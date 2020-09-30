



如果今年春节档不受疫情影响的话，那么成龙的《急先锋》就是春节档唯一的火爆枪战动作片。即便受疫情影响改档到国庆档上映，成龙的《急先锋》依然是国庆档唯一的火爆枪战动作片。说明近年来华语片虽然有了《流浪地球》、《红海行动》等国际范儿的爆款动作大片，但要论持续稳定出产国际范儿动作大片的能力，还是非成龙大哥莫属。





这部《急先锋》就是最新的例证，堪称近几年最猛的国庆档动作大片了，也是成龙近几年打得最猛最火爆的个人作品，影片拍摄去了5个国家10座城市，所以可以让每个场景都呈现出不同的异域风貌，从头到尾一共4场大打戏，其它的小规模动作场面同样令人会心一笑，火爆指数层层升级，同时也不缺成龙电影标志性的喜感动作戏。





新人出彩，杨洋艾伦大显身手





本片导演唐季礼也是跟成龙合作多年的老搭档了，曾经创造过《红番区》和《警察故事4：简单任务》这两部当年香港动作片国际化的典范之作。3年前的春节档，两人还合作过一部大闹印度的《功夫瑜伽》。不过，通过对比不难发现，早年成龙往往是独挑大梁的孤胆英雄，近些年更注重跟年轻明星合作，发挥团队作战的能量。在成龙大哥继续吸引老影迷的基础上，让年轻明星给成龙电影注入吸引年轻观众的能量和活力。而且成龙大哥选人的眼光也蛮准，不少年轻明星在成龙电影里都能变身“功夫明星”，《急先锋》里的杨洋和艾伦就给人这种耳目一新的感觉。





影片开场戏的地点设定为英国伦敦，一伙雇佣兵绑架了“急先锋”的客户，老板成龙命令在附近唐人街休假的杨洋和艾伦前去营救。这俩人首次出演成龙电影，终于有了在动作片中“大展拳脚”的机会。尤其是杨洋，动作身手潇洒凌厉，一招一式颇具打星风采，整个人的气质也变得坚毅干练起来，甚至可以让人完全忘了他曾经是爱情影视剧中的“奶油小生”。在这场打戏中，杨洋有几个飞腿和踢腿的动作相当凌厉帅酷，MMA标志性的锁技也玩得相当溜，导演唐季礼曾说过想把他培养成“中国的汤姆•克鲁斯”，看起来蛮有谱的。





而且不难看出，杨洋和艾伦仿佛成龙大哥的两个“影分身”，杨洋继承了成龙大哥功夫拳脚和舍身玩命的部分，而艾伦则继承了成龙大哥喜感打斗、逗乐观众的部分。虽说他此前在动作喜剧《羞羞的铁拳》里演过打戏，但跟《急先锋》一比，《羞羞的铁拳》只能算“羞羞”，而《急先锋》才是真正的“铁拳”。于是让人惊喜地发现，身形高大的艾伦真的挺能打，打得也挺好看，个人的喜剧魅力也不乏发挥空间，辣椒抹眼睛、扔榴莲砸人、把敌人的手按在油锅里变成“炸猪蹄”，他负责的喜感打斗总能够逗乐观众。









宝刀不老，成龙拍戏依然拼命





虽然成龙在影片的第一场打戏中只是远程坐镇指挥，但在第二场非洲草原的打戏中，终于亲身上阵，跟杨洋、母其弥雅等人大战非洲土匪和“北极狼”雇佣军，营救客户的女儿。龙哥不仅拳脚招式依然灵活潇洒，喜感也依旧趣味十足，尤其是拿个电棒电翻大个儿敌人，以及看到狮子扑过来时立马倒地装死，都十分好笑。他个人标志性的玩命身手在激流追逐、瀑布惊魂那场戏中也有鲜明体现。这场打戏并不是在摄影棚里拍的，而是在真实的河流上拍的，成龙、杨洋等人要在河中的摩托艇上做出各种惊险的打斗动作。幕后花絮还能看到成龙在试拍时遭遇翻船，被扣在船底下，许久才从水中冒出头来。成龙年过六旬拍戏依然拼命，不由得让人肃然起敬了。





