看《阿丽塔:战斗天使》的过程中,不知道有多少人会产生跟毒舌君一样的“懵逼观感”——





当看到阿丽塔的男朋友在通往撒冷的管道上,被从天而降的利刃切成碎块,阿丽塔虽然奋力营救,最终还是眼睁睁看着男友向下坠落……





看到此处,毒舌君心想,阿丽塔这下肯定要杀上撒冷,找那个“幕后操纵者”诺瓦算总账了吧!毕竟,此前阿丽塔已经毁掉了控制机器城秩序的“百夫长”机器人,将诺瓦派来的巨型杀手格鲁依什卡劈成两半,还一刀捅死了诺瓦在机器城的傀儡维克特,这种行为已经相当于打碎了机器城的秩序,彻底向撒冷和诺瓦宣战了!那么眼前又有男友丧命的新仇,阿丽塔肯定要将复仇和革命进行到底了吧!





结果镜头一转,阿丽塔却出现在了“机动球冠军赛”的赛场,去争夺唯一一个可以“直通撒冷”的冠军名额,然后摆出一个刀锋直指撒冷的POSE,影片就突然结束了!





看到此处,毒舌君算是彻底懵逼了,啊?就这么完了?欲知后事如何,还要下集才能见分晓?这……这也太糊弄事儿了吧?这不就是网上经常嘲弄的那种“预告片大电影”吗?前一集就像一部大型预告片,主要为后一集起到铺垫的作用,真正的“大料”在后一集里才能看到!





这样的结尾不就是彻头彻尾、毫无疑问的“烂尾”吗?而且这样的“烂尾”也直接导致整部影片彻底崩盘, 成为一部背景不明、设定模糊、细节含混、逻辑崩溃、欠缺高潮的烂片!这样的“烂片”居然是出自“卡神”詹姆斯·卡梅隆之手,虽然他并没有亲自执导,而是担任监制和编剧,但这依然会令人大失所望!​

当然,《阿丽塔:战斗天使》在CG技术层面有着不少突破性的优点,无论是场景打造还是动作设计,整体上亦称得上精良高级,但这种令人无语的“烂尾”结局,以及在剧情和角色层面的诸多问题,还是让本片严重缺乏精彩感,让人看得非常不满足!怎么看本片都像是一个拍到哪儿算哪儿的半成品,而且像这样的大制作电影,必须要票房足够给力,才能够有续集!





而《阿丽塔:战斗天使》的票房在北美已经先折一阵,这样的剧情品质也让人对本片在内地的票房前景不敢乐观,如果本片真的就此一集终结,那么这样一部“烂尾”电影,更堪称卡神对于广大影迷的“犯罪”了!





接下来,毒舌君就从“烂尾”结局说起,聊聊本片究竟存在着哪些严重问题。

“烂尾”结局对于普通观众来说最严重的影响,就是让整部影片的“高潮动作戏”缺失,照影片设计的这种阿丽塔和诺瓦正邪对立的格局来说,怎么都得上演一场“正邪大战”才是啊,即便是还存着拍续集的心思,把“终极大决战”押后,那怎么也得像《黑客帝国2》那样,搞出个“尼奥大战100个史密斯”以及“高速公路追逐大乱斗”这样的“高潮动作戏”,才算对得起观众啊!





但是,你看看《阿丽塔:战斗天使》给观众看的是什么,“机动球大赛”算是“高潮动作戏”吗?这种赛车+橄榄球的比赛模式,绝不是观众心中期待的“大战”吧,而且这场动作戏在上映前就在网络上曝光过片段,没想到这就是本片最火爆最刺激的动作戏了,难道不令人失望吗?





而且阿丽塔跟一群杂鱼小喽啰争球、打斗,也完全不是啥正邪大战的级别啊,这些小喽啰群殴阿丽塔,都无法带给观众足够的紧张感和压力感,即便影片将这场从场内打到场外的“机动球大赛”打造得极具速度感和凌厉感,但总体的动作戏张力和精彩感还是明显欠缺的,而且完全是场“噱头性动作戏”,在剧情方面的参与度很低,也自然难以让观众真正兴奋起来!

