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列文的毒舌影评

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编辑 | 删除 橘猫到底是谁的？“惊奇队长”的名号是咋来的？你也许并不知道！

毒舌列文 发布于：

本周影坛的“大事件”无疑就是漫威首部女性超级英雄大片《惊奇队长》的上映了，并迅速成为目前大众热议的网络话题！但是，毒舌君发现，在两个重要问题上，网络上却一直有不少是似而非、误解误读的表达，所以就下了下面的文字，给大家分析并澄清以下两个问题——


橘猫到底是谁的猫？“惊奇队长”这个称呼是怎么来的？


分析一：橘猫并不是“惊奇队长”的！


毒舌君看到许多人在描述本片的时候，都说“橘猫是惊奇队长养的猫”，而且无论是在国内，还是在国外的网站上，都有人在观影之后表达过这样的说法。但是，请大家认真回想一下，《惊奇队长》里有任何一句台词明确提到，这是惊奇队长的猫吗？完全没有吧！而且根据影片的相关情节来推测，橘猫应该是劳森博士的猫才合理！

有以下情节为证，在影片开头，惊奇队长被斯克鲁人抓住，调取记忆闪回里，她和劳森博士一起出现在基地，橘猫也走向惊奇队长，表现得很亲近，然后劳森博士说了一句话：“Goose likes you, she doesn't…… ”（咕咕喜欢你……）后面一句话没听清哈，大概是说橘猫一般不容易跟其他人亲近的意思吧？大家在影院看字幕的时候可以特别留意下。请注意，通过这一句话的口吻，已经可以清楚地表明咕咕是劳森博士养的猫了！

之所以许多人都说“橘猫是惊奇队长养的猫”，主要是因为这个设定来自于漫画，但在电影里，可并非如此哦，大家不要再以讹传讹了，电影里橘猫是劳森博士养的。而且根据影片的相关设定来推理一下，女主角原本的身份就是一个地球人，怎么可能养了一只外星橘猫“噬元兽”呢？而劳森博士则是来到地球的外星克里人，所以这只出现在基地的“噬元兽”橘猫，也只可能是她从外星球带过来的！


分析二：“惊奇队长”这个名号在影片中是这么来的！


也许不少人在观影的时候都没注意到，本片虽然叫《惊奇队长》，但“惊奇队长”（Captain Marvel）这个名号，却从未出现在影片中哦，这也算漫威电影宇宙开天辟地的头一遭吧，其他超级英雄都在会在影片中叫出他们响当当的名号，但《惊奇队长》里布丽·拉尔森扮演的女主角，克里人管他叫弗斯，而她在地球上的真实姓名是卡罗尔·丹弗斯，都跟“Captain Marvel”这个称呼完全不沾边！


如果问大家，“Captain Marvel”这个名号是怎么来的？肯定有人会说，“Captain Marvel”是初代“惊奇队长”的名号，而卡罗尔·丹弗斯作为二代“惊奇队长”，自然是沿用了“Captain Marvel”这个名号啊！但毒舌君想提醒大家注意的是，这种说法是漫画的设定，而并非电影的，许多人很喜欢用漫画的设定来解释电影的问题，这样的做法其实是很不恰当的，漫威电影自成一个体系，本身应该具备“自圆其说”的能力，影迷们不应该从漫画中来为影片找补。

那么，具体到《惊奇队长》这部影片中，“Captain Marvel”这个名号又是如何落到女主角身上的呢？影片并没有明说，而是给出了暗示。首先，安妮特·贝宁扮演的劳森博士，她的克里人名字叫玛威尔（Mar-Vell），这个名字其实就是初代“惊奇队长”的克里人名字，影片巧妙地进行了“移花接木”，把“Mar-Vell”这个名字从漫画中的男性转移到了电影中的女性身上。这个名字“Mar-Vell”，其实就是“Captain Marvel”中“Marvel”这个字的来源了。


所以，有些人说裘德·洛在影片中是初代“惊奇队长”，而弗斯也就是卡罗尔·丹弗斯作为他的徒弟，自然继承了这个名号，成为二代“惊奇队长”。这种说法显然是不对的！因为裘德·洛在片中的名字叫勇·罗格（Yon-Rogg），而不是“Mar-Vell”，所以他绝不能成为“惊奇队长”这个名号的来源哦！

回到影片中，看看影片是如何暗示，布丽·拉尔森扮演的女主角是怎样得到“惊奇队长”（Captain Marvel）这个名号的。相关情节在影片结尾，大战结束，女主角和其他人在她闺蜜的家里聚餐，吃完饭后她和弗瑞探员一起洗盘子。聊天的时候，弗瑞探员把劳森博士的克里人名字玛威尔（Mar-Vell），故意叫成“Marvel”，女主角去纠正他，弗瑞探员就说，我觉得叫“Marvel”更好听啊，听起来就像“The Marvelettes”，然后还唱了一段歌“ wait a minute Mr. Postman Wait, Mr. Postman ”（请等一下，邮差先生）。


此处要特别说明一下，“The Marvelettes”是上世纪美国60年代著名的黑人女子音乐组合的名字，"Please Mr. Postman"这首歌是她们的代表作，曾经获得1961年R&B和流行榜的双料冠军。弗瑞探员故意把“Mar-Vell”这个名字叫成“Marvel”，因为这个名字更像他喜欢的这个音乐组合“The Marvelettes”的名字，于是“惊奇队长”（Captain Marvel）中的“Marvel”这个字的来历就有了，也就是从“Mar-Vell”到“Marvelettes”再到“Marvel”这样一种演变。

至于“Captain”，影片中女主角在追寻身世的过程中，资料里提到美国空军的女飞行员卡罗尔·丹弗斯，他的军衔是上尉（Captain），于是女主角扮演的“惊奇队长”（Captain Marvel）的名号，就这么凑齐了，当然，影片中从未叫出“Captain Marvel”这个名号，而是通过上述的暗示，来告诉观众，这个名号是怎么来的！（文/列文）

惊奇队长 Captain Marvel(2019)

7 .1

惊奇队长(2019)

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惊奇队长 漫威 橘猫 列文
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