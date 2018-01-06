《你说的都对》：大数据时代的“华山论剑”

文/院影电

《你说的都对》是最近很火爆的一个明星真人秀文艺综艺节目，它针对脑性时代讨论各种极端的社会性热点，有家庭的、有职场的、有爱情的…讨论的话题不同于高考作文，更不同于各种社会职称考试论文，相比之下，此节目趣味性十足，引人入胜，触目惊心。各高手在切磋，在知识文化交流，在研究大数据，在节目上滔滔不绝，挑战无极限。

本节目采取了多人参与一问一答的方式，说得好，互相点个赞，说得差，就给个差评，非常符合当下潮流。本节目也采取了“少数服从多数”的原则，非常有说服力。在场的真人秀人士均是高学历、高阅历的各行社会阶级人士，代表着不同领域、不同行业的优质人士、他们都代表着各自派系的观点。所以本节目每期讨论的社会焦点，非常有公正性，并非炒作。在讲究大数据的天下，此节目的出现无疑是最佳观看选择。

《你说的都对》渗透不同行业，IT，金融等行业，集合不同学历，清华等大学，结合了不同形象的男女，高矮肥瘦等面貌。他们都有着共同点，牙齿伶俐，能说会道，妙语连珠，有理有据，时刻都在头脑急转弯。在蔡永康主持下，各路大咖登场，话题峰回路转，纷纷脱口秀，有真善美、有正能量，当然也少不了恶趣。

《你说的都对》第一季第二期节目《父亲真的会影响我的一生？》“父亲如何对子女产生影响？”针对话题，不同观点。嘉宾1杨奇函：寒门再难出贵子？嘉宾2王迅：回忆《唐人街探案2》拍摄过程，记不住英文台词太上心。嘉宾3陈锴杰：生物科技的发展将大幅度提升人类个体的努力效率。嘉宾4河森堡：通过追溯人类基因起源可知，父系遗传对子女影响深远。嘉宾5梁边妖：妖妖当月老，姻缘一线牵。嘉宾6刘也行：暴力和犯罪行为可通过父系遗传…

而作为观众，我也有着自身的看法，结合个人生活体验，我觉得更多在于“事前控制”，父亲有义务管教子女，在子女成长过程中，慢慢调教引向父亲思维定位的道路，如，父亲充满着正能量，将会引导子女关注更多积极乐观向上的事物，如父亲充满着负能量，那么他的言行举止均暴露着各种负面信息，吃喝玩乐等不积极的娱乐活动，如打牌、打麻将、三室两厅等社会活动。父亲对一个正在成长的子女影响非常大，他们都有着自身完成不了的梦寄托在子女身上，但时代不一样，这种寄托更多是一厢情愿。正负两面，在负面方向上更应该做到事前控制。成长过程中，会碰到各种无法避免的社会负面干扰，作为过来人，父亲有义务有必要引导兼阻止，就像穿越般阻拦一切不应重蹈覆辙的事和物，从而达到保驾护航的效果，把损失降到最低。

《你说的都对》第一季的第一期节目“丑更能赚钱？”很适合职场上的打拼者，看后也许会产生共鸣，也许会通过各种大数据研究得出印证。第二期的“父亲如何对子女产生影响？”适合已婚不久的家庭，针对性强。《你说的都对》突出知识共享，是一个营养十足的文化综艺节目，精彩不断，相当有时代性。期待第三期、第四期、一直追溯下去…

看完节目，我的最大感触，三人行必有我师，你说的都对，但你不认真就真的输了。是是非非，对对错错，更多是一种意识形态。而意识形态也不是固定不变的，不同时期就有着不同意识。