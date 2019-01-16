​​毒舌君昨天下午刷微博，发现2015年闹得沸沸扬扬的影评人发文指责“开心麻花”出品的《夏洛特烦恼》抄袭好莱坞电影《佩姬苏要出嫁》，然后片方将影评人告上法庭的案子，最近终于宣判了！

于是，毒舌君在这条微博下面评论了这样一段话——这件案子居然拖了三年啊，还以为不了了之呢！在这件事情上，毒舌君是站片方的，因为言论自由不代表可以对他人或者作品肆意污蔑，还记得当年引发风波的那篇文章的标题吗？《炸裂!<夏洛特烦恼>居然全片抄袭了<教父>导演的旧作!》，“抄袭”前面连个“疑似”都不加，言论自由不是这么玩的吧？

今天下午又发现新浪电影又在微博上发布了关于此案更为详细的内容。

肯定不少人对当年这场风波记忆犹新，但也肯定有许多人对此并不了解，肯定有更多的人对于“抄袭说”是否成立心里也没个准谱！好在毒舌君全程关注了这场风波，并在当年写下了一篇“分析影评”，针对《炸裂!<夏洛特烦恼>居然全片抄袭了<教父>导演的旧作!》这篇影评的“抄袭说”，逐条进行了反驳，在毒舌君看来，说《夏洛特烦恼》抄袭完全是牵强附会、毫无道理的，所以个人认为，最终这个判决结果也不算冤吧！





为了让更多人看明白毒舌君的态度和观点，毒舌君就把当年所写的“分析影评”的主要内容贴在下面，大家看完可以自己去评判《夏洛特烦恼》是否像那个影评人文章标题里说的那样“全面抄袭”。





———————————这是一条穿越回三年前的分界线————————————

想必喜欢电影的朋友吗们，这两天天已经被下面这个微信公号的这篇说《夏洛特烦恼》抄袭文章给刷屏了，毫无意外引发一片声讨，导演也忙不迭得出来发声明澄清，让这个票房已过十亿、即将淡出人们视线下档的片子，又重新推向了话题的风口浪尖。

毒舌君虽然昨天上午也看到了微信公号的这篇文章，但毕竟之前没有看过《佩姬苏要出嫁》这部片子，所以看完这篇帖子也没在意，晚上突然心血来潮从网上下了这部片子一探究竟，哪知越看心中的疑惑越大，怎么毒舌君的观影感受跟那篇文章口诛笔伐《夏洛》的观点丝毫都不一样呢？毒舌君完全没有感觉《夏洛》是在抄袭《佩姬》，甚至感觉那篇微信公号文章的证明“抄袭”的观点都是在生拉硬拽、无中生有甚至是胡说八道。





空口无凭，既然原文作者以图文并茂的形式言之凿凿地告诉大家“抄袭”的事实，那毒舌君同样以图文并茂的形式一一回应来将“抄袭说”证伪。

“抄袭说”开宗明义，直指两部影片故事雷同，可是《佩姬》并非是讲述“不再选择后来结婚的对象而去追另一个同学”这种故事，而是佩姬人到中年经历婚姻失败，为早早结婚生子、把自己的人生奉献给家庭而感到懊悔，穿越后决定自己的人生不必以“GotMarried”为目标，而是决定活出自我的故事。虽然片中也有佩吉苏跟“梦中情人”交往的情节，但这部分内容仅占影片的极少部分，而且佩吉苏对“梦中情人”的情感只是一夜情的激情，并非想跟他永远生活在一起。在主人公穿越后重塑人生的目的上，两部影片有着本质上的不同。而且两部影片的类型也完全不同，《夏洛》是典型的喜剧片，而《佩姬》并非喜剧，只能算作“奇幻情感片”，所以“抄袭说”证伪。







再来看“抄袭说”貌似“有图有真相”的对比





“抄袭说”之一





首先，“同学聚会”和“同学婚礼”应该不是一回事儿吧，而且夏洛在“同学婚礼”受人嘲笑、大出洋相，而佩姬在“同学聚会”上依然是当年校园里那个万众瞩目的女神。至于衣着，夏洛那么穿无非是体现角色的2B，并以此来为影片营造喜感，而佩姬的穿着是没有这样的喜感元素的，并不显得滑稽窘迫，而是这种少女风的闪亮公主裙，中年妇女穿来显得有些浮华、不太稳重，不过这样的穿着也恰恰折射出佩姬试图掩饰婚姻失败沮丧心情的一种逆向“张扬”的微妙心理。







“抄袭说”之二





两部影片都是夫妻情感出了问题没错，但《佩姬》一开场就是佩吉已经跟丈夫离婚的设定，而《夏洛》则表现的是夏洛对老婆的厌倦，“离婚”二字只是夏洛在回忆往事时顺口提及，并非父亲两人真的处于“要离婚”的状态！而且，“抄袭说”没有告诉你的是，佩姬同老公的情感关系，同夏洛对老婆嫌弃态度完全不同，佩姬对老公是有深爱的，所以离婚才会对她人生的打击如此之大，而且老公在同学聚会现场的出现，直接导致佩吉情绪失控晕倒，从而造成穿越，这种懊悔过往的情感“心魔”也成为她形成“穿越梦境”的合理解释。相较之下，夏洛在洗手间睡了一觉就穿越就是纯属胡来的无厘头了，跟《宫》里杨幂被车撞然后穿越的水准半斤八两。





而且，看看下面《佩姬》“同学聚会”现场悬挂的巨幅老照片，“抄袭说”没有告诉你的是，佩姬和老公在当年可是“校园国王和王后”级别的高富帅＋白富美，绝不是夏洛和老婆那种2B屌丝。（见下图）





