网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

院影电

好电影、活到老、品到老

http://i.mtime.com/1197168/

您当前的位置： 社区>> 博客>>
我的影评 写日志 | 写影评 | 管理日志

编辑 | 删除 《宇宙有爱浪漫同游》：在这个浮躁、善变的时代，且行且珍惜

院影电 发布于：

《宇宙有爱浪漫同游》：在这个浮躁、善变的时代，且行且珍惜

 

/院影电

 

《宇宙有爱浪漫同游》201832日元宵节公映。毋庸置疑，影片是一部彻头彻尾的爱情片，讲述了多对情侣，因各自不同职业、不同身份、不同社会阅历，不同童年经历，走上了不一样的爱情之旅。影片传播了不一样的爱情文化气息，却蕴含了一样的法式浪漫正能量爱情价值观。

 

影片中多对情侣爱得死去活来，热火朝天。他们之间有误会、有摩擦、有赌气、有喜有悲，有冤家路窄……尝遍人间悲欢离合，漫步爱情坎坷路，一路相互陪伴。其中一对情侣，是天娜和云生，男才女貌。郭碧婷扮演心理学家天娜，从小在英国长大，有童年阴影，被人惨痛伤害过，但一直埋藏在心底。胜利扮演混血儿云生，是企业市场总监。天娜和云生初相处，不了解对过去点滴，更多触碰对方敏感点，而不是情感点，所以不欢而散。但念念不忘，必有回响，和好如初，互相取暖，深度了解，共同尝尽人生酸甜苦辣，最终日久生情，有情人终成眷属。双方抛开杂念，投入爱情火海，收获幸福、美好、甜蜜的爱情生活。


 

第二对情侣，白冰扮演北京网站作家宋薇，是文艺青年，纠结于两位男神之间，两人对她都有好感，她的选择有挑战性。张亮扮演学长楚乔，帅气十足，充满魅力，李贤宰扮演年轻见习心理医生渝桑，也是不凡青年，气质独特。宋薇和楚乔的感情经历，分分离离，喜怒哀乐，没完没了。但宋薇同时遇见渝桑，渝桑对她的狂热追求，她受宠若惊，因此宋薇周转于三人恋情中，难舍难分。

 

另外精彩插曲是，李笑男扮演白富美苏儿，也喜欢着云生。两对三人恋情，在影片完美饱满抒写了生活中爱情百态，我们都可从电影中看到自己，也许会产生共鸣。

 

关于演员，韩国男子天团成员之一胜利，观众对他最熟悉的是《热血街区》扮演黑帮老大儿子形象，入木三分。此次在影片中要全程说中文，有极大难度，但都能胜任。郭碧婷是新一代女神，演过《小时代》系列、《咱们结婚吧》等。本片还有王家卫的御用摄影师，黄金搭档杜可风，他是本片的视觉总监，摄影指导，在他的保驾护航之下，本片演员的颜值和画面，都达到优秀分值，是本片最大亮点。本片取景塞班岛、香港、北京、法国、英国等，展现了美景美色，有着非凡意境。

 

最近看过深有感触的段子是：“朋友或情人，能走过三个月的已不容易，能坚持六个月的值得珍惜，能相守一年的堪称奇迹，能熬过两年的才叫知己，超过三年的值得记忆，五年后还在的，应该请进生命里。十年后依然存在的，那就不是朋友了，已经是亲人，是生命的一部分！”

 

在这个浮躁、善变的时代，且行且珍惜。

 

 

宇宙有爱浪漫同游 Love in Universe(2018)

8 .4

宇宙有爱浪漫同游(2018)

影评(5)

收藏(21)

回复 (0) | 收藏 (0) | 4 次阅读 |
下一篇：《唐人街探案2》：陈思诚打造华语第一侦探... >>

院影电

院影电 (南宁)

男 天秤座

日志分类
日志标签
两个只能活一个 惊变 金像奖先锋
更多 >>