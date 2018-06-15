《血十三》:数字符号“十三”无处不在，女性世界的罪与罚
文/院影电
“十三”这个数字，属于比较热门的数字，电影也好，生活也罢，“十三”无处不在，它是个包罗万象的数字，也是具有强烈象征性意义的数字。如扑克“锄大地”，麻将“十三张”等，而电影方面，则有各种经典的“十三”影视剧：米基洛克和杰森斯坦森主演的《十三13》、曹保平导演的《狗十三》、港产文艺佳作《南海十三郎》、致敬七武士的日本群戏《十三刺客》、邵氏经典《十三太保》、《冷血十三鹰》、古惑仔片《慈云山十三太保》、好莱坞明星云集的《十三罗汉》、恐怖电视剧《十三号星期五》等等。而2018.6.15公映的《血十三》则带来了悬疑重重的“十三”世界。
各种电影的“十三”，大多数是群戏，或者人物代号。悬疑电影一向都是和数字有关、车牌、储物柜编号、暗号、手机号码、身份证。而《血十三》的“十三”， 则把本片所有疑点牵连在一起，可以说它是贯穿本片的一个至关重要的符号，最大程度地把表面分散的剧情统一集中。本片是根据现实社会案件改编的犯罪文艺电影，充斥大量的罪与罚，城市案件时有发生，放佛进入罪恶之城。《血十三》故事内容烧脑层次步步高升，案件挑战性逐渐增强，刻画人性入木三分。单单说男女主角，黄璐扮演女一号刑警队探长邢敏与谢钢扮演的省厅老侦查员老周组成“连环杀人案专案组”的这一组合，也是常用的悬疑片设定。对此可谓做足功夫，对女一号的掌控全场的把握，做到深度处理，把破案和人物结合得恰到好处，突破了以往所有悬疑电影“主角以身试案”的格局。黄璐神探附体，通过镜头语言，再现神秘惊喜的查案过程，耳目一新，触目惊心。
近年来的犯罪题材电影充斥了大量的泰国风、韩国风，如：《唐人街探案2》、《消失的子弹》、《催眠大师》、《记忆大师》、《踏血寻梅》、《追凶者也》、《心迷宫》、《烈日灼心》等等，而《血十三》无论是从海报，还是剧情核心，镜头语言，人性刻画，画面色彩等，从外到里，走的是韩国风。
因是改变真实案件，所以情节都有所变动，对女性的刻画和注重是本片的最大亮点和最大关注点，话题性十足。导演李聆聪、编剧胡涂本身就是女性人士。从女性角度对影片拍摄，对人物深度解剖，深刻揭露了她对社会女性地位和女性痛处强有力关注，女性观众也会深有感触。如情妇、边缘女等描述，算是制度审查下的敏感情节。本片剧本扎实，对悬疑场景拍摄做到精益求精，并非一笔带过，每处内容均环环相扣，悬疑片往往被观众诟病为一惊一乍的恐怖片而被排斥。而本片在类型片最大程度上做到了情节关联密切。
《血十三》“血”指什么？“十三”表示什么？“血”的场景和意境，意义非凡；“十三”符号的描述，点到即止。带着疑问，引导观众有所思考，充满无限想象，和大脑的较量，对电影传播的女性关注，无一不透露出本片的拍摄高度和电影精髓，这就是和其他悬疑与众不同的地方。