本周两部中美大片打擂台，代表美方出战的是美式主旋律大片《神奇女侠》，代表中方出战的则是中式主旋律大片《紧急救援》。《神奇女侠》有集万千宠爱于一身的妹纸盖尔•加朵，《紧急救援》也有集万千宠爱于一身的汉子彭于晏，真可谓是“棋逢对手，将遇良才”啊！





笔者用周四一天晚上把两部片子都看完了之后，发现《紧急救援》远比想象中火爆，堪称代表了当前华语救灾大片的顶级特效水准，从头到尾四场救灾大戏撑起整部影片。既有《烈火英雄》那种出生入死的火场遇险，也有《中国机长》那种千钧一发的空难救援，无论是特效大场面的精细震撼程度，还是救援过程的惊险与专业程度，《紧急救援》都有着更为出色的发挥，甚至可以说，这就是迄今为止华语救灾大片的最高水准。





既然片名叫“紧急救援”，那么影片主打的就是救援大场面，以及过程的紧张感，这也是观众对于一部救灾大片的首要观影期待。而在这方面，本片的完成度可谓是相当出色，从头到尾四场救灾大戏一浪高过一浪，且各具精彩看点，视听效果堪称前所未有的逼真与震撼。





影片的开场戏就是一场海上钻井平台爆炸起火的救援大场面，一上来制造出强劲的视听冲击力与逼真的临场感。钻井平台的爆炸与倒塌火爆十足，救援直升机从两架摇摇欲坠的吊塔间飞过时险象环生，彭于晏扮演的交通海上应急反应特勤队队长高谦，独自一人跳上即将倒塌的钻井平台救人，也尽显“真男人从不看大爆炸”的英雄本色。这种丝毫不输好莱坞大片的震撼开场，很容易让观众迅速投入影片。





第二场救灾大戏“激流救援”则是本片最让人感觉别开生面的动作戏，因为无论是海上救援还是火场遇险，毕竟好莱坞以及华语大片都拍过不少了，看起来新鲜感已经没那么强烈了，但本片中的“激流救援”貌似连好莱坞大片都没拍过，无论是救援的专业程度还是新鲜感与紧张感，都有着格外独特的体验。





这场救援大戏的设定是，大雨引发山体滑坡，山石滚落砸中在山下公路行驶的两辆油罐车，一名幸存的油罐车司机跟随车头落入湍急的河水中，直升机驾驶员要和入水的救援人员通力合作，努力将油罐车司机救出险境。这次救援首先给直升机驾驶员提出极高的考验，既要躲避山间乱流，还要在油罐车爆炸时做出瞬间反应躲过火焰，还要展现低空贴水飞行、用挂钩勾住河水中车头的高超驾驶技能，而彭于晏扮演的高谦则要跟队友从空中索降到车头旁，使用专业的切割工具将司机从车中救出。与此同时，意外险情依然接连不断，油罐车爆炸带来的断木和车体残骸顺流而下，对水中救援人员的生命产生威胁，让观众充分体验“最后一秒钟营救”的惊险刺激之感。

第三场救灾大戏的设定跟《中国机长》有相似之处，都有飞机穿越雷暴区的空中遇险场面，只不过《中国机长》最终转危为安，而本片中的国际航班则失去动力坠落在海上，救援中队全体“总动员”，展开整部影片声势最为浩大的一次救援，相当于是空难大场面＋救援大场面两头兼顾。在飞机迫降入水后，既有全体救援队员通力合作，在飞机下沉前将所有乘客救出机舱的“集体力量”，也有彭于晏和队友“不抛弃不放弃”，为了救人舍生忘死的个人英雄主义，机舱断裂下沉的细节呈现异常逼真，彭于晏和队友的生离死别也十分催泪。





结尾的高潮救灾大戏更是堪称整部影片的华彩篇章，不仅有复杂的救人与逃生设计，还有极具灾难美感的视觉呈现。一艘油轮在海上起火，有船员和救援队员被困不同楼层，彭于晏要跟另一位救援队长分成两组，分头展开营救行动。彭于晏不仅要面对船舱内100多度甚至几百度的高温，还要穿越危机四伏的复杂地形。在这里，一点火星就可以让整个船舱腾起熊熊烈焰，一个不慎就会被烈焰和高温吞噬，金黄的烈焰在黑暗的船舱中喷涌炸裂，展现出充满死亡气息的美感。彭于晏临危不乱智计百出，用灭火弹以及蓄水池放水等方式给被困人员杀出一条逃生通道，而自己却被困无法逃生。





此时船体燃爆断裂，影片中最具视觉奇观的一幕出现了，导演林超贤此时抽离了救援与逃生，纯粹为观众展现出一幕“灾难场景之美”。彭于晏落入蓝色的海水里，穿行在扭曲的“钢筋丛林”中，来到船体断裂处，豁然看到另一半断裂扭曲的巨大船体在慢慢下沉，此时展现船体钢筋废墟中的渺小彭于晏，在全景镜头中同断裂下沉的船体形成鲜明对比，一种充满死亡毁灭气息的“灾难美感”迎面扑来，视觉冲击力相当震撼。





看完《紧急救援》，值得给导演林超贤点个赞。从导演处女作《G4特工》开始，林超贤就让人见识了“枪火导演”的过人实力，而当华语电影进入“大工业化时代”之后，他又用《湄公河行动》和《红海行动》两部枪火大片，将华语枪战动作大片一举推向超级卖座的票房巨制新高度，但这都属于他在自己的舒适区内游刃有余乃至更进一步。而《紧急救援》则完全抛弃了子弹横飞的枪火场面，转向电脑特效＋绿幕拍摄＋蓄水池棚拍的新模式，这都是他此前未曾尝试过的，无疑是林超贤导演职业生涯最大的一次自我挑战了。事实证明，林超贤在打造救灾大场面上的表现十分出色，救灾动作戏和特效大场面的水准不仅堪称华语片顶级，即便放在整个亚洲，也依然是顶级水准。（文/列文）