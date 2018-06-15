《血十三》 : 数字符号“十三”无处不在，女性世界的罪与罚

文 / 院影电

“十三”这个数字，属于比较热门的数字，电影也好，生活也罢，“ 十三 ” 无处不在， 它 是个包罗万象的数字， 也是 具有强烈象征性意义的数字。如扑克 “锄大地”，麻将“十三张”等，而电影方面，则有各种经典的“十三”影视剧：米基洛克和杰森斯坦森主演的《十三 13 》、曹保平导演的《狗十三》、港产文艺佳作《南海十三郎》、致敬七武士的日本群戏《十三刺客》、邵氏经典《十三太保》、《冷血十三鹰》、古惑仔片《慈云山十三太保》、好莱坞明星云集的《十三罗汉》、恐怖电视剧《十三号星期五》等等。而 2018.6.1 5 公映的《血十三》则带来了悬疑重重的 “十三”世界。

各种 电影的 “十三”，大多数是群戏，或者人物代号。悬疑电影一向都是和数字有关、车牌、储物柜编号、暗号、手机号码、身份证。而《血十三》的“十三”， 则把本片 所有 疑点牵连在一起， 可以说它是贯穿本片的一个至关重要的符号，最大程度地 把表面分散的剧情统一 集中 。本片是根据现实社会案件改编的犯罪文艺电影 ， 充斥大量的罪与罚，城市案件时有发生，放佛进入罪恶之城。 《血十三》 故事内容 烧脑层次步步高升， 案件 挑战性 逐渐增强 ， 刻画人性入木三分 。 单单说男女主角，黄璐扮演女一号 刑警队探长邢敏与 谢钢扮演的 省厅老侦查员老周组成 “ 连环杀人案专案组 ” 的这一组合，也是常用的悬疑片设定。对此可谓做足功夫，对女一号的掌控全场的把握，做到深度处理，把破案和人物结合得恰到好处，突破了以往所有悬疑电影 “主角以身试案”的格局。黄璐神探附体，通过镜头语言，再现神秘惊喜的查案过程，耳目一新，触目惊心。

近年来的犯罪题材电影充斥了大量的泰国风、韩国风，如：《唐人街探案 2 》、《消失的子弹》、《催眠大师》、《记忆大师》、《踏血寻梅》、《追凶者也》、《心迷宫》、《烈日灼心》等等，而《血十三》无论是从海报，还是剧情核心，镜头语言，人性刻画，画面色彩等，从外到里，走的是韩国风。

因是改变真实案件，所以情节都有所变动，对女性的刻画和注重是本片的最大亮点和最大关注点，话题性十足。导演 李聆聪 、编剧 胡涂 本身就是女性人士。从女性角度对 影片 拍摄，对人物深度解剖，深刻揭露了她对社会女性地位和女性痛处强有力关注，女性观众也会深有感触。如情妇、边缘女等描述，算是制度审查下的敏感情节。本片剧本扎实，对悬疑场景拍摄做到精益求精，并非一笔带过，每处内容均环环相扣，悬疑片往往被观众诟病为一惊一乍的恐怖片而被排斥。而本片在类型片最大程度上做到了情节关联密切。