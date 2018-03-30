《爱的帕斯卡》质量守恒爱守恒：“只愿一生爱一人”

文/院影电

《奇门遁甲》讲述的是玄学 “乙、丙 、丁 、开、休、生、伤 、杜、景、死 、惊 ” 高等的天文物理学。《芳华》讲述的是充满理想和激情的文工团的不同人生遭遇。而《爱的帕斯卡》脱离浮夸暴躁的年代，讲述当下时代物理学教授的毕生经历，导演结合生活描述主角情感和科学研究双线发展有着无法避免的自然规律，通过物理学描述不同文化背景下的不同人生归宿。

《爱的帕斯卡》由西安凯博文化发展有限公司、浙江东阳中广影视文化股份有限公司等公司出品，由西北大学、西安市委宣传部等单位联合摄制。所以本片在西北大学取景拍摄也是理所当然。本片没有贺岁档大片那么华丽堂皇，那么急躁高调，那么天马行空，而是带着一种强烈的科学文化气息的温馨佳片，使得人在冬天里感到温暖。本片中，许还山扮演物理学家大学教授戴景林、奚美娟扮演戴景林的妻子沈玉芬、杜海涛扮演儿子戴修、王栎鑫扮演学生毛西…众多演员表演真情流露。而许还山老戏骨的演出，则是相当老练。

《爱的帕斯卡》简简单单的老科学家大学教授的主线，串联出各种复杂的人物关系，和妻子的爱情，他们有生活常态下的怨言；和儿子的父子情，两人的矛盾摩擦日渐严重；和弟子的亲情，叛逆终究浮出水面；和学生的师生情，人与人之间的不信任。人生匆匆几十年，戴景林有他们的陪伴，难免有摩擦，有矛盾，有利益，有错觉，但最终都浓缩到一点，那就是“情义”，用张学友的那首歌“只愿一生爱一人”完美概括了本片的高深主题，爱也是守恒的。

《爱的帕斯卡》结合了家庭中模式化的生活常态，但也透露着另一种非同寻常的生活气息。本片无需刻意煽情，无需大费周章刻画主人翁的重重困境。通过主人翁的气场阔度，观众可以再次深度体验情感生活和传统知识文化的精髓。

本片的另一条副线，则是由始至终都伴随着主人翁左右，那就是戴景林的学术论文的发表，侧面反应了他浓厚的爱国情怀。他对下一代弟子、学生、儿子等人的迫切期望，执着信念，值得钦佩。这种寄托意识，坚持梦想，无一不流露出他对亲人们的真挚的爱，不到最后，亲人们体会不了他的用心良苦，只能眼睁睁地看着时间流逝，这就是本片最有深度，完全脱离于物理学的生活哲学。

有血有泪，有笑有苦，有喜有悲，这就是人生。物理学家如此，平凡人也如此。透过影片看本质，我们在生活中明知道结果不是自己想要的，因为避免不了历史发展自然规律，但我们是能通过各种方法阻止不想看到的事情发生，把损失降到最低，能做到这点已是最好。如是，影片最后戴景林的倒下，让人感到痛心。