至于片中那个看起来蛮壮蛮恐怖的“改造人杀手”格鲁依什卡,算是阿丽塔在本片中的“最强对手”了吧!但实际效果又怎么样呢?跟阿丽塔连战三场,也连败三阵,第一战被阿丽塔打断胳膊、第二战被阿丽塔戳瞎眼睛,第三战直接被阿丽塔劈成两半,没有一场能够称得上是“高潮动作戏”的啊!而且第三场打斗纯属鸡肋,阿丽塔之前被打得只剩一只手,依然能反杀格鲁依什卡,这回都穿上超强的“狂战士机甲”了,打赢格鲁依什卡还有啥悬念?所以两人之间的第三场打斗也是最没劲的,也根本撑不起“高潮动作戏”。





所以,纵观整部影片,毒舌君才说《阿丽塔:战斗天使》严重缺失“正邪大对决”那种高潮动作戏,从而导致影片娱乐观众的精彩感严重不足,作为一部年度级别的科幻大片,都没有一场真正火爆精彩刺激的高潮动作戏,这难道不是摆明了糊弄观众吗?

而且,动作戏方面的问题也不止“高潮动作戏缺失”这一点,整体动作戏的风格定位也是异常拧巴和别扭的,仿佛是卡在了PG-13和R级之间一个不尴不尬的位置。





有些动作场景明显追求偏R级的暴力快感的,比如说阿丽塔在第一场打戏中,用双拳将格鲁依什卡手下的男喽啰的脑袋打爆,然后又一脚把格鲁依什卡手下的女喽啰的脑袋踹扁。但同时,暴力动作的力度又明显经过了偏PG-13的弱化,大家在观影时可以注意下阿丽塔打爆男喽啰脑袋那几下的力度,感觉力道并不是很强啊,完全达不到那种打爆脑袋的暴力快感啊!





一脚踹扁女喽啰脑袋的动作也一样,感觉阿丽塔并没有使出多大的力度,结果女喽啰被踢到墙上之后,居然是身体从墙上掉下来,脑袋还在墙上嵌着,看的时候也让人完全感受不到这一踹有这么大的力道啊!这种暴力感大家可以对比一下本片导演罗伯特·罗德里格兹的R级经典之作《罪恶之城》,看看里面那些“打爆脑袋”动作戏的暴力力度,就知道《阿丽塔:战斗天使》在同类动作戏中的力度有多不足了!

当然,毒舌君也明白《阿丽塔:战斗天使》不可能像《罪恶之城》那么血腥暴力,但避开血腥镜头,至少把暴力的力度做足,这应该不出格吧?而本片恰恰处于这种想暴力又无力,没法让成年观众看爽;同时又因为走了暴力路线,导致本片有些不适合小孩观看的这种尴尬境地。





而且,这还不是一场动作戏的问题,而是整部影片的动作戏都处于这种夹在“突出暴力”与“柔化暴力”之间无比尴尬的问题。为了不刺激观众,影片完全略过了格鲁依什卡杀死小狗狗的一幕,甚至连狗的尸体都消失了,只是展现阿丽塔用狗狗的血在自己脸上画上战士的彩绘。





但是,后来又为什么要展现阿丽塔男友的伙伴,被人拦腰劈成两半的场景啊,虽然明显控制了血腥程度,但还是能让人清楚地看到这人被拦腰劈成两半了啊!本片的动作戏既达不到成年观众渴望的刺激,也达不到合家欢电影的那种温和,导致两头不到岸,让毒舌君不禁纳闷,这种尴尬的动作戏到底是拍给谁看的呢?

本片的动作戏不够精彩、不够有看头,但跟糟糕的剧情和角色一比,简直就是“小巫见大巫”了,整部影片在剧情和角色方面缺乏铺垫、莫名其妙、刻意牵强的问题,比动作戏更让人崩溃!





还是从“烂尾”结局说起吧,结尾发生在通往撒冷的运输管道的那场戏里,阿丽塔已经摆明了向高高在上的诺瓦宣战,而且男友还丧命在自己的面前,她下一步的举动难道不是杀上撒冷找诺瓦报仇吗?相信不止毒舌君一个人看到此处有这样的想法吧?怎么镜头一转却是“机动球冠军赛”了?意思是阿丽塔想通过这种“公平竞赛”的方式光明正大地去撒冷?这样的剧情转折实在是太扯淡了吧!





