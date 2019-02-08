过年这几天，毒舌君去看了两遍《新喜剧之王》，大年初二看第一遍的时候，是带着看“星爷喜剧”的心态，大年初二去看的第二遍，感觉看第一遍时很多不屑一顾的地方，在看第二遍的时候就自动加深印象而有了新的感触，​突然就看到的本片诸多的不凡之处，感悟到了星爷想通过影片传达理念的动人之处。

有人说《新喜剧之王》是“毒鸡汤”，那么毒舌君想说，星爷在片中设计了一个极致的冷酷无情的市相，通过女主角展现的极致理想主义和极致善良，并非是虚无缥缈的空中楼阁，也绝不是什么“毒鸡汤”，而是充满真诚与信念的极致正能量。

由于毒舌君看了两遍，所以自然自然地理解上目前网上关于本片的“两极分化”的观点争论。因为毒舌君看第一遍的时候，无疑就是“两极”之中的“一级”心态——星爷，来，逗爷笑一个，咦，不是那么好笑嘛，扑街仔！女主角，太路人了嘛，这种女人好没有自知之明啊，怎么可能成功？太假，太假！

但是，毒舌君看第二遍的时候，对诸多情节和角色有了新的感悟，于是对本片的态度又变成了“两极”之中的“另一级”。咦，许多角色都越看越有味道啊，主演们都演得好好啊，剧情也蛮有内涵的啊！

张全蛋的渣男演得好好，如果换成其他人演，肯定会往过度夸张的路子上走啊，而张全蛋对夸张表演的使用却很谨慎，着重展现这个渣男的“渣”心态和Low人格的真实表达，最经典就是那场他和女主角“雨中摊牌”的那场戏了，张全蛋通过表情和肢体语言，把这个渣男诠释得异常生动鲜活。​

女主角的父母演得好好。也许老爸的第一场戏“拿刀砍女儿”，会让人产生那场常见的“咋咋呼呼表演”的不良印象。但此后老爸在背后默默支持女儿，“以身相逼”各种在片场欺负他女儿的工作人员，瞬间让这个角色变得可爱了起来，喜感也很足。最后他得知已经不演戏的女儿还要重拾演员梦，马上暴起给女儿订机票，真是又好笑、又可爱、又暖心了。女主角父母带来的浓浓亲情，也让本片“合家欢电影”的氛围浓郁。

女主角虽然不漂亮，但对角色的诠释也很到位哦。这不就是个跟你我一样的普通人吗？但她却有你我不具备的不凡之处，那就是极致的理想主义与极致的善良和乐观。如果你仔细地观察这个角色，就会发现她身上的种种“极致”并没有让这个角色显得虚假，而是有着充分的合理性和真实性表达，这个会放在后面细说。而且，这个角色越是看起来平凡，越是在“入戏”的时候，让人感受到她表演的光彩。开头演绎《喜剧之王》的经典段落时，感觉她真的很有“张柏芝”上身的感觉哦！后面扮鬼吓王宝强，惊悚范儿也很足。

王宝强也很赞哦，把角色不同心态和境遇的心理层次感都诠释得很出彩，谁说傻根不是个好演员呢？他扮演的马老师，一开始在片场里，是一个演技糟糕、毫无敬业精神的戏霸，王宝强把角色的张扬跋扈、无知嚣张的范儿拿得很足，尤其是嘴里还经常带出“他妈的”之类的脏话，简直太画龙点睛了！后来那场“见鬼”的戏，王宝强也把那种极度的恐惧感表现得既真实、又好笑。随后他被导演开除，那种伏低做小的打圆场和低姿态，简直像突然变了一个人一样，真是把“人性”二字诠释得淋漓尽致啊！后来他返璞归真，从龙套做起，笑对自己曾经施加给别人的诸多不公，也算是完成了心态转变了。后来因为“吓尿视频”爆红，他也并没有故态复还，而是选择重新成为一个踏实感恩的演员，推动女主角重拾理想。尤其是当他听说女主角不准备再演戏时，那种失落伤感的神情也很动人，大家看到这儿难道没觉得王宝强真的演得很好吗？如果2019年有啥华语片最佳男配角评选的话，毒舌君会投王宝强一票。

