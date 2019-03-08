毒舌君提前一天，去看了《惊奇队长》的提前点映，火速跟大家聊聊观感！总而言之，《惊奇队长》作为漫威第一部女性超级英雄大片相当成功，无论是剧情、角色、悬念、情感、笑点还是动作戏，都有良好的发挥，剧情进展到一半还有惊人的反转，更有鲜明的女权主义色彩，堪称是要卖点有卖点，要逼格有逼格了！





下面的“十句话影评”，毒舌君就来无剧透地来给大家推介一下这部影片！

1、首先要赞的就是本片的剧情！也许上一部漫威电影《蚁人2》的剧情让人有些失望了，但《惊奇队长》的剧情又回到观众熟悉的“高水准”。而且毒舌君一直认为，漫威手下聚集了当今好莱坞大片的最好的一批编剧人才，这一点在本片中体现得十分鲜明。虽然本片是一部全新的超级英雄缘起式电影，但并没有采取那种“从头讲起”的叙事套路，而是用记忆闪回来回溯前情，这就让整部影片的剧情显得既不俗套，又毫不拖泥带水，堪称从头到尾一气呵成！剧情十分流畅，而且叙事也十分清楚，不会有什么让观众看不懂的地方。

2、既然提到记忆闪回，那毒舌君也要专门来夸赞一下这方面的设计。虽然记忆闪回在片中所占的篇幅并不大，而且是那种MV式的记忆闪回，但依然能够让人清晰地看到“惊奇队长”作为一名“天生不凡”的坚强女性的生长过程，打破一切偏见壁垒，以非凡的勇气和永不服输的态度，不断地进行自我挑战，堪称是当代女性的“ roll model”（榜样）了！

3、没错，本片的女权主义色彩相当鲜明，而且《惊奇队长》作为漫威第一部女性超级英雄大片，女权主义色彩不够鲜明才会让人奇怪！大家也不用人云亦云地嘲笑好莱坞电影里这些“政治正确”的内涵表达，而是首先应该看到“政治正确”首先是一种“正确”，“正确”的东西难道不应该通过影视作品向世界传播吗？反观我们那些票房大爆的华语大片，又传递出多少这种能够引领时代的“正确”价值观呢？

4、扯远了，还是回到本片，只要看过《惊奇队长》，你就会发现女权主义在本片中绝不是生搬硬套的表达，而是跟剧情和角色有着高度的融合，自然而然地就让人感受到那种女权主义的强大正能量和感召力，尤其是影片结尾大战中，出现的一连串“惊奇队长”从小到大不断从失败中站起的闪回，女权主义的煽情爆点简直太燃了！希望中国女性观众在观影时，也能够get到这一点，而不是像毒舌君在今晚观影结束后，听到一位女性观众只会感慨说“如果换一个更漂亮的女主角就好了”这种话。

5、“惊奇队长”的扮演者布丽·拉尔森，在本片中也有着出色的发挥，没有让自己“奥斯卡影后”的光环失色！虽然她不是斯嘉丽·约翰森那种高颜值性感大美女，但也绝对不缺乏银幕魅力，既能展现出作为女英雄威风凛凛的一面，同时能展现出俏皮可爱的亲和力，尤其是她此前并没有演过什么喜剧片，但在本片中依然能有十分逗趣的喜剧发挥，在音像店那场戏一定会把你逗乐！

6、本片的悬念剧情也十分吸引人，“惊奇队长”追寻身世之谜的过程，成为影片前半段的主线剧情。当她的身世之谜真相大白、丧失的记忆全部恢复之时，影片在此处也同时上演了一段精彩的“剧情大反转”，绝对能够颠覆你对前半段剧情和角色认知！

7、本片给人最大的惊喜，就在于整部影片的喜剧色彩十分突出。虽然近几年来，喜感几乎是漫威电影必备元素了，但无论在本片此前的宣传中，还是曝光的各种预告片、电影片段中，并没有特别强调喜剧色彩，结果在观影过程中，你会发现本片的笑点是如此之多，大部分的主要角色身上都有笑点设计，而且还用了大量90年代同今天的“时代差异”来营造喜感，毒舌君今晚看的提前点映场就多次全场爆笑！结尾高潮打戏方面，也会出现《银河护卫队》高潮打戏那种突如其来的逗逼笑点。

8、在本片发布的角色海报的时候，影迷们发现橘猫专门拥有一张海报哦，这就说明这只橘猫也是本片的一个重要角色了！在观影过程中，观众也会逐渐发现，这只橘猫绝对堪称本片出人意料的一大亮点，不仅承包了本片所有的萌宠与可爱，而且还会带给观众意外惊喜哦！

9、由于本片的时间线定位于上世纪90年代，所以大家会看到年轻版的尼克·弗瑞局长，当时他还不是局长，还只是个探员哈！也会看到早在2012年的《复仇者联盟》里就已经牺牲的寇森探员，除了“50年容颜不改”的塞缪尔·杰克逊之外，扮演寇森探员的克拉克·格雷格，也看着比他在漫威宇宙中第一次登场时还要年轻，让人绝对怀疑剧组对他使用了“阿丽塔级别”的电脑特效美颜黑科技了，呵呵！

10、还有一点格外值得一提，那就是本片应该是漫威所有超级英雄电影中，第一次没有提到超级英雄名号的电影了吧！也就是说“惊奇队长”这个称呼，在影片中从未出现过，但在影片结尾，通过角色之间的对话，又会暗示观众“惊奇队长”（Captain Marvel）这个名号究竟因何而来！（文/列文）

PS：特别提醒大家注意，影片开场片头是特别制作的“致敬斯坦·李”片头哦，大家一定不要错过！此外，影片结尾有两个彩蛋，第一个彩蛋中，《复联3》里幸存的超级英雄亮相，绝对能引发全场“哇”的惊叹。第二个彩蛋是橘猫耍宝哦，都挺值得一看的，一定要全部看完再离场！