因为阿丽塔之前明明已经毁了“百夫长”机器人、杀了傀儡维克特,相当于跟机器城的秩序彻底决裂了,那么摆在她面前只有“杀上撒冷、革命到底”这一条路可走,毕竟破坏了机器城的秩序,那就成为了机器城的敌人,没有退路可走了。这也是阿丽塔的男友在假死之后,执意还要顺着管道去撒冷的原因,因为他在机器城相当于已经被判了死刑,其他猎人勇士发现他还活着都会来追杀他,所以他只有逃到撒冷这一条路可走了,而阿丽塔毁机器杀人的“犯罪行为”显然只会比他男友更重,所以怎么会还能跟没事人一样回归机器城,并且安然无恙地参加“机动球冠军赛”了?

而且阿丽塔已经知道幕后操纵者就是诺瓦了啊,他就是要置自己于死地,男友的死也跟诺瓦直接相关,有啥理由不直接杀上撒冷找诺万算账,而是回到机器城了呢?而且影片显示,阿丽塔是能够躲开输送管上的防御利刃的啊,为啥不一鼓作气杀上去呢?还记得阿丽塔在面对杀死小狗狗的格鲁依什卡,说出的那句誓言吗?“I do not stand by, in the present of evil!”(面对邪恶,我绝不后退!)“大恶人”诺瓦就在上面啊,为啥她却选择了“后退”了呢?影片的这种“烂尾”结局实在是烂得有些狗屁不通、匪夷所思了吧?





不仅“烂尾结局”让阿丽塔的行为显得莫名其妙,一直隐藏在幕后、只出现过寥寥几次的大反派诺瓦,他的行为逻辑也很让人费解。通过剧情可知,他在阿丽塔第一次出手之后,就知道了这个“战斗天使”的存在,而且三番五次指使各种人去取阿丽塔的性命,“把她的尸体给我带回来”,台词里已经说得很明确了,诺瓦就是想让阿丽塔死,而不是想跟她做游戏。

那么,令人不解的是,为何阿丽塔在机器城大开杀戒之后,诺瓦还能继续容忍阿丽塔在机器城的存在,甚至当阿丽塔在输送管道上救男友的时候,如果诺瓦再放出一个防御利刃,那么阿丽塔也要完蛋了吧?不趁此机会干掉她,难道还留着过年吗?呵呵!





但不知为何,诺瓦一开始表现得急于杀掉阿丽塔,但到了结尾却放任阿丽塔的存在,放任她在“机动球冠军赛”上剑指苍穹,挑战他的权威,让人感觉诺瓦这个角色简直是莫名其妙,搞不懂他到底想干什么!这样的情节和角色怎能令人满意?

此外,《阿丽塔:战斗天使》里面缺乏前情后果、莫名其妙的情节槽点简直比比皆是。比如说“火联”和撒冷300年前的“天坠”大决战到底是怎么回事?“火联”拥有一个能打好几个的“狂战士机甲”和机甲术,为何最后会失败?“火联”最终是被灭绝了吗?只剩下阿丽塔一人还失忆了,这又是怎么回事?影片只是依靠阿丽塔的几个记忆闪回来勾画“前情”,不要求你把“前情”讲的面面俱到,但一些基本的“前情”信息点至少应该给观众讲清楚吧?但影片中的“前情”闪回全都是没头没尾的,不带这么糊弄观众的吧?!





有的人可能会说,“前情”的不足续集会补上的,但要是没有续集呢?这种大制作影片基本上就是票房定生死,票房不好没续集的话,那么第一集不就纯粹成了坑爹的玩意儿了吗?而且,把300年前“火联”大战撒冷的前情、以及阿丽塔的来历基本讲清楚,也算不上多么难以完整的任务吧?真让人纳闷本片在编剧层面为何会这么糊弄、这么差!也别跟我提什么原著漫画、动画片之类的会提供背景补充和解释,一部好的电影作品,难道都没法自圆其说,还需要电影之外的东西来弥补电影的不足吗?那么,这样的电影作品算是好片还是烂片呢?

还有,依德和绮莲的相关“前情”也是不清不楚的。片中依德的台词有提到,他和绮莲原来是生活在撒冷的,为了照顾瘫痪女儿才被放逐到机器城,这“潜台词”的意思是撒冷不允许“不健全人类”的存在?这个剧情信息点在整部影片中再也没有解释和提及,就这么不清不楚地糊弄过去了!





