《盲道》：独立电影无需生理反应，只需心理反应

文/院影电

电影系列有很多，主题一致兼突出关键词的系列少之又少，华语电影系列里面，印象最深刻的还是银河映像的“暗”字系列、叶念琛的“爱”字系列、叶伟信的“狼”字系列、李杨的“盲”字系列。

“盲”系列，从《盲井》、《盲山》到《盲道》，一井一山一道，部位变了人心却不变，主题永远都是“人不盲心盲”，这和杜琪峰的《盲探》（人盲心不盲）的风格和主题截然不同。“盲”系列折射整个社会的黑暗，属于灰色基调，《盲道》2018年2月2号的公映更像是冬季的雪上加霜，看后不禁打了个冷颤，像看港产警匪片里展现的情节，不管好人坏人都“扑街含家铲”的感觉！

“盲”系列，从《盲井》2003年未上映，到《盲山》2007年区域上映，到《盲道》2018年全国公映，从规模到格局，可以看出导演李杨的一路艰辛，题材的不断升级，不断扩充，不断边缘化。十年磨一剑，拍摄社会焦点敏感话题电影全国公映，最初的梦想逐步实现。

《盲道》题材是拐卖残疾人士，贩卖儿童，让我想到的是2015年《杀破狼2》、2017年《杀破狼贪狼》、2016年《中邪》，这几年银幕上：毒品交易、传销、农村封建迷信、贩卖器官、拐卖儿童等负能量的悲观题材倾巢而出，看后，感觉进入极度恐慌时代。电影主题也透露了一部分人的心声，需要广大观众的关注和支持，出现问题，解决问题。能看着独立电影导演的作品全国公映，也是一件大快人心的事情。

导演李杨是《智取威虎山》的编剧之一，李杨的加盟，讲好故事，对这部电影是锦上添花。《盲道》里李杨讲好故事的能力在本片中保持以往水准。李杨是“盲”系列集导演，编剧，制作人于一身的核心人员。2003年《盲井》成为禁片，红了王宝强（下一年拍了《天下无贼》），火了李杨。十年间《盲流》的流产，不禁让人一场唏嘘，作者电影的坚持不易，好电影需要天时地利人和，今时今日的环境下，谁才是胜利者，电影告诉了我们。

《盲道》摇滚歌手和流浪女童、《盲井》谋害者和受害者、《盲山》人贩子和妇女，正邪两立，探讨正邪关系，横向比较，《盲道》少了点力度，多了点坚持；少了点状态，多了点信念；少了点细腻，多了点顾虑……影片描述了底层，边缘，黑暗，犯罪，恐怖，应有尽有，社会现实主义电影不就是由这些元素构成吗？这种题材的上映有得有失，得了观众的关注和情感表达，却失去了内容本质的化学反应。本片的剧情、配乐、摄影、表演、剪辑，台词、画面、题材都激发着我们的眼细胞，充斥着我们的大脑，让我们深思。

《盲道》是春节档前期别具一格的电影，我们不是看苏乞儿“周星驰”奉旨行乞，而是看儿童被逼行乞。《盲道》揭露社会丑恶的一面，是一部作者电影，不一样的现实主义电影、良心电影、独立电影。李杨也是敢于用电影说话的个性导演。人和电影，都难能可贵！独立电影无需暴力，色情，极端，罪恶，无需强调低成本，无需刻意制造噱头，无需生理反应，只需心理反应，能像《盲道》《我不是潘金莲》《驴得水》一样批判社会敏感话题，强烈表达观点，能刀刀见血，一剑封喉，就是好电影！