“抄袭说”之三





除了“穿越回高中学校”这个设定一样外，两部影片的“穿越戏”没有任何相似之处，原因在上面已经说了。“抄袭说”把两部影片如此生拉硬拽到一起不好吧。而且佩姬穿越回学校是在医务室醒来——她之前在献血时晕倒了，这让穿越衔接显得不那么生硬。而夏洛则是一推洗手间门就进了教室，纯属胡来。如果这样都能算“抄袭”的话，那么说《夏洛》“抄袭”其他的“穿越回高中”的电影都成立啊。而且，“抄袭说”没有告诉你的是，两部影片的主角对待穿越的态度是不同的，夏洛一开始就认为自己在做梦，于是借梦大闹课堂，而佩姬则从没有认为自己是在梦中，就是认为自己穿越了。





“抄袭说”之四





在此处“抄袭说”明显是“睁着眼睛说瞎话”了，佩姬穿越后明显“变年轻”了，而且衣服也明显不同。至于“被调笑了发型”更是张冠李戴，是佩姬在疑惑闺蜜的发型，因为这个“年轻闺蜜”和她熟悉的那个“中年闺蜜”的发型不一样了。（见下图，网络字幕的翻译略渣）









“抄袭说”之五





“抄袭说”这种说法也十分牵强，《佩姬》穿越后醒来通过学校悬挂的年代横幅，马上知道自己穿越了。（见下图）



回家路上坐在车里东张西望，体现的是还不太敢相信穿越的心态。而《夏洛》是直到跳楼后从医院跑出来，张望四周、听到“1997年”的歌曲，才确信自己穿越了。而且《佩姬》在这场戏里用老歌只是一种年代感的简单渲染，跟《夏洛》从头到尾把各种老歌当成大大的噱头来用也明显不同。





“抄袭说”之六





这张截图更让毒舌君觉得“抄袭说”是“别有用心”了！毒舌君在看《佩姬》甚至都没有留意到有截图这个镜头，又专门把这个场景的戏重看了一遍才发现，根本没有什么“用了很多唱片镜头”，你在截图上看到有“很多唱片”吗？这场戏是在讲佩姬回到自己少女时的房间，对当年自己的各种用品都产生了强烈的怀旧感，她不仅摸了唱片，还摸了鞋子和日记本。唱片在这场戏里根本不重要。而《夏洛》里夏洛回到自己房间，只表现了他对磁带的“强烈兴趣”。





“抄袭说”之七





“抄袭说”又在生拉硬拽，“呛老师”和“打老师”不可同日而语吧。而且“打老师”堪称《夏洛》在穿越发生后的第一场重头戏，而《佩姬》里“呛老师”则是在穿越后的好几场戏之后的一场“平常戏”，佩姬在毫无准备的情况下就要面对一场代数考试，她直接交了白卷，对老师说“代数在我今后的生活中并没有什么用”，展现的不是夏洛那种叛逆和反抗，而是一种“预知未来”的实话实说，说成是“呛老师”也是比较牵强的，而且老师也并没有因为佩姬的言语而发怒。（见下图，网络字幕的翻译依然略渣）





“抄袭说”之八



虽然两部影片都有主人公拥抱母亲的场景，但情感表达也是明显不同的，夏洛因为母亲已逝，所以重见母亲才超级兴奋。而《佩姬》里的设定则是母亲并未去世，佩姬对母亲的拥抱表现的是她对幸福家庭的一种怀恋，因为她的家庭和婚姻是失败的。（见下图）





“抄袭说”之九



这种说法显然也是牵强的，在这两部影片中，夏洛对应的是佩姬，而不是佩姬的男友（老公）。而且佩姬的男友才是真正“热爱音乐”的，而且在音乐上真正具有天赋。而且佩姬的男友最终放弃音乐投身商海，是为了佩姬，为了给佩姬一个安稳的家。而《夏洛》里夏洛对音乐的“热爱”则是为了泡妞和牟利，一个是理想，一个是功利，怎可同日而语。





“抄袭说”之十



这简直是胡说八道，《佩姬》根本没有什么“写了一首未来的歌”，只是“写了一首歌”，而且没人知道她写的是什么，因为这首歌也没有被演唱，这个情节只是想表现佩姬对男友音乐天赋的支持。而不像《夏洛》拿各种怀旧老歌大做文章。





“抄袭说”之十一



“抄袭说”在此处也显牵强，《佩姬》里这个不合群的家伙是个跟谢耳朵类似的“科技宅”，这种角色在好莱坞影视作品里经常被设定为那种被排除在主流社交圈之外、受人嘲笑的角色，跟《夏洛》里没心没肺的“大傻子”绝不是一种人。佩姬也并没有给“科技宅”指点什么财路，而只是随口告诉了他一些未来社会的潮流科技发展趋势。而且这个“科技宅”在佩姬穿越前的世界里，就已经是个科技界的成功人士了，是所有同学中最有成就的一个。





“抄袭说”之十二



“抄袭说”在此处显然是在故意混淆概念。《佩姬》里佩姬和男友（老公）始终有爱，而且是深爱，佩姬穿越后不愿继续两人的情感，并不是想移情别恋，而是不愿重复婚姻失败的老路。最终男友还是用坚持不懈的诚意和真爱打动了她。而《夏洛》里夏洛对老婆则经历了一番由嫌弃到发现她才是此生所爱的转变过程。





———————————这是一条结束穿越的分割线————————————

看了以上毒舌君对《炸裂!<夏洛特烦恼>居然全片抄袭了<教父>导演的旧作!》这篇影评，进行逐条批驳的评论，大家觉得《夏洛特烦恼》到底超级没有呢？也许大家先把《佩姬苏要出嫁》看一遍，自己比较一下，会有更明确的个人感受吧！（文/列文）