此外，一头大狮子给火爆动作戏增添了别样的紧张和刺激感，后来还有鬣狗出场，这种又丑又凶的非洲动物在《狮子王》里面出现过，对于观众来说并不陌生，他们追逐成龙等人也营造出惊悚效果，制造出喜剧笑点。









火爆刺激，成龙电影突破升级





许多人看了《急先锋》的预告片，都感觉本片的火爆枪战场面很像《红海行动》，在影片中就是成龙带领全副武装的“急先锋”特种兵小队，潜入恐怖分子的古城老巢营救人质，所引发的激烈枪战戏了。这也算是“成龙电影”在新时代的一次“突破升级”，因为此前的“成龙电影”都有比较明显的“非暴力”倾向，很少像时下流行的火爆动作片那样狂打狂炸，成龙甚至都很少开枪，而是用拳脚功夫解决问题、征服对手。





但是，《急先锋》则把动作戏的火爆刺激玩出了“成龙电影”前所未有的极致，我方的机枪手疯狂倾泻子弹对恐怖分子进行火力压制，机关枪扣住扳机一直开火，直到枪管发红最后熔化断掉才停止。还有预告片里就能看到的画面，我方队员把恐怖分子头目的防弹车座驾给偷了出来，用车顶上的加特林机枪，向恐怖分子猛烈扫射。敌人也各种武器火力全开，还有RPG火箭弹炸塌街边房屋埋住艾伦，杨洋奋不顾身前去营救的兄弟情桥段。而且，《急先锋》不仅有《红海行动》特种兵大战恐怖分子那种子弹横飞、爆炸不断的火爆场面，还玩出了更多的“高科技花样”。“急先锋”特种兵小队不仅有小蜜蜂无人机这种高科技侦查武器，朱正廷扮演的其中一位队员，还能踩着飞行踏板，飞行在空中对敌人进行360度的打击，这些都算是“成龙电影”的全新看点吧！













迪拜决战，龙哥真是很有面子





阿汤哥拍《碟中谍4》能在迪拜著名的哈利法塔上玩“荡秋千”，成龙的这部《急先锋》也来到迪拜搞搞大场面。龙哥粉丝遍布世界各地，迪拜也不例外，所以当地政府为影片拍摄大开方便之门，让剧组可以在迪拜大街上上演各种高能追车戏，甚至允许汽车在商场里横冲直撞，最后哈利法塔还专门在晚上为龙哥亮灯送祝福，看来龙哥的面子一点也不比阿汤哥差啊！





而且影片在这场最后的高潮大战中，将大场面也进一步升级，形成两大看点，一是恐怖分子炸航母，二是黄金赛车大追逐。恐怖分子跟国际军火贩子交易，换取一个造型奇特的空中武器平台，对美军停在港口的航母进行打击，而美军也火力全开，用各种舰炮对那个空中武器平台发射的导弹进行拦截，还迅速起飞战机将其摧毁，这种美国大片才有的火爆大场面终于出现在了华语大片里。





而恐怖分子用来跟国际军火贩子交易的筹码，就是停在车库里的好几辆黄金打造的赛车。正在交易时，成龙率领的“急先锋”小队联合当地特警，对他们发动突袭。恐怖分子驾驶着黄金赛车在大街上逃窜，于是上演了一场极具破坏力和速度感的大追逐。不仅有高速飙车、人仰马翻的刺激情节，还有黄金车一路撞飞N辆车，最后冲入大型商场里的超爽场面，这种破坏力强劲的火爆爽感在“成龙电影”中也多年未见了。所以，我们有理由相信，这样的成龙电影，必定是这个档期最具娱乐性的电影！