第二遍看《新喜剧之王》，毒舌君还有一个感触，那就是周星驰真的想通过这部影片来表达一些什么，虽然这种感觉看第一遍时也有，但远没有看第二遍时那么清晰和强烈。以往大家看星爷电影基本上都是嘻嘻哈哈地“走走肾”，而这回星爷是想跟观众情真意切地“走走心”了，也难怪不少观众会感觉不适应。而此番星爷想表达又是在许多人看来“不合时宜”的理想主义，也难怪会“口碑两极”了。因为许多人压根就不相信像女主角这种人会在我们这个社会上获得成功，而毒舌君感觉星爷想通过这部影片说：“我相信会，我要重新定义成功。”

女主角在影片中无疑一开始是有些令人反感的，就是一个无视现实、沉迷梦想的戏痴，不顾自身的条件所限，不顾家人的心情，而且天真到毫无戒心，善良到人见人欺，恐怕不少人看到这样的角色，心里难免会觉得她是个“脑子有病”的偏执狂。但是，只要你仔细的观察这个角色，会发现她也并非是那种刻意夸张化塑造的角色，而是同样拥有普通人的情感和性情，只是大家更容易记住她“戏痴”的一面，她的极度乐观和善良又放大了他与众不同的一面，从而容易让观众忽略了她普通人的一面罢了。

比如说，女主角去试镜“白雪公主”那场戏，肯定会有不少人觉得她毫无自知之明、太不正常了，但其实并非如此啊，当那个选角导演连续问她“你再说一遍”的时候，她就明显知难而退了，说明她的“乐观”还是有理智底线的。

还有，她也并非只是一味乐观的没心没肺的傻女人啊，当他被王宝强凌霸之后，对镜卸妆的时候，也会伤感落泪。而且她也不是一个一点脾气没有的烂好人，被王宝强凌霸之后走出片场，那个龙套男过来安慰她，就被她一通发泄，但同时她也不是“欺软怕硬”哦，因为她在对龙套男发泄完了之后，也不忘说一句“对不起”表示歉意。

即便是她一些看起来“发傻”讨人厌的言行，换一个角度来看，不也是一种难得的乐观精神吗？比如说片中有个著名导演对她说：“永远就是从现在直到宇宙毁灭！”她继续问：“那宇宙毁灭之后呢？”也许这种极致的乐观在普通人之中已经很难找到了，所以许多人才会感觉难以接受吧？

而且女主角也并非“戏痴”到无法自拔哦，遭遇到男友背叛的打击之后，她对演戏也彻底丧失了信心，换工作重新开始生活，说明她的性情也并没有脱离普通人的那一面嘛。

具有普通人的基本性情，同时有具有超越普通人的精神、信念与情怀，这应该就是星爷对于女主角形象的定位吧！

但是，大家有没有想过，星爷为什么会创造一个具有极致理想主义、极致善良、极致乐观、极致努力的女主角形象呢？为什么又给女主角设计了一个如此严酷的生存环境呢？片中的影视城充满荒唐的电影、浮夸的演技、以及仗势欺人的各色人等，让女主角显得格格不入，戏外的世界也同样如此，她的真诚与无私碰上欺骗感情的渣男友，美女闺蜜的见风使舵、虚伪做作似乎比女主角的执着和善良更适应这个社会。女主角性格与社会大环境的这种强烈反差设定，毒舌君认为这无疑是寄托了星爷的某种表达在其中的。星爷通过这部电影，向每个观众发出了这样的追问：“理想与现实，你站哪一边？你愿意为坚持理想付出多少？你如何看待成功？”

如果这个社会无比残酷和虚伪，你是否也愿意变得残酷与虚伪去随波逐流、从中取利？如果坚守理想、坚持善念、保持乐观而始终得不到回报，甚至屡屡被伤害，你是否会质疑坚持的意义，从而放弃坚持的这一切？当你向着目标努力，却始终无法收获世俗意义的成功，你是否还会努力下去？

可以说，几乎每个人的人生中，都面临着上述的抉择，我们也都会看到身边的人在做出怎样的抉择。星爷就是想通过《新喜剧之王》这部影片，通过鄂靖文扮演的女主角如梦，告诉观众，一个普通人，即便像如梦那样没有什么天赋和特长，但只要坚持理想和信念，一直努力下去，就一定会成功。成功是什么？影片给出了这样的定义——​“只要不投降，就是成功。”而且，这个成功的标准并不高，我们每个人都能做到。

世俗之人的选择和理想主义者的选择往往是对立的，而残酷的现实又往往会让理想主义者丧失坚持下去的信念，而星爷通过《新喜剧之王》这部影片，安慰了理想主义者孤独的灵魂，带给他们继续坚持的勇气和信心，毒舌君想，这就是一部分人讨厌本片，而另一部分人却大爱本片的原因所在吧！（文/列文）