2018春晚魔术师刘谦“人生只有直播，没有彩排”

文/院影电

魔术师，一向深受观众爱戴，因为他给观众带来天马行空的想象，和激活观众的脑细胞。魔术师的标签：神秘、悬疑、动作、活跃，敏捷，时间，最关键的核心就是以“快”著称，是一场给观众带来感官刺激的大脑风暴，也是一场魔术师和众多观众的“一对多”华山论剑。而中国最著名的魔术师则是刘谦，他1976年出身于台湾，是国际魔术师，拿过“好莱坞魔术艺术学院年度魔术师”、“梅林奖”、“十年一度的亚洲年度魔术师大奖”，是80、90年代观众的一代记忆。

之所以说刘谦是80、90年代观众的一代记忆，是因为神秘的他即将闪亮登场2018狗年春晚舞台。2009年刘谦首次登陆春晚舞台，之后因“天皇跪拜门”负面事件影响而沉寂，后再次出山，多次重返春晚（2011年到2013年），近几年却非常低调，直到2018年，再度重返春晚，夺回“被偷走的那五年”。当然，人气极旺的他在新浪微博也拥有将近900万的粉丝量，可谓名气犹在，观众都一直期待着他匠心独运的魔术。

作为魔术师，首要任务就是一举一动都能吊足观众的胃口，谜底永远不会揭开，永远不会满足观众的好奇心，也能使现场气氛活跃起来，看后会让观众肃然起敬。同时，魔术师也能灵活地察言观色，和现场观众互动起来，在舞台上，保持神秘，营造紧张刺激惊人气氛。刘谦是对数字敏感的数学高手，研究大数据的数字游戏专业户。所以纸牌类魔术也成为他的魔中之宝。而参加综艺节目《吐槽大会》《说出我世界》表演脱口秀，也是相当精彩，过瘾，也算是别致的本色出演。

表演魔术不像电影出现穿帮镜头那么简单，魔术只要某个环节出现错误，将会是“一子错全盘皆落索”，被全盘否定，所以任何工序，动作不能有任何差错，所以每个魔术节目对刘谦来说都是大挑战。人怕出名猪怕壮，一个人在舞台上被千万双眼睛聚焦，众目睽睽之下，难免被观众品头评足，挑三拣四，因此，刘谦表演多了，也会被人质疑“电视台导播 、摄像师都是请来的托 （帮手）”，皆因，电视剪辑摄像变换转移注意力，是最大的帮手，掩盖事实，没有说服力。

但刘谦式魔术，一向是创造奇迹，引人入胜，耐人寻味，最好的印证，就是《翻皮筋》、《酒杯穿玻璃瓶》、《扑克牌变成钢琴琴键》、《戒指进鸡蛋》、《硬币穿玻璃》等十八般武艺，轮番亮剑。节目看起来是大同小异，但是里面却也贯穿了不少的科学道理，让你不得不服，总会瞠目结舌，不知所然。

刘谦重演着各种经典手法，经典手段，点子多，看似杂耍小子，杂耍也成为了他的看家本领，凭魔术独步江湖，剑走偏锋，也曾一时成为年青人的偶像，他的舞台“人生只有直播，没有彩排。”