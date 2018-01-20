《大主宰》：少年英雄闯江湖，王源“灵”气逼人

文/院影电

电视剧《大主宰》非常让人期待，期待有三点；第一，电视剧是以小说为基础的，小说则为超旺人气小说，对于书迷来说，此小说篇幅庞大；第二，王源担任男一号牧尘，他是否能胜任此灵光闪闪的角色：热血、单纯、努力、潇洒；第三，玄幻电视剧是否能日新月异？

扮演主角牧尘的王源，真人充满灵气，看起来，气质和颜值兼备，是演绎玄幻世界人物最佳人选。之前备受观众称赞的《三生三世十里桃花》的杨洋，也是如此。类型影视剧决定了匹配的类型脸谱，一部影视剧的好坏，从观感看，一定要选对人，方向对了，剧也成功一半了。所以我非常期待王源的灵动演出。

看过原著小说，篇章非常庞大，总共有一千五百五十一章，从第一章“北灵院”到最后一章“邪神陨落（大结局）”，“灵”字贯穿整部小说，使得故事充满魔力、人物充满灵性。比如，北灵院、被踢出灵路的少年、灵力增幅、灵动境中期、破灵珠、三级聚灵阵、灵兽精魂……正所谓灵气逼人，主角牧尘的灵性必须被演员悟透，才能带动整个玄幻世界活跃起来。

小说作者是天蚕土豆，从名字就可以看出，故事情节一样充满玄幻武侠味。作者妙笔生花，章节高潮迭起，人物角色饱满，场景天马行空，抒写了一个少年英雄闯荡江湖主宰人生的传奇故事。天蚕土豆，本名李虎。1989年出生于四川，是写作届才子，荣获多个称号，浙江省网络作家协会副主席、中国内地网络小说作家、85后著名作家。看天蚕，有种邪派感觉，所以小说也布满了正邪两立的传奇世界。

结合小说，相信电视剧会把观众带到亦幻亦真的世界里面。在日新月异的影视制作技术背景下，相信此部电视剧会与时俱进，描绘大千世界，位面交汇，万族林立，群雄荟萃等画面，在影像里会是栩栩如生的一个玄幻世界，让观众仿佛身临其境。

王源，少年意气风发，悟性高、看似小鲜肉，看似刚出道不久。却是唱歌、演戏都能快速胜任，演过王小帅的电影《地久天长》、演过电视剧《我们的少年时代》，专演少年戏，成为少年戏的专业户。从身上看到不少亮点，油画般感觉，灵性动人，热血少年，挥洒自如。

牧尘牧尘，王源一尘不染。故事引人入胜，牧尘来自天之至尊，无尽世界，演绎传奇，书写人生，追求主宰之路，谁主沉浮？王源深度演绎，相信经过此剧，他灵气逼人，笑傲玄幻影视界。