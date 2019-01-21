上周末一波新片扎堆上映，毒舌君看了《掠食城市》和《密室逃生》，那就先来说说这两部影片吧！总体来说，《掠食城市》要跟大家预警一下，有大片范儿但比较混乱，也缺乏大片应有的精彩！《密室逃生》倒是值得跟大家推荐下，虽然是一部小格局惊悚片，但胜在节奏十分紧凑，制作比较精良，从头到尾都能观众形成足够的吸引力，这样的影片让人看了才不会觉得花了冤枉钱。





下面毒舌君就分别来点评下这两部影片的优劣。先说要给大家预警的这部《掠食城市》。

本片的监制是大名鼎鼎的《指环王》＋《霍比特人》系列的大导演彼得·杰克逊，所以最早这个项目还是蛮受人关注的哈，但本片去年底在北美上映之后票房口碑双扑街，感觉这也极大地打击了内地片商的信心，对于本片宣传基本上摆出了“放弃治疗”的架势了，恐怕有不少人都不知道这部大制作影片是在本周末上映吧！





毒舌君观影之后，感觉本片确实称得上是“死得其所”吧，一亿美金的制作经费是不是全让维塔公司给赚了？导致本片除了场景和特效比较精良之外，其他方面都乏善可陈。而且场景和特效的“精良”也仅仅体现在服化道方面以及对于巨型“掠食城市”的打造上，动作戏方面其实十分缺乏应有的火爆、刺激与精彩，主要演员方面由于没有用大明星担纲，也导致影片严重缺乏角色魅力。更要命的是，影片充满了大量莫名其妙的情节，把一个半成品的“架空世界”抛出来让观众消化，因而严重影响观众入戏。

本片虽然一开始让人感觉蛮宏大的，巨大“掠食城市”——“伦敦城”的无论是整体构造还是细节呈现，都十分吸引眼球，体现出维塔工作室一贯的精细水准。“伦敦城”捕食德国小城镇的动作场面，还算是比较吸引眼球。但开场戏过了之后，影片就迅速陷入平庸无聊、莫名奇妙之中。





说本片“平庸无聊”，主要因为影片的故事非常套路化和儿戏化，复仇啦、冒险啦、阴谋啦、患难见真情啦、为自由而战啦，插个自毁钥匙就自爆啦，统统都是流水线行活儿的水准，无论是故事还是角色，都无法展现出真正的精彩感。

本片的动作场面也很随便，既不紧张也不精彩，还搞得很儿戏。开头女主角结结实实地捅了大反派一刀，结果大反派好像一点事儿都没有一样活蹦乱跳的，男女主角从伦敦城的巨型垃圾清理管道中摔出去，竟然都一点事儿都没有，既然没危险，男主角还拉女主角干毛啊？结尾几艘飞船就能干掉巨型“伦敦城”的防空系统，让人感觉这个“掠食城市”徒有其表，一点都不厉害，连空军都只有大反派坐过的那一架飞船不成吗？





而且，本片最致命的不是“平庸无聊”，而是架空世界的摊子铺得太大，且背景又讲得不清不楚，导致无论是整体故事还是具体细节，都在“莫名其妙”的背景、角色和情感中运行，让人无法理解，自然就很难入戏，这才是本片的“致命伤”，这方面的bug俯拾皆是，下面举几个来说说。

“掠食城市”的世界观到底是怎样运作的？这在影片中完全是语焉不详的，导致影片基本的剧情逻辑和行为动机都变得莫名其妙。影片一开始的设定是“伦敦城”通过大陆桥来到欧洲大陆，但来这里究竟是干什么呢？这么大的城市是如何维持运转呢？虽然一开始我们能够看到“伦敦城”通过捕捉小型的德国移动城镇，来给自己增加动力，但其他的生活必需品和能源又是如何获取的呢？而且要不是那个德国移动城镇自己掉链子，其实“伦敦城”想要把它抓住也是并不容易的吧！虽然大反派有明确的目标是山国，但那个伦敦市长显然并不赞同他的计划，所以“伦敦城”非得跑到人生地不熟的欧洲大陆干嘛呢？

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即便我们能够看到大反派的目标是山国，而且营造出了代表“牵引派”的伦敦城，以及“定居派”的山国这两大对立阵营，但却没有建立最基本的“对立逻辑”。我们能看到“牵引派”的世界里一片荒芜，而“定居派”的山国那边有山有水、充满绿色生机，所以“牵引派”的自我认同逻辑在哪儿呢？既然都没人家“定居派”过得好，干脆放弃“伦敦城”，集体加入“定居派”不好吗？

不难看出，影片并不想把大反派塑造成那种疯狂残忍、热衷杀戮的俗套大反派，不少情节和台词都在暗示，他不惜一切干坏事，是为了实现某种“大志”的，但最终观众只能看到，他的“大志”就是摧毁山国这么简单？影片从始至终都没把大反派的心态讲明白。





在“掠食城市”这个资源匮乏、弱肉强食的世界里，应有的阶层对立和族群差异也基本没有呈现。“伦敦城”里的阶级差异怎么都应该是《雪国列车》那个残酷样吧？结果完全没有，一切显得都过于和谐，仔细想想，全片似乎就只有大反派这一个“真坏人”。

