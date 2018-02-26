《宇宙有爱浪漫同游》：在这个浮躁、善变的时代，且行且珍惜

文/院影电

《宇宙有爱浪漫同游》2018年3月2日元宵节公映。毋庸置疑，影片是一部彻头彻尾的爱情片，讲述了多对情侣，因各自不同职业、不同身份、不同社会阅历，不同童年经历，走上了不一样的爱情之旅。影片传播了不一样的爱情文化气息，却蕴含了一样的法式浪漫正能量爱情价值观。

影片中多对情侣爱得死去活来，热火朝天。他们之间有误会、有摩擦、有赌气、有喜有悲，有冤家路窄……尝遍人间悲欢离合，漫步爱情坎坷路，一路相互陪伴。其中一对情侣，是天娜和云生，男才女貌。郭碧婷扮演心理学家天娜，从小在英国长大，有童年阴影，被人惨痛伤害过，但一直埋藏在心底。胜利扮演混血儿云生，是企业市场总监。天娜和云生初相处，不了解对过去点滴，更多触碰对方敏感点，而不是情感点，所以不欢而散。但念念不忘，必有回响，和好如初，互相取暖，深度了解，共同尝尽人生酸甜苦辣，最终日久生情，有情人终成眷属。双方抛开杂念，投入爱情火海，收获幸福、美好、甜蜜的爱情生活。





第二对情侣，白冰扮演北京网站作家宋薇，是文艺青年，纠结于两位男神之间，两人对她都有好感，她的选择有挑战性。张亮扮演学长楚乔，帅气十足，充满魅力，李贤宰扮演年轻见习心理医生渝桑，也是不凡青年，气质独特。宋薇和楚乔的感情经历，分分离离，喜怒哀乐，没完没了。但宋薇同时遇见渝桑，渝桑对她的狂热追求，她受宠若惊，因此宋薇周转于三人恋情中，难舍难分。

另外精彩插曲是，李笑男扮演白富美苏儿，也喜欢着云生。两对三人恋情，在影片完美饱满抒写了生活中爱情百态，我们都可从电影中看到自己，也许会产生共鸣。

关于演员，韩国男子天团成员之一胜利，观众对他最熟悉的是《热血街区》扮演黑帮老大儿子形象，入木三分。此次在影片中要全程说中文，有极大难度，但都能胜任。郭碧婷是新一代女神，演过《小时代》系列、《咱们结婚吧》等。本片还有王家卫的御用摄影师，黄金搭档杜可风，他是本片的视觉总监，摄影指导，在他的保驾护航之下，本片演员的颜值和画面，都达到优秀分值，是本片最大亮点。本片取景塞班岛、香港、北京、法国、英国等，展现了美景美色，有着非凡意境。

最近看过深有感触的段子是：“朋友或情人，能走过三个月的已不容易，能坚持六个月的值得珍惜，能相守一年的堪称奇迹，能熬过两年的才叫知己，超过三年的值得记忆，五年后还在的，应该请进生命里。十年后依然存在的，那就不是朋友了，已经是亲人，是生命的一部分！”

在这个浮躁、善变的时代，且行且珍惜。