顺便说一下绮莲的结局也让人感觉莫名其妙。傀儡维克特向阿丽塔展示了一个箱子,里面是绮莲的大脑、眼睛、心脏和一双手(看到这儿恐怕不少人都会有点小怕怕或者小不适),说只有这种形态才能送上撒冷,这是诺瓦的需要,这又是一个完全没有解释的剧情信息点!为啥依德和绮莲从撒冷下来的时候都能保持“人形”,绮莲要回去就必须是这种恐怖的形态?又是没有解释就糊弄过去了!

此外,谈到《阿丽塔:战斗天使》,你可能会看到很多人都用了“废土”这个词,来形容影片的世界观。但只要你看过影片,就不难发现,除了依德捡到阿丽塔的那个大型垃圾场,整个机器城其实并不“废”啊,所以许多人动不动就提“废土风格”是不是有些人与亦云、不实事求是了?因为本片并没有展现出一个“废土世界”啊,影片中的机器城虽然到夜晚屡有罪案发生,但基本上还算和谐吧,白天有“百夫长”机器人维持秩序,晚上有猎人勇士抓捕罪犯,只要你的犯罪行为被发现,就会立刻被记录在案,发布悬赏,成为猎人勇士的目标,所以机器城的基本秩序是有保证的啊,并不是那种完全无法无天之地。





而且机器城之外也不“废土”啊,片中能看到机器城之外的土地绿意盎然,貌似还有收割机在收割作物,野外还有茂密的植物以及清澈的湖水,这……这一点都不“废土”吧?而且这样的环境设定,也让人纳闷,为啥人们都要挤在那个机器城里不可呢?城外的世界也完全适合人类生存啊!所以大家就不要把“废土”二字往本片上生搬硬套了吧!

对于本片的角色塑造,毒舌君亦有一些不满。既然影片试图将机器城塑造成一个弱肉强食的世界,然后又塑造了一个阿丽塔这样一个完全正义、完全善良、完全无私的完美形象,然后通过她身上强烈的“圣母光环”,去推动阿丽塔男友和绮莲这样的“问题角色”发生转变。但是,拜托,这种“性格转变”能不能有更多合理性的铺垫,而不至于显得过分突兀呢?以至于让人感觉阿丽塔的“圣母光环”的感召力,强到了有些让人不可信的地步。





就拿阿丽塔男友来说吧,看到阿丽塔“掏心掏肺”的举动(真的哦),愿意用自己的心来实现他去撒冷的愿望,阿丽塔男友感动之余,决定“脱团”——不再干打劫改造人的机器肢体的勾当,但不干就不干了呗,干嘛那么冲动地跑到正在打劫的同伙面前,还叫出同伙的名字,这是自己“脱团”还不够,也要让其他人都“脱团”啊,角色这种从“坏小子”到“圣母化”的行为转变也过于剧烈吧?

而绮莲从“黑化”到“圣母化”的转变则更加突兀,本来她只是傀儡维克特的帮凶,接到诺瓦的指令之后更是急于将阿丽塔置之死地而后快,成为她重回撒冷的踏脚石。但怎么后来她看到阿丽塔想救垂死的男友,她就一下心软了,阿丽塔的心脏唾手可得她也不愿意取了,甚至为了帮助阿丽塔居然敢于背叛诺瓦了?虽然她在维克特面前也说出了自己的理由——“因为我是一名医生,一位母亲”,但这种简单的解释还是不够有说服力啊,没有足够的铺垫,就突然转变,影片对于角色这种一厢情愿的“圣母化”塑造,放在机器城这个弱肉强食的大环境下,是不是过于刻意牵强,欠缺足够的说服力呢?





毒舌君对于《阿丽塔:战斗天使》的种种不满,都吐槽完了,如果你看完也觉得别扭的话,不知道以上影评有没有说到你的心坎上呢?总之,以卡神的一世英名,推出这样一部问题多多的半成品,即便不是他亲自执导,无疑也是有损光辉形象的吧!

唉,啥也别说了,毒舌君还是期待《阿凡达2》早日上映吧!(文/列文)





PS:本片由英国女歌手杜阿·利帕(Dua Lipa)演唱的主题曲《Swan Song》很好听哦,影片结束不要马上离开,一定要听完这首好听的歌再走哦!不用多等,后面也没有彩蛋,呵呵!