“大”字上还专门加了引号，无疑是想让观众思考为何“大人物”，同时通过片名表达多重含义。从最直观的角度来看，影片中的“大人物”无疑就是包贝尔扮演的冷血变态富二代，以及他的那个同样无法无天的富豪老爸。他们财雄势大，坏事做绝，有着那种“大人物”凌驾于社会法律之上的优越感和傲慢。不仅用暴力强拆让底层民众流离失所，当那个修车师傅上门讨说法时，富二代还将他打成重伤，并让人把他扔下楼制造自杀假象。

3、这种为富不仁的“大人物”在社会上并不少见，正所谓“钱能通神”，他们不仅能够用金钱构筑起保护伞，危急关头还能让别人顶罪来逃脱法律制裁，普通民众看到这种仗势欺人、为所欲为的“大人物”肯定是恨得牙根痒痒的。

4、影片中还有另外一种“大人物”，他们的“大”不是体现在身份、财富和权力上，而是体现精神、信念和勇气上。就好比王千源扮演的这个刑警，想买一套学区房的他原本有求于富二代，但看到富二代有犯罪嫌疑，仍然毫不犹豫地跟他直接开杠，即便富二代派人给他老婆送包送钱，即便富二代用他儿子的安危来进行威胁，即便领导也让他不要再管此事，王千源依然毫无让步，死磕到底。

5、像这种不畏强权、坚守正义的小人物，挺身而出为弱势群体主持公道，在老百姓心里，这样的人才是真正的“大人物”。王千源在片中的形象之所以能够收获观众的广泛认同，正是民众现实需求的心理投射，因而片中王千源暴打包贝尔的场面也让人看了格外解气。

6、本片除了在故事上试图接地气、求共鸣，在风格上也有优点可说，那就是将喜感强烈的动作场面，与严肃沉痛的社会话题，进行了高度融合与混搭，从而形成一种令人耳目一新的独特风格。尤其是是动作戏上有意营造的风格化十足的喜感，绝非那种刻意夸张出糗逗人笑，都是充分利用打斗中可能出现的各种突发状况和意外，来营造出一种让观众感觉“痛并快乐着”的强烈喜感，只要你去看了，就一定会被片中的动作戏逗乐。

7、当然，除了动作戏，文戏里也有让人记忆犹新的喜剧桥段，就是王千源跟两位领导在办公室里脱衣服比伤疤的那场戏。三个大老爷们说急了就亮出伤疤来比较谁为谁的牺牲和付出更大，本就显得孩子气十足，结果还被突然闯进办公室的女刑警看到他们正在脱衣服，看到这儿肯定不少观众都笑场了。

8、片中针尖对麦芒的两位主演王千源和包贝尔也让人印象深刻。王千源在片中扮演的刑警，一方面有传统硬汉的勇猛与强悍，一方面也有接地气的街头智慧和草根幽默，会让观众感觉十分讨喜与可爱，动作戏方面干净利落的身手也十分令人信服。他还在片中挑战惊险的追车动作戏，也算是相当敬业与玩儿命了。

9、包贝尔扮演的这个极度变态又十分能打的富二代，作为大反派一出场就能让人感受到张扬跋扈、邪气十足，后面的戏份更是让人看到这个角色疯狂失控、心狠手辣的冷血与残忍，角色身上的这种变态感也让包贝尔演得活灵活现。在大银幕上看到这种为富不仁的变态被暴打，当然会让人看得十分解气。而且包贝尔此前也没有拍过这种拳拳到肉的打戏，能在片中圆满完成也算是蛮敬业和拼命了。

10、本片的导演也格外值得一提，他就是近几年大热网剧《心理罪》的导演以及《白夜追凶》的监制五百，不难看出他对现实题材的偏爱，但是现实题材也是有颇多“雷区”的，这部《“大”人物》也堪称是一部“趟雷”之作，对于社会问题的揭露，对于刑警形象的塑造，都不乏大胆突破之处，这样的作品最终能够呈现在大银幕上，也值得让人给导演五百点赞哈！（文/列文）