当“伦敦城”捕捉到那个德国小城镇之后，毒舌君心想这下城镇里的人都改沦为奴隶了吧？结果居然全都自动成为“伦敦城”的自由市民了。影片虽然也营造出“伦敦城”里住在最上层人群的优越生活，跟片中那个底层修理工和男主角那种学徒工是有阶层差异的，但这种差异表现得也并不明显，至少大反派女儿就对这些底层人民毫不歧视嘛，所以那些“上层人士”的优越生活，又是建立在啥样的基础之上呢？这种“过分和谐”的氛围，显然跟影片营造的“掠食城市”丛林法则世界观是相当违和的！





不难看出，影片是想在那个僵尸机器人和女主角之间营造出某种情感爆点的，在这方面不惜拖慢影片节奏，花了一定的文戏篇幅加以展现，但也没有达到应有的动人效果。一开始那个僵尸机器人仿佛就是终结者＋弗兰肯斯坦的结合体，后来观众发现这个僵尸机器人居然是女主角的养父，他追踪女主角也并不是为了杀她，而是要抓她回去让她兑现“永远陪伴他”的承诺。

但由于影片对于这个僵尸机器人的设定也十分模糊，只是让人感觉他应该是大灾变幸存的人类经过跟机器人结合形成的这么一种怪物，因而还残留着他作为人类时对女儿的情感，而这种情感又投射到了女主角身上。但这也只是毒舌君根据影片浮光掠影的细节呈现所做出的猜测，影片中并没有任何确定的表达，所以僵尸机器人和女主角之间的情感只会让人感觉怪异，而达不到动人的效果。





片中还有一些莫名其妙的小细节更是让人哭笑不得。男女主角一起逃亡时，女主角拿出一条袋装面包充饥，男主角惊呼，这都是1000年前的食物了吧？女主角说，1000年前的食物也不会坏。所以这段情节是想表现啥呢？我们这个时代的食品防腐剂强到袋装面包都保存千年？这也太扯了吧？哈哈哈！





影片结尾居然还要在大反派和女主角之间硬加上“我是你爸爸”的噱头，也让人感觉很崩溃。这又有何意义呢？之前大反派的亲女儿都义无反顾地抛弃亲爹了，结尾跟有杀母之仇的女主角又来这么一出“认爹戏”，还真指望女主角会有啥动摇吗？导演设计这种无用情节实在是有欠考虑。

上面写了这么多，毒舌君压根没提“蒸汽朋克”这个词哈，因为感觉这个词已经逐渐变成一个“滥用褒义词”了，仿佛用上了“蒸汽朋克”这个词，影片就自带了某种光环似的。毒舌君就不认为《掠食城市》应该拥有这样的“光环”，反而认为这是一部“蒸汽朋克”的失败作！因为本片恰恰欠缺“蒸汽朋克”影片所应有的那种“机器力量感”，尤其是既然叫“掠食城市”，怎么都应该上演一场巨型“掠食城市”之间的大战吧，这样才最能表现出“蒸汽朋克”所应有的那种“机器力量感”嘛！





而且本片也显得很不“朋克”，“蒸汽朋克”这个词其实包含着“用蒸汽机器的老旧科技表现一种奇诡科幻想象力”，玩得够飞够天马行空，这才叫“朋克”嘛，而片中除了那个“伦敦城”之外，还有啥其他让人眼前一亮的“机器狂想”吗？





总之，也许《掠食城市》在最初设计时是有复杂而完整的世界观的，但呈现在影片中居然变得如此支离破碎、混乱无比，是无法令人容忍。这样的故事也许拍成美剧更适合吧，拍成电影就只能扑街了！





下面，再来简单说说要给大家推荐的这部《密室逃生》。为了不剧透影响大家的观影兴致，所以就不具体聊，只能简单夸夸本片的优点了！

“密室逃生”虽然算不上多么大众化的游戏，但大家即便没玩过至少也听说过吧，所以把这种游戏IP拍成电影，对于好莱坞来说，也是一种商业上的必然。好在本片拍得也算是蛮有诚意，将这种“密室逃生”的智力游戏同《电锯惊魂》那种残酷的生死抉择相结合，精彩感一下子就出来了。





而且本片并不走《电锯惊魂》那种强烈的血腥残忍路线，而是更注重“密室”场景的奇观性营造，以及千钧一发的解谜和逃生，因而就形成了比较有个性魅力的看点。再加上本片的节奏感又十分紧凑，影片一开头就用好莱坞常用的“三分钟精彩”——惊悚感十足的密室逃生戏来迅速吊起观众的胃口，随后故事正式展开，铺垫戏也毫不拖泥带水，迅速进入密室逃生戏。接下来足足打造的六场“密室逃生”惊悚戏，让影片节奏感环环相扣异常紧凑，还能融入人性和情感的成分，因而能够全程吸引观众的注意力。





至于六场“密室逃生”的创意嘛，虽然称不上多么的别开生面、天马行空，但满足大部分观众的娱乐需求应该是不成问题的！当然，影片在结尾还是显得儿戏和套路了一些，存着心打算拍续集嘛，商业策略问题，可以理解。（文/列文）