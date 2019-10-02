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列文的毒舌影评

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编辑 | 删除 《中国机长》影评：制服帅哥美女超养眼，遇险虚实结合很刺激！

毒舌列文 发布于：

2018年5月14日，四川航空公司3U8633航班在成都区域巡航阶段，驾驶舱右座前风挡玻璃破裂脱落，机组实施紧急下降，安全备降成都双流机场，所有乘客平安落地。6月8日，中国民用航空局、四川省人民政府决定授予川航3U8633航班机组“中国民航英雄机组”称号。以这样的真实遇险和英雄事迹，拍摄成的国庆献礼片《中国机长》，无疑十分符合国庆70周年的喜庆昂扬氛围，十分符合普通民众的爱国热情与自豪感。


而且，《中国机长》从筹备到上映，也堪称创造了“中国速度”哦！请注意，川航的“史诗级迫降”也就是去年5月份才发生的事，而电影今年9月30日就上映了，也就是说，本片从前期筹备到建组拍摄，再到后期制作，直到最终上映，也仅仅用了不到一年半的时间，这种“抢热点”的能力，目前中国影坛无人能出其右了吧？


虽然真实事件本身就异常惊险和精彩，但要撑足一部影片的长度，以及带给观众除了惊险之外更多的娱乐享受，改编的挑战依然不小，而影片最终呈现在大银幕上的效果，相信是能够让许多观众满意的。​

卖相：高颜值机组，制服控群体


毫不夸张地说，在《我和我的祖国》、《中国机长》、《攀登者》三部国庆献礼片中，卖相最佳、最养眼的就是这部《中国机长》了。张涵予、欧豪、杜江、袁泉、张天爱、李沁等型男美女，穿上制服变身机长空姐，养眼指数比他们平时扮演的角色堪称提升一个档次。其实看看片尾字幕中演员和人物原型的合影，就会发现这些演员找得嘛……还是相当不符合原型的，呵呵，但这正是影片提升商业娱乐性、抓住观众眼球的有效手段啊！试问，帅哥美女哪个观众不爱看呢？杜江在《救火英雄》里即便穿上臃肿的消防服，也掩盖不住他的精干帅气，在本片中穿上机长制服，更是帅得冒泡哦！更不用说袁泉、张天爱、李沁等女星穿上空姐制服后，那身材简直太诱人了，气质让人看起来也很舒服，甚至让人感觉空姐就应该是袁泉这样，不是吗？


除了飞机上的机长和空姐，整部影片也基本上成了一次“制服控大联欢”。成都和重庆的空管中心、民航气象中心、成都机场塔台，还有解放军空军某部控制中心，这些时刻关注的飞机安危的各路机构里，也有更多的制服帅哥美女和领导哦！当然，这些“制服控”帅哥美女们，除了养眼之外，更为重要的是给影片营造出专业、高效、尽责的职业化氛围，有这么多专业人士齐心协力为遇险飞机保驾护航，自然就形成了一种化险为夷的强大精神力量，更让人对中国民航的安全充满信心。

情趣：撩妹不成反被怼，乘客百态有趣味


如果说《中国机长》里空中遇险的情节是影片的“主菜”的话，那么在遇险之前的开场铺垫戏，就是影片的“前菜”了。主菜必须美味，前菜也不能无味，如何让开场戏也充满看点和趣味，不至于让观众感到无聊，对这种遇险或者灾难片来说也是一大考验。《中国机长》的解决方案就是强化角色身上的趣味点，让形形色色、各具特点的角色群像，以及他们的情感向戏份，成为空中遇险戏之外的看点。


张涵予扮演的老成持重的机长，他的情感向角色特点就是家庭和女儿，这个没有太多可说哈，只是作为他在遇险时的信念支撑来呈现。而杜江和欧豪的情感向角色特点设定为“撩妹”，就有意思多了，这绝对属于影片“自我发挥”的内容哈，为的就是在开场铺垫戏中营造轻快的氛围，迅速调动起观众的观影情绪。所以就有了欧豪吃早餐的时候先去撩张天爱遭冷遇，然后又去撩其他空姐，结果被张涵予一句“我记得你，只有你一出模拟机就吐了”给怼得没面子，即便这种撩妹手段有些尬哈，但这种喜剧小伎俩还是蛮能讨观众欢心的。


