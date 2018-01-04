今天给大家推荐一部电影，叫做《风月俏佳人》。

印象中，我小时候看过的一些经典好莱坞电影，都有着非常流畅和舒服的叙事方式，这部作品也不例外。

虽然这部影片现在看上去，套路有些老旧，讲的是一个妓女和一个富豪恋爱的故事。

但是，因为有影后茱莉亚罗伯茨演技和颜值加持，外加好莱坞强大的制片水准，让这部电影在一众玛丽苏作品里，显得非常与众不同。

我从来都认为，任何艺术形式最终都是要落到人的身上去，电影也好，小说也罢，最终要做的是塑造一个有魅力的人物。

《风月俏佳人》就是这样的作品，它没有什么烧脑的故事情节，但是它让薇薇安这个人物光芒万丈，每个看过这部电影的人都会爱上妓女薇薇安。好吧，这个万人迷的奇女子是如何炼成的呢？

首先，电影一开始，直接放在了薇薇安家中的墙壁上面，墙壁上贴满了薇薇安与各种前男友的照片，但是有趣的是，这些前男友的脸，无一例外的被她扣掉了。

这个有趣的小细节，其实是在暗示微微安是一个敢爱敢恨，又有些矛盾的女孩子。

每一个男朋友的照片都保留着，说明她对过去付出的感情是怀念的，但是每一任男朋友又让他伤心，看到他们的脸就会气不打一处来，所以索性全部都把脑袋撕掉，就反映出女孩子矛盾的心情。

接下来，我们再看第二个小细节，在薇薇安与富豪达成交易后，两人共同进入了富豪的房间。

随后薇薇安进入卫生间，从包里拿出了什么东西，这时富豪突然进门，看到薇薇安手里拿着什么东西，遮遮掩掩。富豪马上警惕起来，说自己不想跟毒品扯上关系，如果她身上有毒品就马上离开。

这时薇薇安无奈只好把手掌摊开，原来里面是一个牙线盒。

这段情节设定，简直是神来之笔。一方面我们能看到，薇薇安与富豪刚认识的时候，双方都是忽悠猜疑的。富豪对薇薇安并不放心，发现她有所隐瞒的时候，第一时间想到的就是她和其他的妓女一样，有可能会吸毒。

但是马上遭到打脸，事实上薇薇安是个与众不同的妓女。

有何不同？那就是牙齿！

在西方国家，人们看一个人是不是体面人，很重要一点就是看对方的牙齿。一个有着洁白整齐牙齿的人，至少说明他足够自爱。

这个细节，从侧面反映出，薇薇安是一个不吸毒，且非常爱惜自己的人。她与街上的其他妓女不同。

再一点，这个情节又为勾起大家对薇薇安身世的了解埋下了伏笔。包括男主角在内，每个人都会问，那么和这个自爱却成为了妓女的女孩，到底经历了什么呢？

于是才会有后面两人的在床上的各种讨论，男女主角也以此为契机，慢慢相互坦露心迹。

好了，我们再接着看看第三个细节，那就是薇薇安对待他人的态度。

影片里面有一个戏份非常吃重的角色，那就是酒店大堂经理。

最开始，大堂经理对薇薇安的态度是嫌弃的。后来因为发现薇薇安与男主角关系匪浅，所以为了巴结男主角，才勉强帮助薇薇安。

但是后面，他在帮助了薇薇安之后，薇薇安却特意跑下楼对他表示感谢。我们看到大堂经理，在薇薇安走后，露出了会心的笑容。

大堂经理为什么得到了薇薇安的感谢后，会心一笑呢？

我们可以对比一下大堂经理帮助了男主角后，男主角的反应。当时受到提示的男主角只是客气的点了点头，然后直接无视了大堂经理递上来的卡片，独自离开了。

这个情节说明，在酒店里大堂经理是比较弱势，他平日接待的顾客，大多是傲慢而冷漠的人。所以当他发现，他帮助了这个女孩，而女孩会非常热情的跑下楼对他表示感谢，让大堂经理得到了被尊重的感觉。从这之后，大堂经理也对薇薇安也开始抱有好感。

好吧，我们开始总结一下，导演通过这些细节，塑造了一个怎样的妓女薇薇安。

她敢爱敢恨，但是总被渣男坑。她因为某些原因沦落为妓女，但是依旧保持着良好的卫生习惯，说明她依然自爱。她对每个帮助她的人报以感恩，开朗热情。

最后，在这一切的设定之下，故事依照这个轨道开始推动，并且凭借茱莉娅罗伯茨强大的演技和颜值，这部影片完美的塑造出了一个让人过目不忘的魅力角色！

这就是《风月俏佳人》。

其实，在看这部片子的时候，我一直在思考一个问题，那就是为什么，现在的电影让我看着很累呢？其实我觉得，本质上，很多新的导演，太在乎自己的作品了。他们有太多的话想要跟自己的观众说，但是不要忘记，一部电影只有2个小时。

过分和多余的东西都会让电影变得沉重而无聊。

以前的经典好莱坞电影，虽然很简单，很无脑，但是他们却能利用这2个小时，讲一个完美的故事，塑造一个魅力非凡的人，然后流芳千古。