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列文的毒舌影评

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编辑 | 删除 《神探蒲松龄》影评：童心合家欢，虐恋大场面！

毒舌列文 发布于：

今年春节档的众多华语大片中，成龙大哥的《神探蒲松龄》应该是最具合家欢气质的电影了。不仅因为“成龙电影”一直就是老少咸宜华语片的代名词，更因为本片在“成龙电影”中格外有新意，不仅是成龙大哥首度涉足魔幻大片之作，更堪称“成龙电影”中电脑特效最多的作品，同时亦保持了“成龙电影”一贯的轻松可爱与阳光逗趣，还有阮经天和钟楚曦这对帅哥美女的虐恋故事来吸引年轻观众眼球，讨好各年龄层观众的姿态可以说是摆得相当端正了。

看片名不难猜到，本片演绎自中国古代经典小说《聊斋志异》，书写妖魔鬼怪故事的蒲松龄，在本片中变成了降妖除魔的神探，白天给小朋友们讲捉妖故事，晚上就去解决各种妖魔鬼怪犯下的灵异案件。他有一件法力强大神笔——阴阳判，可以凌空画符，变为锁链，将妖魔收入“阴册”之中。当然，妖也分善恶，恶的妖才会被收入“阴册”，善的妖呢，就被蒲松龄带在身边，成为他的办案小助手。比如说“屁屁”会放臭屁来攻击敌人，“忘忧”则会让“不明真相的群众”丧失记忆，以便他们不会被看到的法术和妖怪给吓到。这两个全特效打造的小妖怪，无疑是影片吸引观众眼球的“可爱牌”了。而“千手”这个妖怪，则是堪称影片吸引观众眼球的“创意牌”，身型可以任意拉长缩短，变成“飞船”状充当交通工具，还能伸出无数只手，帮人“下船”，称得上本片让人感觉新鲜感最强烈的特效设计了。 

也许是为了更大程度上吸引小朋友，《神探蒲松龄》拥有许多鲜明的童真童趣的设计。除了上面提到的特效打造的各种可爱人偶一般的小妖怪，成龙大哥在影片中也一会儿给小朋友们讲故事，一会儿带着小妖怪们载歌载舞，大展亲切活泼的一面。片中林柏宏扮演的捕快严飞，也是懵懂可爱的小鲜肉一枚，对魔幻世界完全无知，所以出糗无数，闹出不少笑话，在影片中就是起到帮助观众带入魔幻剧情的角色作用。而成龙大哥带着林柏宏去捉的第一个妖，也是个憨厚呆萌的猪妖，这主要也是为了达到通过童趣搞笑娱乐大小观众的目的。

当然，成龙大哥标志性的动作风格——戏谑式打斗，在片中自然也少不了，而且有了特效加持之后也更具喜感。最鲜明的体现就是他跟林鹏扮演的镜妖在镜子店上演的那场打戏了。镜妖可以在镜中任意穿梭和出手，而成龙则必须上蹿下跳、手忙脚乱地加以应对，一不小心还让镜子把自己的身体分成了两半，仅剩上半身变成小矮人一样地逃避镜妖的追杀，让人看得忍俊不禁，成为整部影片最具喜感的动作场面。

《神探蒲松龄》中不仅有蒲松龄，《聊斋志异》里著名的“倩女幽魂”故事也在本片中得到了全新演绎。在《芳华》中有令人惊艳表现的钟楚曦扮演聂小倩，跟阮经天扮演的“二位一体”的宁采臣/燕赤霞，上演一段“前世今生”的虐恋，相当于他们两人撑起了一条独立的故事线。青年演员在“成龙电影”中具有如此吃重的戏份，这也堪称是前所未有的新鲜看点，目的无疑是为了增强影片对于青年观众的吸引力。

阮经天和钟楚曦这对俊男靓女的颜值自然是杠杠的，角色关系又是无比的虐，聂小倩和宁采臣在前世是人妖殊途的虐恋情侣，而在今生又形成了聂小倩和燕赤霞这一对相爱相杀的虐恋。而且，两人其实拥有一个魂魄，注定无法相守，一个人“生”，那么另一个人就要“死”，再加上成龙扮演的捉妖神探蒲松龄的插手，就更是将两人的关系推向了“两个只能活一个”的死局。不过，影片也因此展开一场恢弘壮观的特效大戏，阮经天为救钟楚曦，进入到“阴册”的奇幻地府世界中，各种令人眼花缭乱的奇观大场面以及火爆打斗戏轮番上演，从而将影片推向高潮，也将两人的虐恋推向高潮，成为影片的情感戏爆点所在！（文/列文）

神探蒲松龄 The Knight of Shadows: Between Yin and Yang(2019)

6 .0

神探蒲松龄(2019)

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标签：
神探蒲松龄 成龙 阮经天 钟楚曦 列文
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