如果说欧豪是“明撩”的话，那么杜江就属于“暗骚”了。在杨颖扮演的空姐老婆面前装出一副“妻管严”的模样，实际上用眼神没少撩其他空姐，后来还对头等舱的一个年轻女乘客动了心思，主动坐人家旁边问东问西，也被女乘客冷脸相对。欧豪和杜江这种角色设定，喜欢的会因为他们的帅气形象而动心，不喜欢的估计也会因为看到他们“撩妹被怼”而暗爽吧！


除了机组人员，影片也对机上形形色色的乘客进行了浮光掠影的描绘，有故意刁难空姐的头等舱乘客、有去西藏为战友扫墓的退伍老兵、有对邻座哑女一见钟情的青年游客、有带着老婆来西藏打工的厨子，还有在险情发生时各种骚动的乘客……这都是不让空中遇险戏过于单调，让娱乐元素更为丰富的一种调剂。

高光：真实再现空中险情，创造演绎穿越积雨云


2018年5月14日川航3U8633航班从7点遇险到7点46分备降成都机场的惊险全程，无疑是《中国机长》的高光时刻，以及吸引观众的最重要内容，影片采用了真实再现和创造演绎这种虚实结合的表现手法，再加上逼真的特效呈现，从而将这一过程的紧张惊险和一波三折发挥到极致。


驾驶舱右侧玻璃瞬间破裂脱落，副驾驶半个身子飞出窗口，驾驶员紧急操纵飞机快速下降，航班同空管中心暂时失联，气流冲开驾驶舱门，让正在发放早餐的空姐和正在吃早餐的乘客东倒西歪，一些小型行李也从行李架上脱落在机上乱飞，乘客们赶紧带上氧气罩。影片中所展现的空中遇险几乎跟当时机长和乘客的描述别无二致，只是袁泉失重身体腾空飞起，以及另一个空姐被撞晕，应该是进行了适度的夸张。同时，影片也充分利用了航班途径的高原雪山环境做文章，展现飞机在下降过程中，又要避让高耸的雪山的惊险一幕，这无疑是虚构的，但对于增强影片的惊险感以及视觉冲击力，无疑是大有裨益。


川航7点遇险，7点46分降落，这40多分钟的过程说长不长，但说短也绝对不短了，尤其是如何让这40多分钟在大银幕上始终惊险不断、节奏紧凑、牵动人心，也是影片不少的挑战。为了强化节奏感，影片不仅仅让画面局限在飞机本身，而是在飞机和空管中心等相关部门中不断跳跃，方方面面的人对遇险航班投来关注的目光，对机组的呼叫此起彼伏，汇集大量相关信息帮助航班脱险，这一切都对营造紧张感、写实感、专业性以及提升影片节奏无疑发挥着良好效果。


此外，影片还设计了“航班惊险穿越积雨云”这一完全虚构的情节，为的就是将影片的紧张惊险感再添上一枚重重的砝码。在川航遇险的真实过程中，天气情况一直是十分良好的，这也是能够顺利脱险的一大因素，但航班确实曾经跟空管中心短暂失联过，而影片恰恰就将这“短暂失联”的事实，演绎成了航班因为穿越风暴带暂时失去联系这一虚构情节，也称得上是影片的“神来之笔”了。


这场“穿越积雨云”惊险戏，给电脑特效提供了大展拳脚的空间，也为观众提供了更具视觉享受和紧张刺激的观影体验。从积雨云的间隙穿越过去这样的情节，虽然对机长“艺高人胆大”的驾驶技术略显夸张，但在真实的川航遇险中，机长能够临危不惧，冷静处理险情，最终驾驶飞机平安降落，展现出的架势技术和心理素质已经相当超群了，所以影片在此进行一些适度夸张也不算过分。（文/列文）

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7 .4

中国机长(2019)

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中国机长 张涵予 杜江 欧豪 列文
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