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列文的毒舌影评

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编辑 | 删除 《热血同行》剧评：热血兄弟，与国同行！

毒舌列文 发布于：

《热血同行》剧评：热血兄弟，与国同行！
阅读数：11967

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《热血同行》追了18集，终于看到黄子韬、易烊千玺、胡冰卿等人扮演的崇利明、阿易、语初等7位热血青年，替代了因循守旧的老一代“艳势番”，成为新一代为国为民的新一代“艳势番”，开始为践行他们“忠国家、除奸恶、树国威”的誓言，让人感觉这部剧的热血励志范儿真是越来越浓了。

“热血”角色：不羁贝勒爷和冷面穷小子

黄子韬扮演的贝勒爷崇利明，表面上狂放不羁，又是神机营的高官以及皇家秘密组织“艳势番”成员，不要说各种流氓恶少了，就是步军统领衙门以及各种朝廷大员，他也不放在眼里。在第一集里，纨绔子弟贾长安仗着舅舅是步军统领衙门的大官，就去调戏民女，被易烊千玺扮演的阿易教训之后，还带人来抓阿易，结果被崇利明看到，打得他满地找牙。后来，崇利明发现朝廷抓捕乱党，还要祸及妻儿，他看不过眼，当着朝廷大官的面，把乱党的妻儿放走。

不难看出，他的种种强势与不羁，并非是用于欺负弱小，而是在锄强扶弱，对付的正是那些欺压百姓、胡作非为有权有势的家伙。他的内心怀有一腔热血和正义信念，虽然身为贵族却毫不守旧，更是希望能够鼎故革新，为国家出力做贡献。

易烊千玺扮演的来到京城寻找仇人的乡下穷小子阿易，他无权无势无钱，但却有一身傲骨，不肯向任何恶势力低头。他穷到吃顿饭都要把剩菜打包带走，但依然不忘路见不平、拔刀相助，教训了调戏民女的贾长安，后来他被贾长安抓进大牢，要对他进行严刑拷打，他也毫不屈服。他的性格相当高冷，像崇利明这种有权有势的人多次对他表示亲近，他也爱搭不理。即便是崇利明邀请他加入“艳势番”，他一开始也并不愿意。这种“高冷”展现出他身上不计得失、不恋权势的高尚品格。

不过，正是阿易身上这种执着追求正义和真相的品格，恰恰是他跟崇利明的内在相合的部分，两人内心同样有一腔重情重义的热血，这也正是两人虽然身份悬殊，甚至大打出手，崇利明却愿意一再搭救他，并吸收他加入艳势番的原因，更是崇利明愿意拿他当兄弟的原因所在。

“热血”剧情：追求正义，为国为民

《热血同行》可谓是一部“有着真实历史背景的传奇剧”，清末的维新与守旧，帝党与后党的对决，内忧与外患的时局，都是真实的历史背景，但片中主要角色的服装发型以及“艳势番”这个组织，都属于传奇化演绎的部分。让这部剧，既具有历史剧的某种严肃性，又具有传奇剧天马行空的灵活性。

在本剧清末乱世背景下，崇利明虽为贵族但无立场门户之见，而是心怀救国之愿，遇事认理不认人。面对“艳势番”里面各种守旧的官僚老贵族，立志改变革新，让“艳势番”真正成为能够为国为民出力的组织而不是欺压民众的帮手。

除了为国为民的热血内容，本剧也有一些趣味十足、青春洋溢的戏份。比如说“艳势番”训练营的相关情节，语初、司三、瘟狗、阿易展开的格斗对决，语初跟崇利明比试枪法，都显得十分轻松有趣。而崇利明同语初、芳儿、仙儿这几位美眉的对手戏，也成为本剧严肃情节的轻松调剂。当然了，崇利明跟语初才是一对真正的“欢喜冤家”，别看两人一言不合就吵架闹别扭，但彼此心中都割舍不下对方，两人在跟太监董连海斗争过程中的生死相依、不离不弃，更是让二人敞开心扉，互诉真情，也让人看起来十分甜蜜！（文/列文）

黄子韬 Z.TAO

3 .5

黄子韬

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黄子韬 易烊千玺 胡冰卿 热血同行 列文
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