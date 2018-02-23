《唐人街探案2》：陈思诚打造华语第一侦探宇宙

文/院影电

2018年春节档，有四大猛片，其中三部的导演为香港导演，保持了以往华语热门电影“港导率”高的规律，呈现一种惯有现象。比如，《捉妖记2》的许诚毅，《西游记女儿国》的郑宝瑞，《红海行动》的林超贤。《唐人街探案2》的导演陈思诚出身大陆沈阳，却也拍出了不少港片风，双雄人物设置：二傻大闹纽约（天才与白痴），和创作思维（曼谷到纽约），致敬（中国功夫太极，新艺城），春节档有他的杀入，有种“一打三”的感觉，面对各种商业大制作，挑战难度着实不小。

《唐人街探案2》是陈思诚导演的第三部作品。影片有着惊悚、悬疑、双雄、地标、惊喜、办案反转等内容。想比前作，地点升级，格局变大，重头戏取景纽约拍了一个半月，成本比泰国贵，因预算问题戏份有取有舍，一分钱一分货，此矛盾下，陈思诚抓住一个中心思想：尽可能用到电影里，钱都要花在能看得到的戏份上。所以，我们看到了时代广场、曼哈顿、麦迪逊大道、纽约图书馆、火车站等地标建筑，这些都是侦探们办案惯有的经典地标。

影片出现很多杀人情节，整体缜密，当然也有不少细节很难自圆其说，如作案动机。Q不断杀人，凶手看到结果变换的反应有点瑕疵，但导演还是能把喜剧和悬疑平衡得恰到好处。还有其他，宋义的角色身份背景疑问，各种信息推理找凶手，一环扣一环，虽然有些漏洞，不合理，但均得到推敲印证，也算有说服力，毕竟信息量庞大。本片的日本侦探，电脑黑客，侦探第一位Q等构建了一个侦探宇宙，相当有可看性，创新性。唐人的上一句精彩对白和下一个画面切换的鲜明对比，也是精心制造的笑料之一，如王宝强不会爱上其他女人，马上却被陈英迷倒。除此之外，也有不少秀下限戏，进基吧，裸奔，男扮女装等，让人开怀大笑。《唐人街探案2》的宇宙观，可以说是华语第一，侦探推理也可以和电影大神诺兰的《致命魔术》相媲美，体现了它强烈的侦探体系。秦，唐，宋，这些人设的姓和打太极，也都结合了中国传统。各种思想的灌输整把握很好，这就是另辟蹊径的喜剧，新一代类型片：喜剧侦探。

喜剧片分很多种，第一种是以集合网络各种小段子，与时俱进的接地气手段，东凑西拼为电影；第二种是以低俗、屁屎尿、恶趣味取悦观众，一“笑”而过，不登大雅之堂；第三种是在故事、人物、动作、逻辑情节等作文章，反转式精打细算，把脉观众，让人深思的喜剧。《唐人街探案2》就是第三种。

今时今日，探案已经成为陈思诚的金子招牌。这个系列看出了陈思诚思维敏捷，创作严谨，各种细节精益求精，满怀诚意。陈思诚稳重求胜，很有野心，很淡定，很沉稳，要打就打一场有把握的仗。有《唐人街探案》和《北京爱情故事》的观众基础，毫无疑问，集编导一身的陈思诚将会连任坐庄，第二部、第三部…侦探宇宙会也来越完善，越整体，越庞大……